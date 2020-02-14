Yunan mitolojisinde Zeus ve Hera'nın oğlu olan Ares savaş tanrısıdır. Roma mitolojisinde ise savaş tanrısı karşımıza, Jüpiter ve Juno'nun oğlu Mars olarak çıkar.

Astrolojide ise Mars, kişinin enerjisini nereden aldığını, hayatta kalma becerisini ve kendini ortaya koyuş tarzını ifade eden gezegendir.

16 Şubat-30 Mart tarihlerinde nasıl mücadele ettiğimizi de ifade eden Mars Oğlak burcunda ilerleyecek.

Mars Oğlak burcunda yücelir. Çünkü Oğlak burcunun düzen kuran, yapılandıran, çalışkan ve azimli doğasını savaşçı ruhunda çok iyi yansıtır.

Bu süreçte yaşam enerjimiz daha başarı odaklı olacaktır.

Sorumluluk almaktan kaçınmayacağımız, rekabetten çekinmeyeceğimiz bir dönemdeyiz.

Konuları yapılandırmaya, düzen oluşturmaya istekliyiz.

Maddi süreç maneviyattan ağır basabilir. Fakat 4 Mart'a kadar Merkür Balık retrosunda olacağımızdan somut-soyut ikilemine de düşebiliriz.

21 Şubat'ta, geleneksel davrandığımız konularda daha farklı davranmamıza sebep olacak can sıkıcı olaylarla karşılaşabiliriz.

22 Şubat'ta, Aralık ayının son haftası yaşadığımız konularla ilgili gelişmeler olabilir.

24 Şubat'ta, geçmişe dönük hataları çözümleme fırsatları bulabiliriz.

14 Mart, hayallerimiz uğruna girişim yapma şansı yakalayabileceğimiz bir gün.

Mart'ın son haftası ise devlet kademesinde, yönetim süreçlerinde, otorite gördüğümüz kişilerle zıtlaşmalar, gerilimler yaşanabilir. Aynı zamanda bu hafta kemik, diş ve cilt problemlerine karşı daha temkinli olmakta fayda var.

Hırsımızla değil azmimizle ilerleyeceğimiz bir Mars Oğlak dönemi dilerim.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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