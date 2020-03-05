9 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek.

Hayallerle gerçeklerin dengelenmesinin gerektiğini anlatan bu dolunay, harekete geçmekten ziyade mevcut durumları sağlıklı bir şekilde istikrarlı kılmamızı istiyor. Bizlere ne detayı ne de ana resmi ıskalama diyor.

Fakat bu dönemde çoğumuzun aklı karışık olacak ve fedakarlık konularında hassasiyetimiz artacak.

Bir çoğumuz ikili ilişkilerle ilgili ciddi kararlar vermek durumunda kalacak. Bu dönemde karar verirken mantığı kullanmak her zamandan daha önemli hale gelecek. Çünkü içimizin bir tarafı bizi yanıltabilecek duygusallığa çok yatkın.

Bu dolunayın gerek bireysel anlamda gerekse Türkiye açısından etkileri çok yumuşak değil.

23 Şubat’tan bu yana saklanmış pek çok şey bu dönemde ortaya çıkacaktır.

Türkiye’de yaşanan Corona virüsü vakalarını da resmi şekilde 9 Mart sonrası öğrenmemiz muhtemel.

Hem aile içi meseleler hem de vatan konusunda yeni gerilimlerin ortaya çıkması iki haftalık süreç içinde yaşanacaktır. Özellikle de 18-22 Mart tarihleri daha dikkatli olmak gerekiyor.

Doğum haritasında 16-22 derece Başak burcunda önemli vurguları olanlar, 8-14 Eylül, 8-14 Aralık, 6-12 Mart ve 6-12 Haziran doğumlular daha yoğun etki alacaklar.

Yükselen burçlara göre herkesin ağırlıklı etki alacağı alanlar şu şekilde:

YÜKSELEN KOÇ

Günlük işleyiş, iş ortamı ve sağlık problemleri ile ilgili birtakım netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN BOĞA

Hayatın keyifli alanlarına yönelmek, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN İKİZLER

Aile ilişkileriyle, yaşam alanlarıyla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN YENGEÇ

Yakın çevre ilişkilerinde, ticari konularda netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN ASLAN

Maddi kazançlarla ve özgüvene yönelik tehdit görülen konularla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN BAŞAK

Fiziki görünüm değişimi ve özel hayata dair netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN TERAZİ

Geri plana atılmış konularla ve korkularla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN AKREP

Sosyal çevre ilişkileriyle ve hedeflerle ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN YAY

Kariyer konularında ve toplumsal duruşla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN OĞLAK

Eğitim, hukuki süreçler ve inançlarla ilgili netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN KOVA

Gelir-gider dengeleri ve ortak paylaşımlı finansal konularda netleşmeler yaşanır.

YÜKSELEN BALIK

İkili ilişkilerle ve ortaklıklarla ilgili netleşmeler yaşanır.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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