2020’nin farklı enerjisini herhalde yaşamayan kalmamıştır. Astrolojik olarak öngörü de bu yöndeydi ve sadece daha ilk kısmını yaşadık. Üzerine kitaplar yazılacak bir senedeyiz.

Geçtiğimiz hafta 3 gezegen durağan pozisyondaydı ve şimdi retro harekete geçtiler.

Gezegenler retro(geri) pozisyona girmeden önce ve bu pozisyondan çıkarken yaklaşık 2 gün durağanlaşırlar. Bu dönemler retro etkisinden daha güçlü dönemlerdir.

Bu yüzden 11-17 Mayıs haftası önemli bir haftaydı.

En genel anlamda Satürn bizden yapılandırdığımız, düzen kurmaya çalıştığımız konularda (30 Eylül'e kadar),

Venüs ilişkilerimizde, maddi konularda (26 Haziran'a kadar),

Jüpiter ise büyüme göstereceğimiz alanlarda, inançlarımızda (14 Eylül'e) kadar muhasebe yapmamızı istiyor.

16 Haziran-12 Temmuz arasında Merkür retrosu konuları alevlendirirken, 5, 21 Haziran, 5 Temmuz tutulmaları da olaylara net ve kadersel yönü veriyor olacak. 9 Eylül-14 Kasım Mars retrosu ise hala harekete geçmemişsek illaki bu konuda bize farkındalık getirecek.

Retroların domine edici gezegeni aslında Satürn. Satürn ana konuyu belirleyecek ve diğerleri de o konu dahilinde kendi doğalarında olaya destek verecekler.

O zaman Satürn retrosuna daha detaylı bakmakta fayda var. Satürn retrosu, bizlerin farkında olduğu ama çözmekten kaçındığımız problemlerin üzerinde durur. Hangi burçta retro yapıyorsa doğum haritamızdaki o evin anlamıyla ilgili konuları temel alır.

Bu süreçte 3 Temmuz’a kadar Kova, sonra da 30 Eylül’e kadar Oğlak burcunda retro harekette olacak.

3 Temmuz’a kadar ana sorunumuza farklı yaklaşma zorunluğu hissederken, sonrasında 30 Eylül’e kadar olan süreçte sorumluluk alıp, sağlam adım atabilme fırsatımız olacak.

Tüm bunlar yepyeni bir kavram değil de, sıkıştığımız, ilerleyemediğimizi düşündüğümüz konularda yaşanacak. Fakat kendimizle yüzleşmeye, farklı davranarak sorumluluk almaya hazırsak işleyecek. Peki bunu yapmazsak ne olacak? Yine aynı konularda bir sorun daha yaşamış gibi hissedeceğiz. Hem de her zamankinden daha sert. Çünkü diğer gezegenler de olayı fark edelim diye el birliği ile çalışıyor olacak.

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar misali retro gezen gezegenlerimiz bakalım yeryüzünde bize neler hissettirecek?

Yükselen burçlara göre Satürn retrosunun bize getireceği ana konular;

??YÜKSELEN KOÇ

Kariyer ve toplumsal konumla ilgili konular. Bu konularda gelecek hedeflerini tekrardan şekillendirebilmek önemli olacak.

??YÜKSELEN BOĞA

Hayata bakış şekli, eğitim, hukuk ve yurt dışı ile ilgili konular. Bu konulardaki çözümlenmeler iş hayatını ve sorumlulukları tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN İKİZLER

Finansal konular, borçlar, miras, nafaka gibi durumlar, ertelenmiş ameliyatlar. Bu konulardaki çözümlenmeler inançları tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN YENGEÇ

Evlilikler, ortaklıklar, ikili ilişkiler ve biz dediğimiz konular. Bu konulardaki çözümlenmeler dönüşüm yaşama ve finansal durumları tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN ASLAN

Günlük yaşam rutinleri, çalışma ortamı ve sağlıkla ilgili konular. Bu konulardaki çözümlenmeler ikili ilişkileri tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN BAŞAK

Aşk ilişkileri, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular. Bu konulardaki çözümlenmeler günlük düzeni ve çalışma hayatını tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN TERAZİ

Aile ve gayrimenkul konuları. Bu konulardaki çözümlenmeler hayattan alınan keyfi ve aşk hayatını tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN AKREP

Yakın çevre ilişkileri ve kardeşlerle ilgili konular. Bu konulardaki çözümlenmeler ebeveyn ilişkilerini tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN YAY

Maddi kazançlar ve değer algısını hissettiğimiz konular. Bu konulardaki çözümlenmeler iletişim tarzını tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN OĞLAK

Kişisel kararlar, bedensel konular. Bu konulardaki çözümlenmeler para kazanma şekli ve öz değer algısını tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN KOVA

Gizli düşmanlıklar, bastırılmış konular ve psikolojik süreçler. Bu konulardaki çözümlenmeler kendimizi algılayışımızı tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

??YÜKSELEN BALIK

Sosyal çevre, arkadaşlar ve hedefler. Bu konulardaki çözümlenmeler kendimizi kısıtlı hissettiğimiz alanları tekrardan şekillendirebilmek için önemli olacak.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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