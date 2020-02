23 Şubat Pazar günü, İstanbul saatiyle 18:31’de Balık burcunda bir yeniay yaşayacağız. Etkilerini 9 Mart’a kadar hissedeceğimiz bu yeniayda toprak ve su elementi baskın, hava elementi ise yok. Bu etki bize mantığı ön planda tutmadan, ciddi bir şekilde içsel derinlik yaşatacak. Değişken nitelikler de yoğun olduğundan güvenli hissetmek için farklı durumlara adapte olabilme enerjisi içindeyiz.

Özellikle ilişkiler konusunda detaylara çok takılı kaldıysak, ana resmi görebileceğimizi anlatan Balık Yeniayı’nın başrol oyuncusu retro hareketteki Merkür. Yeniayın tetiklediği süreçlerde bizi çözüm bulmamız için bazen geriye, bazen içimize döndürmeyi planlayan Merkür’ün de amacı hayatımızı daha keyif aldığımız hale getirmek. Bilinçaltımız dahil, gizli kalmış tüm bilgileri aydınlatma hevesinde.

Olumlu açıların ağırlıkta olduğu gökyüzü geçmiş konuların çözülmeden yarının huzurlu olmayacağı konusunda fikir birliği yapmış durumda.

Her birimizin ayrı ayrı konularda çok sıkıştığı şu son zamanların bize anlatmak istediğini, daha sakinleşerek ve kendimizi duyarak bulma şansımız neden olmasın?

Ne yapıyorsak aşkla, keyifle yapabilmemiz için inandığımız şeylere daha sağlam sarılmayı deneme zamanı. Bunları yaparken de egonun kandırmacalarına kulaklarını kapatanın ideallerine ulaşmaması mümkün değil.

Özellikle 26 Aralık Güneş Tutulması ile gündemimize gelen konular tetiklenecek.

Yeniaylar bizim yeni tohumlar ektiğimiz zamanlardır. Bu sefer Merkür’ün retro olması bize eksik kalmış konuların tamamlanma tohumlarını at diyor. Akılcılıktan ziyade sezgiselliğimiz baskın olacak.

Balık burcunun etkisini olumlu şekilde çalıştırmaya gayret edelim. İçsel çalışmalar, psikolojik çözümlemeler, yaratıcılığın dışa vurumu için uygun bir zaman. Fakat hayallere dalmayı gerçeklerden kaçmak için kullanma, bağımlılıklara sığınma ve kurtarılmayı bekleme hatasına sakın düşmeyelim.

Dikkatimizin her zamankinden daha dağınık olduğunu unutmadan ilaç kullanımlarına, zehirlenmelere karşı tedbirli olalım. Salgın hastalıklar da hala etkin.

Ayrıca ölçüsüz harcamalardan ve sahte ilgi durumlarından sakınmaya çalışalım.

Herkesin etki alacağı bu yeniaydan özellikle 23-29 Aralık, 21-27 Nisan ve 24-30 Ağustos doğumlular daha olumlu etkiler alacaklar.

Yükselen burçlara göre etkileneceğimiz alanlar;

YÜKSELEN KOÇ

Psikolojik ve fiziksel sorunlara çözüm bulmak, yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak için uygun zaman.

YÜKSELEN BOĞA

Sosyal çevre ilişkilerini gözden geçirmek, aşk ilişkileriyle ilgili süreçleri irdelemek için uygun zaman.

YÜKSELEN İKİZLER

Kariyer konularındaki eksikleri fark etmek, aile ilişkilerine eğilmek için uygun zaman.

YÜKSELEN YENGEÇ

Eğitimle, hukuki süreçlerle ilgili eksikleri gidermek, inançları sorgulamak için uygun zaman.

YÜKSELEN ASLAN

Gelir-gider dengelerini kurmak, değer üretmeye çalışmak için uygun zaman.

YÜKSELEN BAŞAK

İkili ilişkilerle ilgili sorunları çözmek, bireysel sorumlulukları almak için uygun zaman.

YÜKSELEN TERAZİ

Günlük işleyişi irdelemek, sağlık problemleri ile ilgili adım atmak için uygun zaman.

YÜKSELEN AKREP

Hayatın keyifli yönlerini bulmak, hedefleri sorgulamak için uygun zaman.

YÜKSELEN YAY

Aile ilişkilerini düzenlemek, toplumsal rolün sınırlarını çizmek için uygun zaman.

YÜKSELEN OĞLAK

Yakın çevre ilişkilerindeki sorunlara eğilmek, yeni fikirlere açık olmak için uygun zaman.

YÜKSELEN KOVA

Maddi kazançlarla ilgili değerlendirme yapmak, kriz yaratabilecek durumlara hazırlıklı olmak için uygun zaman.

YÜKSELEN BALIK

Kişisel süreçlerle ilgili göz ardı edilen konuları fark etmek, ilişkilerdeki dengeleri tekrar kurmak için uygun zaman.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

