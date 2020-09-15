Başak yeniayı hangi burcu nasıl etkileyecek?

Hasat için atacağımız adımlar

17 Eylül Perşembe İstanbul saatiyle 14:00’te Başak Yeniayı gerçekleşecek.

Yeni fikirleri, başlangıçları tetikleyen yeniay, bu sefer bize geçmişte yarım kalmış bir konunun tamamlanması adına adım attıracak ya da seçim yaptıracak.

Değişken niteliğin baskınlığı, olaylara ezbere tepki vermek yerine değişen durumlara göre düşünmemiz gerektiğini anlatıyor. Farklılıklara uyum sağlamaya çalışırken bizi en çok motive eden duygu ise güvenlik ihtiyacı olacak.

Başak yeniayı bizleri fayda sağlayacağımızı düşündüğümüz, daha somut ve çok da duygusal olmayan davranış şekline yönlendirecek.

Retro Satürn ile yaptığı olumlu açı, geçmişten gelen konuları toparlamak, kalıcı olarak sonuca bağlamak için bizi harekete geçirecek. Dikkat etmemiz gereken, vereceğimiz kararlarda duyguları tamamen yok saymamak. Çünkü bu durum sonrasında sorun yaratabilir. İkili ilişkiler de yine geriye dönük olaylarla gündemde olacaktır. 2 Ekim’e kadar olan süreçte, özellikle de Eylül’ün son günlerinde daha önce tepki vermeyip, kendimizde bastırdığımız duygularımızla ilgili kontrolsüz çıkışlar yapma potansiyelimiz var. Bu sebepten gerilimli konulara ani tepki vermekten kaçınmak önemli. Aynı şekilde o dönemde kaza riskinin fazlalığı sebebiyle çok daha temkinli hareket etmekte fayda var.

Finansal konularda da fazla risk almamak, yeni atılacak imzaları detaylı analiz etmek yerinde olacaktır.

İki hafta boyunca sindirim sistemi sorunlarına, bağırsak enfeksiyonlarına karşı dikkatli olalım.

Türkiye haritasının aldığı etkiler baktığımızda, ülkemize açık düşmanlıkların artışını ve kadınlarla ilgili bazı olumlu gelişmelerin hayata geçebileceğini görüyoruz.

Özetle eskiye dair konuların toparlanmasına fırsat veren bu yeniay, özellikle değişken burç doğumluları ve değişken burçların (Başak, Yay, Balık, İkizler) son derecelerinde önemli vurguları olanları daha fazla etkileyecek.

(15-21 Eylül, 13-19 Aralık, 12-18 Mart, 13-19 Haziran doğumlular)

Başak yeniayında yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

Kariyer alanında olumlu değişikliklerin, gelişmelerin olacağı bir dönem. Günlük yaşam düzeni ve çalışma ortamıyla ilgili de birtakım kararlar verilebilir. Çalışma arkadaşları ile oluşabilecek beklenmedik gelişmelere karşı sakin kalınmalı. Sağlıkla ilgili ihmal edilmiş konular da şifa için gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Aşk hayatında hareketlilik, ilişki de mevcut bir sorunu halletme söz konusu. Aşk hayatıyla ya da çocuklarla ilgili verilmesi gereken bir kararın, daha objektif değerlendirilip hayata geçirileceği bir zaman. Keyfe çok odaklanıp alınması gereken sorumluluktan kaçmamak önemli. Hobi olarak başlamış bir eğitim kalıcı bir mesleğe dönüşebilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Evle ilgili konularla uğraşılacak bir dönem. Uzun süredir halletmek istenen işlerin, düzenlemelerin yapılması olası. Aileyle ilgili finansal sorunlara da çözüm bulunabilecek bir zaman. Ebeveynlerle ilgili bazı konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gruplarla yaşanacak gerginliklere, elektronik aletlerle ilgili kazalara dikkat etmekte fayda var.

YÜKSELEN YENGEÇ

Görüşmelerin, fikir alışverişinin, iletişim konularının hareketli olacağı bir dönem. Özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda duraksayan konularda olumlu gelişim fırsatları olabilir. Yalnız ikili ilişkilerde baskıdan ve baskının yarattığı gerilimden uzak durulmalı. İşle ilgili yapılacak sözleşmelerde beklenmedik aksiliklere karşı hazırlıklı olmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

İş ve kazançlarla ilgili yarım kalmış süreçlerin tamamlanacağı bir dönem. Uzun zamandır istenen bir iş, terfi olabilir. Eğitim ya da hukuki alanlarda bazı finansal konular gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili ihmalkarlık yapmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Bireysel adımların atılacağı, biraz daha hayatın keyifli taraflarına odaklanmanın tercih edileceği bir dönem. Bazı konularda bitişler olabilir. Aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanırken kıskançlığa yenik düşmemeye gayret edilmeli. Finansal dengeleri etkileyecek beklenmedik harcamalar oluşabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Biraz daha içe dönülecek, evde ve aileyle vakit geçirmek istenecek bir dönem. Ebeveynlerle ya da evle ilgili yarım kalmış işler için harekete geçilebilir. İkili ilişkilerde gizli bazı konular gündeme gelebilir. Sorumluluklar konusunda eşler arası gerginlikler olabilir.

YÜKSELEN AKREP

Sosyal çevrenin hareketlendiği, yeni ortamlarda yeni tanışmaların gündemde olduğu bir dönem. Yoğun tempo, gündelik rutinlerde aksamalara sebep olabilir. Geriye dönük fikirleri hayata geçirmek mümkün. İş ortamındaki gerginliklere dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Maddi konularda geriye dönük hak edişlerin alınabileceği bir dönem. Kariyerle ilgili fırsatlar kendine güveni tazeleyecek. Fakat iş hayatında ego savaşlarından uzak durmaya, eğlence ile işi karıştırmamaya dikkat edilmeli. Çocuklar ya da eğlence için harcamalarda artış olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Hayata bakışla ilgili önemli değişiklik yapılacak bir dönem. Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konularında hareketlenmeler yaşanabilir. Seyahatler ya da uzaklarla ilgili konular aile hayatını olumsuz etkileyebilir. Evle ilgili daha fazla zaman harcamak gerekebilir.

YÜKSELEN KOVA

Finansal konularla ilgili yeni yapılanmaların olacağı bir dönem. Bazı tamamlanmalar yaşanıp, korkularla yüzleşilebilir. Yakın arkadaşlar ya da kardeşlerle ilgili geçmiş konular gündeme gelebilir. Trafikte ve yakın çevre iletişiminde dikkatli olunmalı.

YÜKSELEN BALIK

Evliliklerde, ortaklıklarda daha önceden konulmuş hedefler için adım atılacak dönem. Sosyal çevre ve arkadaş gruplarında güzel gelişmeler yaşanabilir. Hesapta olmayan harcamalar olabilir. Hedefler konusunda motivasyonu kaybetmemeye, atalete düşmemeye dikkat edilmeli.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.