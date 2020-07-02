5 Temmuz Pazar günü İstanbul saatiyle 07:44’te Oğlak burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

Türkiye’den gözlemlenemeyecek bu tutulma 2 senedir Oğlak-Yengeç aksında gerçekleşen tutulmaların sonuncusu olacak.

Oğlak burcunun ana teması sorumluluklarımız, düzenlememiz gereken alanlar ve sınırlardır.

Oğlak’ın yöneticisi olan Satürn ise bu tutulmada kritik bir derecede görev alıyor. Ocak 2019’dan itibaren başlayan süreçlerimizle ilgili tamamlanmaların yaşanacağı bir dönemdeyiz.

Özellikle Mart 2020’de sonuçlandırmaya çalışıp da yarım bıraktığımız konuların mecburi netleşmelerini yaşayacağız. Satürn, farkında olup da ihmal ettiğimiz konuları, doğum haritamıza göre uygun ev geçişlerinde gündemimize zorla getirir. Bir önceki Yengeç tutulmasıyla hissettiğimiz güvenlik arayışı zemininde, bu tutulmayla artık netliği yaşama noktasına geliyoruz. Özellikle üzerinde emek verdiğimiz konular, tüm kalbimizle niyetimizi ortaya koyduğumuz alanlarda sonuç alacağız.

Yönetimlerin, ekonomik dengenin mevcut düzenle yürüyemeyeceğine dair olaylarla da karşılaşacağız. Bu sebeple hepimiz bir denge kurmaya daha çok odaklanacağız.

Dünya genelinde liderlerin restleşmesi, güç dengelerini korumak adına diplomatik olmayan adımlara şahit olabiliriz.

Merkür’ün retro süreçte oluşu ve Koç burcuna geçmiş bıçkın Mars’a sert açısı, bize endişe ile yanlış adım attırabilir. Bu yüzden girişimler için Merkür retrosunun sonlanmasını beklemekte fayda var. (14 Temmuz)

Dizler, kemikler, dişler ve cilt problemleri bu sıralarda daha yoğun karşılaşacağımız sorunlar olacaktır.

Yer hareketlerinin devam edeceği bir dönemdeyiz. Fakat Türkiye’deki depremler orta şiddette seyredecektir.

Türkiye’ye yansıyacak etkiler ise askeri konularda hareketlenme ve ekonomik sorunların artışı yönünde yaşanacaktır.

2-8 Temmuz, 3-9 Ekim, 31 Aralık-6 Ocak, 31 Mart-6 Nisan doğumlular ve doğum haritalarında 13 derece Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi’de önemli vurguları olanlar daha kadersel etkilerle karşılaşacaklar.

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE ETKİLER

YÜKSELEN KOÇ

İşle ilgili konularda bazı değişiklikler ve koyulan hedeflerde zorlanmalar gündemde. Ön plana çıkma konusunda ısrarcı olmamalı ve bedensel kazalara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BOĞA

İş hayatıyla, uzaklarla ilgili alınacak sorumluluklar gündemde. Bazı kaygılar sebebiyle ani adım atmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

Finansal konular ve paylaşımlı paralarla ilgili tamamlanacak durumlar gündemde. Arkadaş çevrelerindeki gerginliklere dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkiler ve biz denilen alanlarda ihmal edilen sorumluluklar gündemde. İş konularında ani çıkışlar yapmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

İhmal edilen sağlık konuları ve günlük rutinle ilgili durumlar gündemde. İnanılan değerlerde çok ısrarcı ve baskıcı olmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatında ve çocuklarla ilgili halledilmemiş konular gündemde. Kaybetme korkusu ile fevri karar vermemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Aileyle ve evle ilgili konularda alınacak sorumluluklar gündemde. İkili ilişkilerde bireysel düşünmemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Eğitim ve yakın çevre ilişkileriyle ilgili halledilmesi gereken konular gündemde. İş ortamındaki iletişime ve sağlık konularına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Maddi konular ve öz değerle ilgili durumlarda sorumluluk alınması gündemde. Onaylanma ihtiyacı ile atılacak adımlara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Verilmemiş bireysel kararlar ve sağlık konuları gündemde. Aile ve evle ilgili durumlarda ani tepki vermemeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN KOVA

Geri planda kalmış olaylar, kontrol edilemeyen olaylar gündemde. Yakın çevre ilişkileri ve seyahatlerde temkinli olunmalı.

YÜKSELEN BALIK

Geleceğe dair planlar ve sosyal çevre ilişkileri gündemde. Maddi konularda gerçekçi olmaya dikkat edilmeli.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.