2 Ekim’in ilk dakikalarında, Koç burcunda gerçekleşecek dolunayın etkilerini kuvvetli hissedeceğiz.

Yaralı şifacı Chiron ile yan yana olan Ay, benliğimizi yaralayan konulara ışık tutacak. Koç burcunda geri harekette olan Mars da bu dolunayda aktif rol oynuyor. Koç burcu meydan okumanın, adım atmanın, dinamizmin ve aceleciliğin burcudur. Gökyüzündeki bu enerji Mars yüzünden şu anda daha baskılanmış, içe dönük ve bir o kadar da kontrolsüz. Diğer zorlu gezegenlere sert açı da işi pekiştiriyor.

Öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) daha çok etki alacağı bu dolunay bizi hızlı hareket ettirecek.

Daha önce yapmak zorunda kalıp da sonucundan memnun olmadığımız konularla ilgili bazı tamamlanmaları, bitişleri yaşayabiliriz. Kendimizi, sineye çektiğimiz olaylara bir anda tepki verirken bulabiliriz. Canımız yanar mı, sonrası ne olur diye çok düşünmeden adım atabiliriz. Dolunay öncesi ve sonrasındaki 2 gün boyunca dürtüsel davranmamaya daha fazla dikkat etmemiz gerekli. Düşmanlıkları büyütme eğilimimizin de farkında olmalıyız.

Gerek sosyal ilişkilerde gerekse ikili ilişkilerde kendimizi umulmadık senaryoların içinde bulabiliriz. Aslında yaşanılanların amacı şaşırtarak farkındalık yaratmak. Bu farkındalıkla bir anda kadersel akışımıza doğru yönelebilme şansımız da var. Özellikle doğum haritalarımızda bu dolunayla desteklenen açılar varsa sonuçlanmayan süreçlerimiz bir anda tamamlanabilir.

Aile içi konular ve evle ilgili durumlarda ön görmediğimiz gelişmeler yaşayabilir, buna bağlı olarak sorumluklarımızla ilgili yeni kararlar vermek zorunda olabiliriz.

Beklenmeyeni yaşatan Uranüs, yine yaptığı Uranüsyen açı ile dolunay civarında hava olaylarında, yer hareketlerinde ve kazalarda artış verebilir.

Sağlık olarak da baş bölgesi ve kemik problemlerine karşı dikkatli olup, Mars retrosu boyunca bağışıklık sistemimizi desteklemeye özen gösterelim.

Türkiye haritasının aldığı etkilere baktığımızda, orduyla ve güvenlik konularıyla ilgili hareketlenmeler mümkün.

Koç Dolunayı, 29 Eylül-5 Ekim, 28 Aralık-3 Ocak, 27 Mart-2 Nisan, 30 Haziran-4 Temmuz doğumluları ve öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) 9 derece civarında önemli vurguları olanları daha fazla etkileyecek.

Dolunayın yükselen burçlara göre etkileri ise şu şekilde;

YÜKSELEN KOÇ

Özellikle ikili ilişkilerle ilgili bazı netleşmeler yaşanıp, önemli kararlar verilebilir. Kriz yaratacak sözlerden uzak durmaya dikkat edilmeli. İşle ilgili geriye dönük konular gündemde olacaktır. Konuyu sağlıklı neticelendirebilmek için daha fazla sorumluluk almak gerekebilir. Atılacak adımlar hayatın genelini ilgilendirecek. Sağlık olarak da eklem, kas ve baş ağrılarına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BOĞA

İki hafta boyunca içe dönme, normalden daha fazla yalnız kalma ihtiyacı baskın olacak. İçsel süreçlere odaklanarak kontrol edilemeyen konularla savaşmamak yerinde olacaktır. Eğitim ve seyahatlerde birtakım aksamalar yaşanabilir. İkili ilişkilerde saklı kalmış bazı konular gündeme gelecektir. Sağlıkla ilgili boğaz ve böbreklere dikkat etmekte fayda var.

YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal yaşamla ilgili gündemin yoğun olacağı iki hafta boyunca yeni çevrelere girilebilir. Aşk hayatında gerginlikler yaşanabilir. Bu gerginlikler sonucunda da bazı kararlar almak gerekecek. Finansal konularda tedbirli davranmamak, eğlenceye ve lükse çok harcama yapmak sıkıntı yaratabilir. Şans oyunlarında da fazla risk almamaya dikkat.

YÜKSELEN YENGEÇ

Kariyerle ve topumsal kimlikle ilgili bir takım gelişmelerin olacağı bir dönem. Daha fazla sorumluluk alma ya da bazı süreç değişimleri söz konusu. Bu sırada ikili ilişkilere fazla özen gösterilemeyebilir ve bu alanlarda bazı gerginlikle yaşanabilir. Ebeveynlerin sağlık sorunlarına da dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Yarım kalmış bir eğitimi tamamlama, yurt dışı bağlantılı bir konuyu ya da hukuki bir süreci sonuca bağlama söz konusu. Yakın çevre veya kardeşlerle ilgili beklenmedik sorumluluklar üstlenmek gerekebilir. Aile arasında çıkan görüş ayrılıklarında çok ısrarcı olmamakta fayda var. Kemik ve diş problemlerine dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Finansal konularda başkalarından destek alınabileceği bir dönem. Borçlar, ödemeler konusunda daha önce alınmış yanlış kararlarla ilgili telafiye gidilebilir. Seyahat ya da eğitimle ilgili planda olmayan harcamalar söz konusu. Aşk konusunda da bazı kıskançlıklar gerginliklere yol açabilir.

YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerin, evliliklerin veya ortaklıkların birtakım kararlar aldırtacağı bir dönem olacak. Özellikle değerli hissedilmeyen konular ön plana çıkacak ve bir çözüm yolu bulunacak. Fikir ayrılıklarını keskin bir dille ifade etmekten kaçınmaya dikkat edilmeli. Sakatlanmalara, yaralanmalara açık bir dönem olduğundan aceleci davranmamakta fayda var.

YÜKSELEN AKREP

Çalışma temposunda artış, çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılıkları gündemde olacak. Sağlıkla ilgili bazı önlemlerin alınacağı, beslenme düzeninin değiştirileceği bir dolunay. Yakın çevreyle olan ilişkilerde günlük rutini değiştirmek zorunda kalınacak kararlar alınabilir. İkili ilişkilerde de sürpriz gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN YAY

Çocuklarla ilgili bazı konuların çözümleneceği, aşk konusunun hareketlendiği, keyifli vakit geçirme isteğinin yoğun olacağı bir dönem. Çocuklara ya da özel hayata daha fazla vakit harcanacağından arkadaşların ihmal edilmesi ve bununla ilgili sitemler olabilir. Üstü kapalı söylenen bazı sözler can yakabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Ebeveynlerle, evle ya da emlak konularıyla ilgili bazı kararlar alınabilir. Sorumlulukların fazla olması sebebiyle kişisel önceliğin geri planda olacağı bir dönem. Planda olmayan karar değişikliklerine gidilmek zorunda kalınabilir. Kemik, diş ve cilt sorunlarına karşı dikkatli olunmalı.

YÜKSELEN KOVA

İletişimin hareketlendiği, bazı fikirlerin olgunlaşıp uygulamaya geçirilebileceği bir dönem. Yakın çevre ilişkileriyle ilgili bakış açısını değiştirecek bazı olaylar yaşanabilir. Geçmiş olayların daha fazla su yüzüne çıkması söz konusu. Seyahatlerde ve yurt dışı bağlantılı konularda beklenmedik aksilikler yaşanabilir.

YÜKSELEN BALIK

Arkadaşlar yaşanacak bazı olaylar huzursuz ve değersiz hissetmeye yol açabilir. Maddi konularda beklenenden fazla harcama ya da gelir-gider dengesinin tutmaması yaşanabilir. Borç alma ve verme konusunda da işler planlanan şekilde gitmeyebilir. Bu sebeple finansal akışı düzeltmek için bazı kararlar almak gerekecek.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.