28 Ocak Perşembe, İstanbul saatiyle 22:16’da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Element dengesi olarak havanın baskın, suyun eksik olduğu gökyüzü bize değişim ihtiyacı, özgürlüğü abartma, ilişkilerde sınır çizememe, güvensiz hissetme ve duyguları paylaşma eksikliği veriyor. Aynı zamanda sabit niteliğin de öne çıkması değişime direnci ve inatçılığı ifade ediyor.

Dolunayların ve yeniayların etkisi 2 hafta devam eder. Fakat ilk 3 gün etki daha yoğundur. Bu dolunayın temel konusu ekonomik süreçler, gençler, eğlence hayatı, arkadaş çevremiz ve aşk olacak.

Abartılı tepkiler, yenilenme isteğine karşı direnç ve bu duyguların ön ayak olduğu krizler gündemde. Bazen bırakmak bize çok zor gelir ve bu tutunma hali ile güvende olduğumuzu zannederiz. Bu dolunay bize vazgeçmenin de güvenli olabileceğini anlatmaya çalışıyor.

Tutkuların yoğunlaştığı, hem ilişkilerde hem de maddi konularda güç odaklı davrandığımız bir zamandayız. İçimiz bir şeylerden çok korkarken, dışarıya her şey yolunda izlenimi verme çabasındayız.

Onay görmek bu dönem birincil motivasyonumuz olabilir. İşte bu noktada içe kapanma ya da aşırı sahnede olma hallerimize dikkat etmemiz gerekli.

Bu hafta Merkür’ün de retro harekete hazırlandığını düşündüğümüzde, geçmiş aşk ilişkilerinin karşımıza çıkabileceğini unutmayalım. Bu görünümleri olumlu yönde kullanabilirsek çözülmemiş sorunları halledebiliriz. Ama egomuzu tatmin etmek adına atacağımız her adım sorunu çözmek yerine daha büyütecektir.

Türkiye’nin aldığı etkilere baktığımızda ekonominin yine ön planda olduğunu görüyoruz. Kredi konuları, borçlanmalar, yeni yapılanmalara gidişler gündemde. Aynı zamanda yurt dışı ilişkilerinde restleşmeler, ekonomik yaptırımlar da söz konusu.

Elektrikle ilgili sorunlar, ani değişen hava şartları Uranüs etkisi ile kendini gösterebilir.

Sağlık olarak da gözlere, tansiyon ve kalp problemlerine dikkat edilmeli.

Herkes etki alırken daha yoğun etkiyi, doğum haritalarında sabit burçların (Aslan-Akrep-Kova-Boğa) 9 derece civarında önemli vurgusu olanlar ve 29 Temmuz-5 Ağustos, 30 Ekim-5 Kasım, 25-31 Ocak, 26 Nisan- 2 Mayıs doğumlular alacaklar.

Yükselen burçlara göre alacağımız etkilere de bir bakalım.

YÜKSELEN KOÇ

Arkadaşlarla ilgili geriye dönük sorunlar gündeme gelebilir. Hobilerle, çocuklarla ve aşk hayatıyla ilgili harcamalarda artış olabilir. İş hayatında güç dengesini sağlamak önemli.

YÜKSELEN BOĞA

Anne, baba ve evle ilgili konulara yoğunlaşılacak bir dönem. İş hayatında yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Hayata bakış şeklinde çok direten konumda olmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

Yakın çevreyle olan ilişkiler ve ticaretle ilgili öngörülmeyen gelişmeler yaşanabilir. Dış ülkeler ya da hukuki süreçlerle alakalı geçmiş konular gündeme gelebilir. Hiçbir konuya takıntı yapmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

Kazançlarla, harcamalarla ve kişinin kendini değerli hissetmesiyle ilgili konular gündemde olacak. Arkadaşlarla alacak-verecek ilişkileri pürüz çıkarabilir. İkili ilişkilerde kıskançlıktan ve manipülasyonlardan kaçınmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Kişinin fiziksel konularda ve bireysel kararlarda kendini daha yoğun ortaya koyacağı bir dönem olacak. İkili ilişkilerde geçmiş konular gündeme gelebilir. Bu dönemde sağlık konuları ve çalışma ortamı da zorlayıcı olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Kişinin kontrolü dışındaki olayları sakinlikle izlemesi gereken bir dönem. Eğitim ve ticari konular zorlayıcı olabilir. Çalışma arkadaşları ile eski konular gündeme gelebilir. Çocuklara çok baskıyla yaklaşmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Arkadaşlar ve gruplara dair bazı sorunlara odaklanmak gereken bir dönem. Eski sevgililerle ilgili konular gündeme gelebilir. Aile ilişkilerinde güç savaşlarına girmemeye gayret edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Kariyer konuları ve sorumlulukların ağırlıklı gündemde olacağı bir dönem. Aile ilişkilerinde geriye dönük problemlerle ilgili denge kurmaya çalışılabilir. Yakın çevre ve kardeş ilişkilerinde güç savaşlarına girmemeye gayret edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Kalıplaşmış inançların ve bakış açısının gündemde olacağı bir dönem. Geriye dönük bazı fikirlerin günlük hayat akışı ile uyumsuzluğu değişime zorlayacaktır. Maddi konularda bu dönem hırslı olmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Başkalarından elde edilen gelirlerin ve paylaşımlı paraların gündemde olacağı bir dönem. Geçmişe dönük harcamaların da gündeme gelmesi söz konusu. Bu dönem otoriter yaklaşımlardan uzak durulmalı.

YÜKSELEN KOVA

İkili ilişkiler ve biz denilen alanların gündemde olacağı bir dönem. Aile ilişkileri ve evle ilgili bazı sorunlarla uğraşmak zorunda kalınabilir. Bu dönem gizli düşmanlıklara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BALIK

İş ortamının ve sağlık konularının gündemde olacağı bir dönem. Yakın çevreyle olan ilişkiler, kardeşler bu dönemde yok sayılan bazı sorunların gün yüzüne çıkmasına sebep olacak. Arkadaşlarla güç savaşına girmekten uzak durulmalı.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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