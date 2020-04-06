Akılcılık ve Beraberlik

8 Nisan Çarşamba 4:34'te Terazi burcunda bir dolunay yaşayacağız.

Anın yükseleni Neptün kavuşumuyla Balık burcunda.

Bu dönemde akıllar biraz karışık, hassasiyetimiz en üst düzeyde.

Belirsizlik sürerken bir yandan da doğruluğu olmayan bilgi akışı çok fazla.

Dolunay hava elementi ve öncü niteliğin etkisinde. Bu da bize aslında bu süreçte çok daha akılcı ve inisiyatif sahibi olmamız gerektiğini anlatıyor.

Bilimsel konularda netleşmeler yaşanabilir.

Terazi-Koç karşıtlığı ilişkiler içindeki dengeleri, adalet arayışını ve iletişim süreçlerini ön plana çıkarıyor.

24 Mart Yeniayı ile kendimize dış tehdit olarak gördüğümüz ve rahatsızlık duyduğumuz konularda attığımız ya da atmadığımız adımların sonuçlarını şimdi göreceğiz.

Dolunaylar olayların daha görünür hale geldiği ve netleştiği zamanlardır.

16 Nisan'a kadar etkisini hissedeceğimiz dolunayın en önemli mesajı akılcı olup, biz diyebilenlerin kazançlı çıkacağıdır. Pek çok ilişki duygusallığı bir tarafa bırakıp mantık ile dengeyi bulmaya çalışacak.

Zorlu açıların etkisi sebebiyle de bazı şiddetli hava olayları, kazalar, depremler bu süre içinde yaşanabilir.

Türkiye açısından depremler orta şiddetin üzerine çıkmaz.

Yaşadığımız Corona salgının hızı ise 15'ine kadar artacak görünüyor.

14 ve 21 Nisan da pek çok anlamda zorlanmaların fazla olabileceği tarihler.

Bu dönemde üst düzey yöneticilerle ve tanınmış kişilerle ilgili istenmeyen haberler alabiliriz.

Tablo kötü görünse de her karanlığın sonunda Güneş'in doğduğunu unutmayalım.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.