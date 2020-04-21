23 Nisan 05:25'te Boğa burcundaki yeniaya şahit olacağız.



Yeniaylar hep yeni fikirlerin oluşması ve yeni adımlar atmaya niyet etme zamanlarıdır.



Boğa burcunun temel konusu ise güvenli ve istikrarlı kalabilmektir.



Ama gökyüzü uzun zamandır bize ısrarlı bir şekilde değişim vurgusu yapıyor. Hangi gezegene, hangi döngüye baksak yollar hep dönüşüme çıkıyor.



İşte bu yeniay, değişime direnç gösterdiğimiz konularda bize yeni bir bakış açısı getirmek adına bazı konuları karşımıza çıkaracak.



Biraz zorlayan bir enerji olacak ama direncimizin kırılması için bazen zorlanmamız gerekir.



İki hafta boyunca seçeceğimiz tavır, 7 Mayıs'taki Akrep Dolunayında yaşama potansiyelimiz olan krizlere şekil verecek.



Gökyüzündeki Venüs'ün İkizler yerleşimi, değerli hissedebilmek adına bugünlerde fiziksel olamasa da daha fazla sosyalleşme ihtiyacı verdi.



Haziran sonuna kadar başlayacak yeni ilişkilerde çok aceleci karar vermemek gerekiyor. Yanıltıcı enerjilerin etkisinde olduğumuzu unutmayalım.



Çok huzurlu bir yeniay sürecinde değiliz. Çelişen duygularımız var. Hem değer algımız hem de finansal konular bizi içten, dıştan sarsıyor. Bir an önce konfor alanımıza geri dönmek istiyoruz. Bunun için de sabırsız, harekete geçmek isteyen bir duygudayız.



Bu dönemde aslında çok iyi bildiğimiz, geçmiş tecrübelerimizde de bize sesini duyurmaya çalışan ama duymamazlıktan geldiğimiz iç sesimizi dinlememiz gerekiyor.



Türkiye için bu yeniay, meclis adına yeni bir döngüyü başlatabilir. Belediyelerle ilgili yeni kararlar alınabilir. Liderlerle ilgili beklenmedik durumlara şahit olabiliriz.



Uranüs’ün yer hareketlerinde artışı tetiklemesi de olası.



Doğum haritalarında 0-6 derece Boğa burcunda önemli vurguları olanlar, 20-26 Nisan, 23-29 Ekim, 20-26 Ocak ve 21-27 Temmuz doğumlular daha fazla etki alacaklar.



Yükselen burçlara göre alınacak etkiler ise;



YÜKSELEN KOÇ



Maddi konularla, kazançlarla ilgili sosyal kısıt sebebiyle yaşanılan baskıyı yoğun hissedecekler. Bu dönemde doğru hedef belirleme konusunda araştırmacı olmaları gerekir.



YÜKSELEN BOĞA



Bazı kadersel konularda korkuların tetiklenmesi nedeniyle zorlanabilirler. Bu dönem kendi değerleri üzerine yoğunlaşmaları gerekir.



YÜKSELEN İKİZLER



Üstü kapatılan konuları genel inançlar zorlayacak. Arkadaşlarla paylaşımlar, kişisel hedef belirleme bu dönemde onlara iyi gelecektir.



YÜKSELEN YENGEÇ



Sosyal ilişkilerde, finansal konularda zorluklar yaşayabilirler. Daha fazla iç seslerini dinlemek iyi gelecektir.



YÜKSELEN ASLAN



Toplumsal roller ve ikili ilişkiler baskısıyla zorlanabilirler. Hedeflerini, inançlarını daha gerçekçi kabullenmeleri iyi gelecektir.



YÜKSELEN BAŞAK



İş ortamlarıyla ilgili adaleti sağlama konularında zorlanabilirler. Sorumluluk almaları gereken yerlerde değişime açık olmak iyi gelecektir.



YÜKSELEN TERAZİ



Çocuklarla ve aşk konularıyla ilgili zorlanma yaşayabilirler. İkili ilişkilerde olaylara geniş açılı bakabilmek iyi gelecektir.



YÜKSELEN AKREP



Ebeveynlerle ve ikili ilişkilerle ilgili zorlanma yaşayabilirler. Psikolojik süreçlerin sağlık sorunlarına neden olmamasına engel olacak aktiviteler içinde olmak iyi gelecektir.



YÜKSELEN YAY



Sağlık konularında ve yakın çevreyle iletişimde zorlanabilirler. İkili ilişkilere ve hayattan alınan keyiflere odaklanmak iyi gelecektir.



YÜKSELEN OĞLAK



Finansal konularla ve aşk hayatıyla ilgili zorlanma yaşayabilirler. Evle, evcil hayvanlarla vakit geçirmek iyi gelecektir.



YÜKSELEN KOVA



Ebeveynler, aile ve evle ilgili konularda zorlanma yaşayabilirler. Çocuklar, hobiler ve eğitim konularıyla ilgilenmek iyi gelecektir.



YÜKSELEN BALIK



Kardeşler ve yakın çevre ilişkileriyle ilgili eski sorunlar zorlayabilir. Aile büyükleriyle, evle ilgilenmek bu dönemde kendilerini daha değerli hissetmelerine sebep olacaktır.



Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.