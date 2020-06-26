Mars gezegeni bizim yaşam enerjimizi, mücadele şeklimizi, rekabet duygumuzu, tutkularımızı, hırslarımızı, eril yanımızı ifade eder. Koç burcunun yöneticisidir. Bu yüzden bu burçta güçlüdür.

Mars enerjisi Koç burcunda daha kendini ön planda tutma güdüsü verir. İyicil açılarında girişimi ve rekabeti destekler. Zorlu açılarında ise çatışmayı, öfkeyi, kazaları ve fevri hareketleri ifade eder.

Mars Koç burcundaki yolculuğuna 6 ay boyunca devam edecek. Çünkü 9 Eylül-14 Kasım arasında retro harekette olacak. 28 Haziran'da başladığı yolculuğu 3 Ocak'ta tamamlayacak. Bu süre içinde 2 Ay, 1 Güneş tutulmasına eşlik edecek. Retro sürecinin etkilerini zamanı geldiğinde paylaşacağım.

Bu sürece kadar özellikle dikkat etmemiz gereken zamanlar; 14, 20 Temmuz ve 4,13,24 Ağustos.

14 Temmuz'da baş bölgemize dikkat edelim.

20 Temmuz'da ikili ilişkiler ve ortaklıklarda fevri davranmayalım.

4 Ağustos'ta gereksiz risk almak ve ilişkilerde önce ben dememeye gayret edelim.

13 Ağustos'ta kazalara karşı tedbirli olalım.

24 Ağustos'ta ise otorite figürlerine karşı ani çıkışlarda bulunmamak hayrımıza olacaktır.

Hepimiz için iddialı bir zaman olduğundan “Kimse sana karşı değil, herkes kendinden yana” sözünü sıkça hatırlamakta fayda var.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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