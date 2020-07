Astrolojide her burç 30 dereceden oluşur. Burçları 10’ar derecelik üç bölüme ayırdığımızda dekanatlar ortaya çıkar. Her 10 derece bir niteliği ifade eder. (Öncü-Sabit-Değişken)

Bu şekilde derece bazlı inceleme yaptığımız zaman alt detayları yakalama fırsatımız olur.

Özellikle Güneş burcumuzu incelerken, burcumuz hangi elementte ve nitelikteyse ilk 10 gün bizi yine aynı burcun özellikleri tanımlar. İkinci 10 günde o elementte yer alan bir sonraki nitelikteki burcun doğası alt planda çalışır. Üçüncü 10 günde de yine bir sonraki nitelikte yer alan burcun özellikleri geri planda etkili olur.

Bu bakış açısıyla burçların kendi içinde de alt anlamları oluşur. Mesela Yengeç burcunda olup da ilk 10 gününde doğan biri ile ikinci ve üçüncü 10 gününde doğan kişilerin özellikleri birbirinden ayrılmış olur. Sonuç olarak hepsi Yengeç'tir ama alt anlamları onları farklılaştırır.

Unutmamak gerekir ki bir doğum haritası analizi burç özelliklerinden çok öte, pek çok tekniğin ve matematiksel hesaplamaların sonucunda ortaya çıkan kişiye özel bir analizdir.

Doğum tarihinize göre bulunduğunuz burcun alt detayına bakabilirsiniz.

KOÇ

21 Mart- 31 Mart

Tam bir Koçtur. Mars hakimiyeti baskındır. Savaşçı, kolay kolay yılmayan, yerinde duramayan, atılgan ve cesur kişilerdir. Kendilerini çevresindekilere kanıtlayabilmek ve beğenilmek için uğraşırlar.

1 Nisan- 10 Nisan

Koç özellikleri Aslan’ın gururu ile birleşmeye başlar, Mars kadar Güneş de egemendir. Kararlı ve planlı bir tutum sergilerler. İnsanları rahatlıkla örgütleyebilirler. Bir aslan gibi sağlam bir iradeye ve fiziksel güce sahiptirler. Kimi zaman herkesten üstün olduklarını düşünürler.

11 Nisan- 20 Nisan

Koç özellikleri Yay’ın filozofluğu ile değişime uğrar. Mars kadar Jüpiter de söz sahibi olur. Kendilerini kültür ve entelektüel açıdan doyurmaya çalışırlar. Her türlü yeni bilgiye açıktırlar. Diğer Koçlara göre daha az ben derler.

BOĞA

21 Nisan- 30 Nisan

Tam bir Boğadır. Venüs hakimiyeti baskındır. Ne idealist ne de hayalperesttirler. Çok fazla ama yavaş çalışırlar. Eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi severler. Rahatlarına çok düşkündürler. Sanat yönleri kuvvetlidir.

1 Mayıs- 10 Mayıs

Boğa özellikleri Başak’ın materyalist yönü ile birleşmeye başlar. Venüs kadar Merkür de hakimiyet gösterir. Diğer Boğalardan daha dikkatli ve hesaplı hareket ederler. Materyalist yönleri fazla ağır basacağı için iş yaşantısı çok önemlidir.

11 Mayıs- 20 Mayıs

Boğa özellikleri, Oğlak’ın inatçılığı ile daha da artar. Satürn, Venüs’e ciddiyet getirir. Tutkulu, programlı, maddesel ve ruhsal güvenlikleri için daha çok savaşan kişilerdir. İdeallerine ulaşmak için ilerledikleri yolda ne gerekiyorsa yaparlar.

İKİZLER

21 Mayıs- 31 Mayıs

Tam bir İkizlerdir. Merkür hakimiyeti baskındır. Her şey hakkında fikir yürütmeyi severler ve çok konuşkandırlar. Hareketten hoşlanırlar, devamlı yeni şeyler peşinde koşarlar. Başkalarının çalışmalarını organize eden, yargılayıcı bir tutum izlerler. Kişisel sorumluluk duyguları fazlasıyla gelişmiştir.

1 Haziran- 10 Haziran

İkizler özellikleri Terazi’nin sanatçı yönü ile birleşmeye başlar. Merkür kadar Venüs de hakimiyet gösterir. İnsan ilişkileri kuvvetlidir. Sanata, özellikle de edebiyata eğilimleri fazladır. Dengeleri bozulduğunda aşırılıklara gidebilirler.

11 Haziran- 20 Haziran

İkizler özellikleri Kova’nın inatçılığı ile birleşince ayakları yere sağlam basan bir tip ortaya çıkar. Satürn, Merkür’e ciddiyet getirir. Sadece gerekli konularda konuşurlar. İnsancıl bir yapıları vardır. Düşüncelerine karışılmasından ya da değiştirilmeye çalışılmasından hiç hoşlanmazlar.

YENGEÇ

21-30 Haziran

Tam bir Yengeçtir. Ay hakimiyeti baskındır. Çok hassas ve duygusaldırlar. Aile hayatına diğer Yengeçlerden daha fazla önem verirler ve özen gösterirler. Arkadaş canlısı ve sezgisel bir yaratıcılığa sahiptirler. Duyguları çok değişken ve kimi zaman huzursuz olabilir. Geçmişe ve anılarına çok bağlıdırlar.

1-10 Temmuz

Yengeç özellikleri Akrep’in derinliği ile birleşmeye başlar. Ay kadar Mars ve Pluton da hakimiyet gösterir. Kararlılıklarını bir hassasiyet içinde gizlerler. Hem duygu dünyaları hem de analitik yönleri gelişmiştir. Başkalarının acılarını anlayabilen karakterdedirler. Denge kuramadıklarında kıskanç olma eğilimleri vardır.

11-22 Temmuz

Yengeç özellikleri Balık’ın hayal gücü ile birleşince sanata eğilimli bir kişilik ortaya çıkar. Neptün, Ay’a merhamet katar. Uyumlu ve sezgiseldirler. Çok hırslı olmazlar. Zevke düşkünlük ve fazla hayalci olma eğilimleri vardır.

ASLAN

22 Temmuz-1 Ağustos

Tam bir Aslandır. Güneş hakimiyeti baskındır. Liderlik özelliklerine sahip güçlü insanlardır. Özelliklerini yanlış kullanırlarsa, hükmedici ve bencil olma potansiyelleri vardır. Dürüst ve cömert bir yapıları vardır.

2-12 Ağustos

Aslan özellikleri Yay’ın bilmişliği ile birleşmeye başlar. Güneş, Jüpiter’in büyüten özelliğini olumlu kullanır. Sosyal ve kültürel konulara meraklı olurlar. İleriye dönük bol kazançlı planlar yapmaktan hoşlanırlar. Çok fazla söz verip tutmama ihtimalleri de vardır.

13-23 Ağustos

Aslan özellikleri Koç’un enerjisi ile birleştiğinde oldukça aktif biri ortaya çıkar. Mars, Güneş’e savaşçı yapısını aşılar. İnanılmaz enerjisi ile büyük hedefler belirleyip, tüm güçlerini bu işe adarlar. Hayalden çok, somut ve sonuca varabilecekleri şeylerle uğraşmayı tercih ederler. Eğlence hayatına biraz fazla düşkün olmaları olasıdır.

BAŞAK

24 Ağustos-3 Eylül

Tam bir Başaktır. Merkür hakimiyeti baskındır. Entelektüel seviyeleri yüksek olur. Mantıklı, yapıcı ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerdir. Bazen aşırı eleştirel olabilir, detaylara fazla takılabilirler. Başladıkları işi bitiren tiplerdir.

4-13 Eylül

Başak özellikleri Oğlak’ın kararlılığı ile birleşir. Merkür, Satürn ile iyice eleştirel ve ciddi bir yapıya dönüşür. Organizasyon konusunda yeteneklidirler. Belli bir sisteme dayalı konularda çok başarılı olurlar. Gelenekçi ve inatçı davranabilirler.

14-23 Eylül

Başak özellikleri Boğa’nın sanatçı yönüyle bir araya gelir. Venüs, Merkür’e daha sosyallik katar. Diğer Başaklardan daha dışa dönük olurlar. Estetik ve işlevselliği bir araya getirebilirler. Bazen ağır davranma ihtimalleri vardır.

TERAZİ

24 Eylül -3 Ekim

Tam bir Terazidir. Venüs hakimiyeti baskındır. Değişen koşullara kolayca uyum sağlayabilen bir değişkenlikleri vardır. Sempatik ve adildirler. Bazen kararsız ve başkalarından kolayca etkilenen bir kişilik sergileyebilirler.

4-13 Ekim

Terazi özellikleri, Kova’nın zekası ile birleşir. Venüs kadar Uranüs de kendini hissettirir. Entelektüel kapasiteleri, insanı anlama yönünde çok gelişmiştir. Büyük bir canlılıkları vardır, insancıldırlar. Bazen sadece kendilerinin haklı olduğunu düşünen bir ısrar sergileyebilirler.

14-23 Ekim

Terazi’nin denge kurma isteğini İkizler’in meraklılığı değiştirebilir. Merkür, Venüs’e düşünsellik kazandırır. Güvenilir, cömert ve mantıklıdırlar. Mükemmeliğe önem verirler. Bazen fazla eleştirel düşündükleri halde ifade etmedikleri için gergin olabilirler.

AKREP

24 Ekim -2 Kasım

Tam bir Akreptir. Plüton’un derinliği hissedilir. Yüksek duygular ve sosyal alanda güçlü bir arkadaşlık duygusuna da sahiptirler. Yorulmadan çalışabilirler, dayanıklıdırlar. Tutkulu, hırslı ve aşırı baskın olabilirler.

3-12 Kasım

Neptün, Plüton’a hayal gücü katar. Diğer Akreplere göre daha merhametli olurlar. Sanata düşkündürler. İstediklerini elde etmek konusunda içten gelen bir yetenekleri vardır. Bazen aşırı gururlu ve anlayışsız da olabilirler.

13-22 Kasım

Akrep'in derinliğine Yengeç’in duygusallığı eklenir. Ay, sezgilere kuvvet katar. Kişisel çekicilik, daha fazla uyum ve değişik yönlerde başarılı olma şansları fazladır. Esneklikleri dayanıklılık haline gelir. Ruh halleri çok sık değişebilir ve bazen dengeyi bulma konusunda zorlanırlar.

YAY

23-30 Kasım

Tam bir Yaydır. Jüpiter hakimiyeti daha baskınlaşır. Oldukça iyimser, hayat dolu insanlardır. Yabancı dil öğrenme konusunda başarılıdırlar. Zihinsel ve fiziksel açıdan yetenekli ve iyi gözlemcidirler. Çoğu zaman hızlı karar vererek ve aşırı direkt davranabilirler. Bu da onları bazen kırıcı yapabilir.

1-10 Aralık

Yay özellikleri Koçunkilerle birleşmeye başlar. Jüpiter özelliklerine Mars daha fazla enerjik getirir. Çok cesur ve girişkendirler. Her konuda hevesli, cömert, çekici ve arkadaş canlısı bir tutum yansıtırlar. Kimi zaman tamamen duygusal nedenlerle enerjilerini boşa harcayabilirler.

11-21 Aralık

Yay özellikleri Güneş’in ışıklarıyla parlamaya başlar. Güneş, Yay burcunun bilgeliğini artırır. Eğlenceye düşkün, iyimser aynı zamanda ayakları yere daha sağlam basan kişilerdir. Arzularını yapıcı bir hedefe odaklayabilirler. Bazen zayıflığa tahammül edemeyen ve yeni fikirlere kapalı hale gelen bir tutum sergileyebilirler.

OĞLAK

22-31 Aralık

Tam bir Oğlaktır. Satürn hakimiyeti baskındır. Bu insanlar çok çalışkan ve sabırlı olurlar. İnsanları örgütleme konusunda doğal yetenekleri vardır. Biraz sert görünüşlü ve aşırı ciddi olabilirler.

1-10 Ocak

Oğlak özellikleri, Boğa’nın ince zevki ile birleşir. Venüs’ün ılımlılığı Satürn’ü yumuşatır. Maddiyat ve kalıcılık önemlidir. Dürüst ve istikrarlıdırlar. Diğer Oğlaklara göre zevke, eğlenceye daha düşkün olurlar.

11-20 Ocak

Oğlak özellikleri Başak’ın kararlılığı ile pekişir. Satürn, Merkür’le zihnen uyumlu çalışır. Çok ince, ayrıntılı ve özen isteyen işlerde başarılı olurlar. İletişime diğer Oğlaklardan daha çok önem verirler. Disiplinli olma ihtiyacı bazen duyguları gereğinden fazla baskılayabilir.

KOVA

21-30 Ocak

Tam bir Kovadır. Uranüs hakimiyeti baskındır. Tecrübe edinebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Toplumu değiştirmek, iyileştirmek için çok çaba harcarlar. Bazen duygularından ayrıksılaşma yaşayabilirler.

31 Ocak-8 Şubat

Kova’nın özelliklerine İkizler'in hareketliliği ilave olur. Uranüs kadar Merkür de hissedilir. Çok yoğun entelektüel faaliyetler içinde olurlar. Bildiklerini aktarabilmek çok önemlidir. Objektif olma konusunu abartırlarsa kırıcı olabilirler.

9-18 Şubat

Kova’nın entelektüelliğine, Terazi’nin nezaketi eklenir. Venüs, Kovaların karizmasını yükseltir. Kendilerini, insanlık için çok önemli olduğuna inandıkları bir konuya adayabilirler. Sanata karşı ilgi ve yetenekleri vardır. İlişkilerin devamı için kimi zaman kişi, özgürlüğünü ihmal edebilir.

BALIK

19-29 Şubat

Tam bir Balıktır. Neptün özellikleri çok yoğunlaşır. Hayal dünyaları çok zengindir ve çok hassastırlar. Başkalarının duygularını anlamak ve sezmek konusunda başarılıdırlar. İçine kapanık ve utangaç olabilirler.

1-10 Mart

Balık’a Ay özellikleri ilave olur. Ay’ın sezgiselliği ve anaçlığı hissedilir. Evlerine, ailelerine çok düşkün olurlar. İnsan ilişkilerini çok önemserler ve sezgileri gelişmiştir. Bazen gereğinden fazla fedakarlık yapma eğilimindedirler.

11-20 Mart

Plüton’un özellikleri Balık'ın gizeme karşı ilgisini artırır. Her türlü mistik konu ilgilerini çeker ve sezgileri kuvvetlidir. Diğer Balıklara göre daha kararlı hareket ederler. İkili ilişkilerde kıskanç olabilirler.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.