İletişimden ve nasıl algıladığımızdan sorumlu Merkür 17 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde Yengeç burcunda retro hareketinde olacak.

Özellikle 17-18 Haziran ve 12-13 Temmuz'da Merkür durağan konumunda olacağından, retro etkisi daha yoğun hissedilecek.

Merkür Yengeç burcundayken iletişim şeklimiz daha duygusaldır. Karar verirken duygular ve mantık karıştığından, objektif olmakta zorlanırız. Empati geliştirme eğilimimiz artar ama kendi duygularımıza da çok fazla yoğunlaşırız.Kimi zaman alıngan tepkiler verebiliriz.

Retro döneminde iletişim konularında sorunlu ama es geçilmiş alanlar gündeme gelir. Bu konularla hem de hiç ummadığımız şekillerde karşılaşabiliriz. Yanlış giden bir mesaj, kırılan bir pot, kontrolsüz verilen bir tepki ya da yanlış anlamalar fazla olur.

Aslında amaç içten içe bastırılmış sorunun su üzerine çıkmasıdır. Ama dil sürçmesi gibi bilinçaltı bunu bize hissettirmeden yaşatır. Yapılması gereken önümüze düşen her ne ise özde yaşattığı duyguya odaklanıp kendi içimizde oralarla hemhal olmaktır.

Retro dönemleri içe dönüş dönemleridir. Yarım kalan konuları, işleri tamamlamak için uygun zamanlardır.

Yepyeni bir işe başlamak eğer doğum haritamızda Merkür'ümüz retro değil ise uygun değildir. Olayı tam anlamamış ya da anlatamamış olma ihtimalimiz ve yanılma payımız yüksek olur.

Aynı şekilde teknolojik aletler de iletişimin bir parçası olduğundan, sorun çıkarma ihtimalleri varsa bu dönemde bize sorun çıkarırlar. Bu yüzden bilgi depolama, yedekleme konularına dikkat edilmelidir.

Özellikle 1 Temmuz'da canımızı sıkan konuları görmezden gelmeyelim. O gün geliştirebileceğimiz değişik bir bakış açısı bize çok yardımcı olabilir.

8 Temmuz'da ise duygusallıkla mantığı dengelemeye çalışıp, kelimelerimizi özenli seçelim. Öfkenin kontrol edilmesi gereken bir gün.

Önümüzdeki iki tutulmaya da retro pozisyonda eşlik edecek Merkür'ü tamamlanmalarda iyi kullanabilmek dileğimle sevgiler.

Aslıhan Kozluca

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