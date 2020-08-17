ASLAN YENİAYI

19 Ağustos sabaha karşı Aslan burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Anın yükseleni de Aslan ve Aslan enerjisi oldukça baskın.

Yeniaylar girişim ve başlangıç enerjisi taşırlar. Bu yeniayın enerjisi de ateş elementinin ve sabit niteliğin belirgin şekilde etkisinde. Yani uzun süredir düşünülmüş, hayali kurulmuş, kalıcı olsun dediğimiz ama yapamadığımız fikirleri ateşleyen bir etki.

Pek çok açı kalıbının yer aldığı yeniay, her yönden bizi zorlayan 2020’ye inat “şimdi olmazsa ne zaman olacak” diyor. Özellikle gündelik yaşam akışımızda sürekli tekrar eden döngüleri kırmak ve görmezden geldiğimiz gerçek yönümüze gidebilmek için tetik mekanizması var. Yapmamız gereken ilk şey bastırdığımız korkumuzun egosunu büyütmekten vazgeçmek.

Düzen fikrine karşı ayrıştırmaya hevesli enerjiler çekişirken, bu çekişmeye sadece seyirci kalırsan uzun vadede sağlığına zarar vermeyi göze almış olursun diyor sevgili Satürn. Bir şeklide arayı bulup, ayrışma içinde de düzen kurabilirsin diye ekliyor.

Zaman tereddüt zamanı değil. Çünkü tereddüt ettiğimiz konular muhtemelen aklımızda olan yeni fikirler değil. Ötelediğimiz hedeflerimizle ilgili atacağımız adımlar destekli. Ama dikkat etmemiz gereken iç sesimizi duyabilmek. Ego gösterileri bu süreçte hiç destek almayacaktır. Kendini sahneye atan pek çok kişiye de dikkat. Gerçekten kalbimizi koyacağımız yol ise karşılık bulacaktır.

Bireysel olarak yeniayın verdiği en önemli mesaj “ne yaparsan yap, aşk ile yap”

İkili ilişkilerde doğum haritası destekli olanlara güzel sürprizler de var.

Türkiye’nin alacağı etkiler ise pandeminin kritik döneminde olduğumuzu gösteriyor. Bu konuda bireysel tutumlara çok dikkat etmek gerekiyor.

Komşularımızla gerginlikler, sağlık çalışanları ve kamu personelini etkileyen olaylar da gündemde.

Özellikle bu süreçte kalp rahatsızlıklarına dikkat edilmeli.

Yükselen burçlara göre alacağımız etkilere de bir bakalım.

YÜKSELEN KOÇ

Hobilerle, çocuklarla ve aşk hayatıyla ilgili yeni adımlar atılabilir. İşle ilgili konularda ve harcamalarda ani kararlar almamak gerekiyor.

YÜKSELEN BOĞA

Anne, baba ve yaşanılan mekanla ilgili yeni kararlar verilebilir. Eğitimler ve uzun süreli seyahatlerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Yakın çevreyle olan ilişkiler, kardeşler, ticari ilişkilerle ilgili yeni kararlar verilebilir. Bu dönemde borçlanmamaya, harcamalara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

Kazançlarla, harcamalarla ve kişinin kendisini değerli hissetmesiyle ilgili yeni adımlar atılabilir. İkili ilişkiler ve sosyal çevre dengesine dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Bireysel anlamda kişiyi ilgilendiren tüm konuların aktif olduğu bir dönem. Sağlıkla ve işle ilgili konularda temkinli olmak gerekiyor.

YÜKSELEN BAŞAK

Kişinin daha içe dönük geçireceği, kontrolü dışındaki olayları sakinlikle izlemesi gereken bir dönem. Aşk hayatındaki kıskançlıklara, gizli düşmanlıklara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Sosyal çevrenin aktifleştiği, hedefler konusunda yeni adımların atılabileceği bir dönem. Aileyle ve evle ilgili durumlarda adil davranmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Toplumsal statü ve işle ilgili yeni kararlar verilebilir. Kardeşler ve yakın çevre ilişkilerine dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Bakış açısının gelişeceği, eğitim ve hukuki konularda yeni adımların atılabileceği bir dönem. Harcamalara ve iş ortamına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Finansal konular ve dönüşüm gerektiren alanlarda yeni kararlar verilebilir. Çok fazla egoyu ön plana çıkarmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN KOVA

İkili ilişkiler ve ortaklıklarda yeni kararlar verilebilir. Ailede ve ev konularında kontrol edilemeyen olaylara gurur yapmadan yaklaşmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BALIK

Çalışma ortamı, iş arkadaşları ve sağlık konularında yeni kararlar verilebilir. Sosyal çevre ile olan iletişime dikkat edilmeli.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.