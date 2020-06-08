Astroloji, bir kişinin sadece burcu ile ilgilenmez. Kişinin doğduğu andaki gökyüzü yerleşimleri doğum haritasını oluşturur. Doğum haritası 12 burçtan ve 12 evden meydana gelir. Gezegenlerin, Güneş’in, Ay’ın, asteroidlerin ve yıldızların haritada hangi evde, burçta yerleştikleri, birbirleriyle yaptıkları açılar bizi oluşturan dinamikleri anlatır.



Her gezegen bizim ayrı bir davranış şeklimizi ifade eder. Mesela Venüsümüz hangi burçtaysa değer algımız, sevgi lisanımız o burç doğasında olur.



Yaygın olarak üç temel burçtan bahsedilir.



Güneş burcu denilen öz burç, kişinin asıl karakterini ve ruhunun enerjisini belirler.



Yükselen burç, kişinin fiziksel görüntüsünü, kendisini dış dünyaya nasıl sunduğunu, hangi kimlik ile öz burcunu dışarı yansıttığını gösterir.



Ay burcu ise kişinin duygularının motivasyonunu, olaylar karşısında içgüdüsel olarak nasıl tepki gösterdiğini, insanları nasıl dinlediğini ve annesini nasıl algıladığını ifade eder.



Doğum haritası bize dair tüm kodların bulunduğu çok özel bir pusuladır. Farkındalık sahibi olabilmek için kendimizi iyi tanımak, neyi neden yaptığımızı iyi anlamak zorundayız.



Bu noktada astroloji temel güdülerimizi, korkularımızı, arzularımızı, potansiyelimizi anlamamız için mükemmel bir kılavuzdur.



Hermes’in dediği gibi “Gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde de o vardır”



Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.