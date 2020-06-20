Psikolojide anne figürü çocuğun kendisiyle kurduğu ilişkide ve duygu gelişiminde önemli rol oynar. Baba figürü ise dış dünyayla kurulan ilişkide ve güvenlik algısının oluşumunda etkindir.

Astrolojik haritalarda Ay anneyi, Güneş ve Satürn ise babayı temsil eder.

Yerleşimleri, aldıkları sert ya da destekleyici açılar bizim anne ve babamızla olan ilişkilerimizi gösterir.

Mesela 12. eve yerleşmiş bir Güneş, Satürn, baba figüründen ya da otoritesinden ayrı olmayı ifade eder.

Aynı zamanda Güneş kimliğimizi nasıl ortaya koyduğumuzu anlatırken, Ay da duygularımızı nasıl gösterdiğimizi söyler.

Kimliğimizi tam anlamıyla ifade edebilmek, babamızla olan ilişkimizle çok ilgilidir.

Benliğimizin önemli destekçisi olan babalarımızın, hayatta olsalar da olmasalar da Babalar Günü kutlu olsun.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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