30 Aralık Çarşamba, 2020 senesinin son dolunayını yaşayacağız. Yengeç burcunda gerçekleşecek bu dolunay buram buram duygusallık kokarken, yine ikili ilişkilere odaklı konuları önümüze getirecek. Duygusallığın mantığa kafa tutması ön plana çıkıyor.

Özellikle geçmiş ilişkilerimizle ilgili konular hafta boyunca gündemimizde olabilir. Geriye dönük kişiler, anılar zihnimizi çok meşgul edebilir.

Mevcut durumları olduğundan farklı düşünmek, yüksek beklentide olmak ve bunun sonucunda da hayal kırıklığına uğramak ise bu dolunayın tuzak tarafı.

Yengeç’in hassasiyeti ve geçmişe bağlılığını Venüs’ün yerleşimi de körükleyince duygular mantığa baskın gelebilir. Üstelik öncü niteliğin ve ateş elementinin fazlalığı da çok düşünmeden eyleme geçme enerjisi veriyor.

Bu noktada yanılgılara düşmemeye, olanla olanı görüş şeklimizi birbirine karıştırmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bize olayları sisli gösterebilen Neptün de konuya müdahil konumda. Bu yüzden hem ilişkilerde hem de finansal konularda hayalcilikten uzak davranmakta fayda var.

Geçmişe yönelik durumlar önümüze çıktığında akıl süzgecini kullanmayı ihmal etmeyelim. Bir yandan da karşımıza çıkacak fırsatlara karşı da uyanık olmamız gereken bir haftadayız. Çabalayanın, gönül gözü ile zihnini aynı anda kullananın güzel sonuçlar alması mümkün. 19-25 Ocak doğumluların fırsatlarla karşılaşma ihtimali daha yüksek.

Ailemiz, vatanımız, yuvamız, yakın çevremiz konusunda da hassasiyetlerimiz artacak.

Sağlık olarak ise ayak, diz ve kemik sorunlarında artış mümkün. Buralardaki şikayetlerimizi es geçmeyelim.

26 Mart-1 Nisan, 27 Haziran-3 Temmuz, 28 Eylül-4 Ekim ve 27 Aralık-2 Ocak doğumluların daha çok etki hissedeceği dolunayın yükselen burçlara göre gündeme getireceği konular;

YÜKSELEN KOÇ

Ebeveynlerle ya da yaşanılan mekanla ilgili konulara yoğunlaşılacak. Maddi konulardaki bazı gelişmeler sonucunda aileyle ve evle daha fazla ilgilenme fırsatı olabilir. Uzaklarla ilgili konuların, geçmişe bakış açısının bizi yanıltmamasına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BOĞA

Yakın çevreyle iletişim ve eğitim konuları gündemde olacak. Farklı kişisel karalar alınabilir. Maddi süreçlerle ilgili hedeflerde gerçekçi olmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

Harcamalar ve değer verilen konular ağırlık gündemde olacak. Geçmişe dair geriye atılmış konuları da çözme fırsatı olacak. Eski ikili ilişkilerle ilgili gerçekçi davranmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

İlişkiler içindeki kişisel isteklere yoğunlaşılacak. Bu konudaki hedefleri hayata geçirme fırsatı yakalanabilir. Çalışma ortamındaki eski konulara da duygusal yaklaşmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Tamamlanması gereken uzayan konular gündemde olacak. Bu alanda sorumluluk almaya istekli olmak çözüm için fırsat sağlayabilir. Eski aşk ilişkilerine dair kıskanç tepkiler vermemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Sosyal çevreyle iletişim ve arkadaşlar ana konu olacak. Daha iyimser ve adil yaklaşım bu alanda güzel gelişmelere sebep olabilir. Ailevi konularda geçmiş sorunlara çözüm ararken vericiliğin dozunu ayarlamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Kariyer konuları ve sorumluluklar gündemde olacak. Krizlerin fırsata çevrilebileceği bir dönem. Kardeşlerle ve yakın arkadaşlarla ilgili geçmişten gelen konularda fazla eleştirel düşünme tuzağına düşülmemeli.

YÜKSELEN AKREP

Adil olmaya bakış şekli ve eğitim konuları gündemde olacak. Olaylara mümkün olduğunca işbirlikçi yaklaşmak yeni fırsatlar sunabilir. Maddiyata dair geçmiş konularda risk almamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Giderler, tamamlanmalar ana konu olacak. Günlük hayatın akışını değiştirebilmek, rutinleri farklılaştırmak da sürece destek verecek. Ailevi konuları, kişisel isteklerin önünde tutmak uzun vadede hayal kırıklığı yaratabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

İkili ilişkiler ve iş birliği yürütülen alanlara yoğunlaşılacak. Yaratıcı ve keyifli yaklaşımlar süreci kolaylaştırabilir. Eskiye dair gizli kalmış durumlarla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN KOVA

Gündelik akış şekli ve sağlık konuları gündemde olacak. Evle ve aileyle ilgili yeni düzenlemeler de sürece destek verecek. Arkadaşlarla ilgili konularda yanlış anlaşılmalara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BALIK

Hayattan alınan keyfe ve çocuklara ağırlıklı zaman ayrılacak bir dönem. İletişim konularındaki fırsatlar değerlendirilebilir. İşle ilgili konularda fazla bireysel düşünmek yanıltabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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