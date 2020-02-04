Enerjimizi ve motivasyonumuzu destekleyen dolunay...

9 Şubat Pazar günü İstanbul saatiyle 10:33'te Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Etkisini iki gün önceden hissetmeye başlayacağımız dolunay 23 Şubat’a kadar enerjisini çalıştırıyor olacak.

Ay’ın Aslan, Güneş’in Kova burcunda yerleşimi ile gerçekleşen bu dolunay bir önceki Kova Yeniayı'nın bizde uyandırdığı düşüncelerin tamamlanmasına, sonuca ulaşmasına hizmet ediyor. Kendimizi daha objektif gözle değerlendirebilmemiz gereken durumlar içinde olacağız.

Gökyüzündeki ateş elementinin ve öncü niteliklerin baskınlığı bizi harekete geçirme ve sonuç odaklı olmaya teşvik ediyor. Yaptıklarımızı da tüm samimiyetimizle ortaya koyacağız.

Dolunay anında oluşan ateş üçgeni, inançlarımızı ve duygularımızı bütünleştirip hayat sahnesinde görünür kılmaya yardımcı. Çocuksu bir iç güdüyle ben de buradayım deme arzumuz yüksek.

Bu süreçte sosyalleşmeye, hayatın zevkli yönleriyle haşır neşir olmaya öncelik vereceğiz. Yaratıcı enerjimiz de yoğun olacağından, sanatsal faaliyetlerle uğraşanların güzel değerlendirebileceği bir dönem olacak. Çocuklarla vakit geçirmek, onlarla ilgili süreçlere dahil olmak bize keyif verecek.

Geri planda kalmaya ve fedakarlık yapmaya çok gönüllü olmayacağımız bu sürede gurur konularını da abartmamak da fayda var.

İkili ilişkiler ve ortaklıklar, uzun süreli dondurulmuş meselelerle ilgili ciddi hareketlilik yaşayacak.

Solunum ve bağışıklık sistemi ile ilgili problemler gündemimizde olabilir.

Dolunaydan sabit burçların (Aslan, Akrep, Kova, Boğa) 17-23 derecelerinde önemli vurguları olanlar, 9-15 Ağustos, 9-15 Kasım, 6-12 Şubat ve 7-14 Mayıs doğumlular daha fazla etki alacaklar.

Yükselen burçlara göre dolunayın etkileyeceği alanlar şöyle;

YÜKSELEN KOÇ

Aşk hayatıyla ve çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, netleşmeler yaşanabilir. Arkadaşlarla bazı anlaşmazlıklar olabilir.

YÜKSELEN BOĞA

Aile, ev ve ebeveynlerle ilgili yeni kararlar alınabilir. Kariyer konularında bazı değişimler yaşanabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Süre gelen düşüncelerle ilgili somutlaşan kararlar alınabilir. Hukuki ya da eğitim konularında tamamlanmalar olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Maddi konularda gelişmeler, fırsatlara yönelik kararlar olabilir. Gelir gider dengesini kurmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Bireysel konularda daha görünür olunacak gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerde bazı gerginlikler olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Elde olmayan durumlar ve göz ardı edilen meselelerle ilgili netleşen olaylar yaşanabilir. Sağlık konularına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevreyle ve hedeflerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Aşk konularında da bazı gerginlikler olabilir.

YÜKSELEN AKREP

İş hayatıyla ilgili veya geleceğe dair önemli kararlar verilebilir. Ebeveynler ve ev konularında bazı tamamlanmalar yaşanabilir.

YÜKSELEN YAY

Eğitim, adalet ve yurt dışı işleri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevre ilişkilerinde bazı gerginlikler olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Finansal konularda netleşen durumlar, sonlanmalar olabilir. Özgüven algısını etkileyen bazı durumlar yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

İkili ilişkiler ve ortaklı konularda yeni gelişmeler olabilir. Kendimizi objektif değerlendirmemiz gereken durumlar yaşanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Sağlıkla ve çalışma ortamıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Saklı kalmış konuların ortaya çıkacağı durumlar olabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Bireysel Danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.