Zorlu bir zamandan geçtiğimiz şüphe götürmez bir gerçek.

Herkes şaşkın, kaygılı ve karamsar. Üstelik dünya genelinde durum aynı. Peki ne oluyor?

Astrolojik bazı döngüler vardır ve her döngünün kendi içinde görevi farklıdır.

Özellikle ağır hareket eden gezegenlerin kavuşumlarının etkisi kişisel olarak da, kitlesel olarak da daha fazladır.

Satürn hep bir şeyleri öğretip düzen kurmaya çalışırken, Plüton işi biteni yok edip tereddütsüz dönüşüm yaratır. Jüpiter ise bulunduğu konumda olayları büyütür, yaşam felsefesini ve ahlaki değerleri sorgulatır. İşte bu üç gezegen 2020 boyunca çeşitli zamanlarda Oğlak burcunda bir araya geliyorlar.

12 Ocak Satürn-Plüton

5 Nisan, 30 Haziran, 13 Kasım Jüpiter-Plüton

21 Aralık Jüpiter-Satürn

Özellikle 13 Kasımda Jüpiter-Plüton kavuşumuna Satürn de çok yaklaşmış olacak.

En son bu üç gezegen M.Ö.1894'te Oğlak burcunda bir araya gelmişlerdi. Bu tarih, Babil'in kuruluşu ve tarihin en eski yazılı kanunları olan Hammurabi Kanunlarının ortaya çıktığı zamandır.

Bizler de şimdi bu kadar çarpıcı değişimlerin yaşanacağı bir döneme şahitlik ediyoruz. Fakat değişim dünden bugüne olmuyor. Hem sancılı hem de zamana yayılan bir süreci kapsıyor.

2020 kırılmanın tam başladığı zaman olacak. Daha sonra 2021-2023 ise Satürn Kova çağı olarak yeniden yapılanma dönemini yaşayacağız.

Ekonomide, siyasette, yaşam tarzımızda pek çok şey köklü değişime uğrayacak.

Unutmamız gereken şey yeniden yapılanma bireysel dönüşümlerle başlayacak.

Evlerde kalarak, sosyal hayatın bizi kendimizle kalmaktan uzaklaştıran pek çok rengini dışarıda bıraktık. Bize iç sesimizi duyurmayan çeldiricilerimiz oldukça azaldı. Bu süreç tam anlamıyla içe dönüş olarak değerlendirmemiz gereken kıymetli bir zaman.

Neden yalnız kalamıyoruz, yalnız kalınca ne olur zannediyoruz, kendimizi gerçekten duyuyor muyuz, istediğimiz hayat bu muydu, neyi yapamadık, bizi kısıtlayan asıl konu neydi gibi pek çok sorunun cevabını bulabiliriz belki de.

Tüm dünyaya dur dendi. O zaman durup düşünme vakti.

Korku ve panik içinde kalmak yerine biraz kendimizi hatırlayabiliriz.

Bu günler tabi ki bitecek. Bittiği zaman hepimiz evlerimizden yeni halimizle çıkacağız.

O gün geldiğinde evden nasıl çıkmak istiyorsunuz?

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.