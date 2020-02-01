Hayallerin mantığa meydan okuyacağı günler

Merkür, nasıl iletişim kurduğumuzu ve algılama şeklimizi anlatan gezegendir. 3 Şubat- 11 Nisan arasında Balık burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde 16 Şubat-10 Mart arasında retro harekette olacak ve kısa süreliğine Kova burcuna geri dönecek.

Merkür Balık burcundayken zihnimiz toparlayıp, konsantre olmak zordur. Çünkü Merkür mantığı ön planda tutan bir gezegendir. Hayal gücü ve sezgileri ağır basan Balık burcundayken algılar bulanıklaşır, kafalar karışır. Vereceğimiz kararlarda duygusal davranıp, anlamadan inanmaya daha yatkınızdır. Fedakarlık gösterme ya da bekleme eğilimimiz artar. Detaylardan, analitik düşünce tarzından uzaklaşırız. Maneviyat, sezgisellik, yaratıcılık, merhamet ön plana çıkar.

16 Şubat-10 Mart arasında retro harekette olacak Merkür, bir yılda ortalama 3 kez retro hareketi yapar. Retro dönemlerde gezegenler temsil ettikleri konularla ilgili değerlendirme, tamamlanma süreci yaşanması için enerjilerini içe döndürürler. Genel işleyiş bozulduğundan ilgili konularda aksaklıklar yaşarız. Bu sebeple Merkür'ün enerjisi içe döndüğünde de iletişim ve ulaşımla ilgili problemler ortaya çıkar. Amacı ise aslında yolunda gitmeyen konulara, düzeltilmesi için dikkat çekmektir. Doğum haritasında Merkür'ü retro olan kişiler toplumun %20'sini oluştururlar. Bu kişiler retro döneminin aksaklıklarını yaşamazlar.

Merkür’ün Balık burcunda retro olacağı 16 Şubat-10 Mart arasında;

Önemli kararlar vermekten, sözleşme, anlaşma imzalamaktan kaçınalım.

Kimseye kendimizi anlatamıyor gibi hissedebiliriz. Bu noktada önemsenmiyorum ruh haline girmemeye gayret edelim.

Seyahatlerde gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Özellikle de deniz ulaşımıyla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Tedbiri elden bırakmayalım.

Potansiyel sorun gördüğümüz teknolojik aletlerde, olası aksaklıklar için önceden önlem almamız yerinde olur. Su tesisatlarında, su ile çalışan elektronik aletlerde sorun yaşanabilir.

Dikkatimiz her zamankinden daha dağınık olduğundan kırılan potlara, gönderilen yanlış mesajlara, eksik kalan evraklara, veri kaybına da dikkat.

Olayları farklı algılama ya da kendimizi yanlış ifade etmeye ilişkin anlaşmazlıklar, ikili ilişkiler ve ortaklıklarda sorunlar yaşatabilir. Unutmayalım ki büyük çoğunluk bu etki altında.

Yediklerimize dikkat edelim, zehirlenmelere açık bir dönem. Aynı zamanda ayaklarımızla ilgili sıkıntılar da yaşanabilir.

Sezgilerin arttığı bu dönemde ilham gerektiren işler ya da ruhsal gelişimle ilgili konular, geriye yönelik çalışmalar bize iyi gelecektir.

Geçmiş küslükleri bitirebilir, affedemediğimiz konularla yüzleşebiliriz.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Bireysel Danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.