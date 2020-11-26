30 Kasım Pazartesi günü İstanbul saatiyle 12:29’da İkizler burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye’den gözlemlenemeyecek yarı gölgeli bu tutulma, Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

5 Haziran’da İkizler-Yay aksı tutulmalarının ilkini yaşamıştık. 2021 sonuna kadar tutulmalar bu aksta devam edecek. İkizler-Yay burcu tutulmaları temel olarak ön yargıdan uzaklaşmayı, karşı tarafı dinlemeyi, olaylara objektif yaklaşmayı, detaylarda boğulmadan bilgiyi yalın şekilde paylaşmayı, pratikliği ve en önemlisi dürüstlüğü ön plana çıkarıyor. 2021 boyunca dürüstlük en büyük sınavımız olacak. Hiçbir konuyu abartmamak, hiç kimseyi ve kendimizi kandırmamak önemli. Demagoji yapmak yerine, yalın ve net olmak değerini bulacak.

Doğum haritalarımızda İkizler-Yay burçlarının düştüğü evlerin konuları üzerinden dürüstlüğümüz sınanacak.

30 Kasım tutulmasına gelirsek, bu tutulma Kraliyet yıldızlarına denk gelen bir hatta gerçekleşecek. Bu yıldızların etkisiyle ahlaklı olmanın önemi daha da vurgulanıyor.

Toplumu ilgilendiren konularla, göz önünde olanlarla ve bizim otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle ilgili ters giden durumlar gün yüzüne çıkabilir.

Belirsiz konuların netleşmesi, iletişimin hızlanması, özellikle aileyle, evle ve güvenlikle ilgili konuları daha fazla düşünme hali olacak.

Venüs ve Uranüs’ün sert açısı da ikili ilişkilerde beklenmedik bitişleri ve başlangıçları gösteriyor. Bu dönemde ilişkisinde şeffaf ve açık olan kazanırken, gizli saklı işlerin peşinde olan, kendini kurnaz zanneden oldukça zorlanacak.

Finansal konularda da dürüstlük önemli bir sınavdan geçecek.

Kanıksanmış ama artık işlevi kalmamış inançların değişebilmesi için bazen çarpıcı olaylar gerekir. Bu tutulma da bu tarz bir etkiye sahip. Gizli konuların aniden ortaya çıkışı ile algıyı değiştirebilmeyi hedefleyen olaylar barındırıyor.

Tutulma, Türkiye üzerinden gözlemlenemediği için diğer bölgelere nazaran daha az etki alacağız.

Türkiye üzerindeki etkilerine bakıldığında ise eğitimdeki belirsizliğin devam edeceği ve sosyal hayatta kademeli olarak kısıtlanmaların artacağı görülüyor.

Sağlık alanında başka ülkelerin aşı konusunda bizi kullanması, etik değerleri ihlal etmeye çalışan kişilerin ifşa olması ve hastanelerle ilgili yoğun bir gündem oluşması söz konusu. Göz önündeki kadınlarla ilgili de beklenmedik haberler alabiliriz.

Tutulma etkilerini ilk hafta çok yoğun gösterir. Aralık ayındaki bir de Güneş tutulması var. Onunla birlikte etkiler perçinleşecek ve bu etkileri mayıs ayına kadar aralıklarla hissedeceğiz.

26 Mayıs-1 Haziran, 28 Ağustos-3 Eylül, 27 Kasım- 3 Aralık, 23 Şubat-1 Mart doğumlular ve doğum haritalarında 8 derece İkizler, Başak, Yay, Balık’ta önemli vurguları olanlar daha yoğun etki alacaklar.

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE ETKİLER

YÜKSELEN KOÇ

Yakın çevre ilişkilerindeki belirsizliklerin netleşeceği, iletişimin hızlanacağı bir dönem olacak. Hesapta olmayan harcalar çıkabileceğinden gelir gider dengesine dikkat etmek önemli. Hayata bakış şeklinde ise herhangi bir duyguya saplanıp kalmadan daha geniş düşünülmesi gereken bir süreç.

YÜKSELEN BOĞA

Maddi konularda yaşanan belirsizliklerin netleşeceği, kazançların şeklinin değişebileceği bir dönem olacak. İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda ani gelişen olaylar gündemi değiştirebilir. Alınması gereken sorumluluklara önem vermek, oluşabilecek krizleri engelleyebilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Önemli bireysel kararlar verilecek ve genel duruşu değiştirebilecek bir dönem olacak. Sağlıkla ve kontrol dışı gelişen olaylarla ilgilenmek durumunda kalınabilir. Hukuki süreçlerde ve eğitimle ilgili konularda atılacak adımlar uzun vadede olumlu sonuç verebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Gizli kalmış konuların ve düşmanlıkların daha fazla ortaya çıkacağı bir dönem olacak. Sosyal çevre ve arkadaşlarla ilgili gelişen olaylar şaşırtabilir. Evle ve sağlıkla ilgili yapılması gerekenleri atlamamak uzun vadede fayda sağlayacak.

YÜKSELEN ASLAN

Arkadaş çevresindeki ve aşk hayatındaki belirsizliklerin netleşeceği bir dönem olacak. İş hayatında ve sosyal çevrede bazı değişimler gündemde. İkili ilişkilerde olaylara daha geniş bakmak ve dürüst kalmak uzun vadede güzel sonuçlar getirecek.

YÜKSELEN BAŞAK

Kariyer hayatı ve toplumsal konumla ilgili bazı değişimlerin olacağı bir dönem olacak. Yakın çevreyle olan ilişkilerde, hayat felsefesini değiştirebilecek olaylar yaşanabilir. İş ortamı ya da yaşanılan mekanla ilgili değişimleri gündeme getirecek fırsatla olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Yurt dışıyla ve seyahatlerle ilgili konularda, hukuki durumlarda yaşanan belirsizliklerin netleşeceği, hayata bakışın daha objektif olacağı bir dönem yaşanacak. Finansal konulardaki değişimlerden dolayı daha fazla çalışmak zorunda kalınabilir. Çocuklarla ve eğitimle ilgili birtakım fırsatlar uzun vadede olumlu etkisini gösterecek.

YÜKSELEN AKREP

Paylaşımlı paralarla ilgili konularda, miras, nafaka işlerinde belirsizliğin netleşeceği bir dönem olacak. İkili ilişkilerde ortaya çıkacak umulmadık gelişmeler, gergin dönemlerin sonlanmasına zemin oluşturacak. Ebeveynlerle ve kardeşlerle ilgili de olumlu gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN YAY

İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili belirsizliklerin netleşeceği bir dönem olacak. Sağlıkla ilgili veya günlük düzeni değiştirecek farklı gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevreyle olan ilişkilerde ve iletişim alanında, etkisinin uzun vadede görüleceği güzel fırsatlar çıkabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Gündelik hayatın işleyişiyle, sağlık konularıyla ve çalışma ortamıyla ilgili bazı durumların netleşeceği bir dönem olacak. Aşk hayatında ve arkadaşlarla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Yarım kalmış işlerin bitirilmesi, bazı kayıplarla ilgili endişe etmeyi bırakmak başka fırsatların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

YÜKSELEN KOVA

Hayattan alınan keyifli durumlara daha fazla odaklanarak aşk hayatında bazı kararlar verilecek bir dönem. Çocuklarla ilgili durumlar da gündemde olacak. Evle ilgili değişimler söz konusu. Yeni hedeflerin de belirleneceği bir süreç olacak.

YÜKSELEN BALIK

Yaşanılan alanla ilgili değişimler olabilir, yeni kararlar alınabilir. Bu dönemde iletişim konularında ve seyahatlerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kariyer hayatında da bazı olumlu tamamlanmalar olabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.