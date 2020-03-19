Astrolojide yapılanmayı, yönetimleri ve disiplini ifade eden tekamül gezegeni Satürn, Aralık 2017'den beri Oğlak burcundaydı.

Satürn’ün ana teması kaosu sonlandırmak, düzen getirmek ve sınır koymaktır. Doğum haritalarımızda Satürn’ün bulunduğu ev, bize hayatta hangi alanda disiplin kazanıp sorumluluk alacağımızı gösterir. Yunan mitolojisinde zaman tanrısı Kronos’tur.

2,5 senede bir burç değiştiren Satürn, 22 Mart-2 Temmuz arasında Kova burcunda olacak. Sonrasında Oğlak burcuna geri dönecek ve 17 Aralık 2020- 8 Mart 2023 arasında Kova burcundaki ana seyrini sürdürecek. 22 Mart'ta başlayacak 4 aylık dönem, 17 Aralık 2020 sonrası 2,5 senelik sürecin fragmanı mahiyetinde olacak. Bu süreçte karşılaştığımız konular ve ağırlıklı gündemimiz, sonrası için bize ipucu olacak.

Kova burcu yeniliği, özgürlüğü, sosyalliği, eşitliği, başkaldırıyı, devrimleri, teknolojiyi, bilimi ve gruplar içindeki bireyselliği anlatır.

Satürn Kova burcuna geldiğinde ise yönetim kademelerinde eşitlik ve özgürlük konuları, bilimde kalıcı ilerlemeler, gruplar içinde yeniden yapılanmalar, teknolojinin düzen içinde daha fazla yer alması ve bireysel alan sınırlarımızı daha net oluşturma ihtiyacı ön planda olacak.

1962-1964 yıllarında yine Satürn Kova burcundayken SSCB Mars'a ilk uzay mekiğini fırlatmıştı. Martin Luther King Nobel Barış ödülü almıştı ve John F Kennedy suikasti gerçekleşmişti.

1991-1994 yıllarında yine aynı geçiş varken ise SSCB'nin ve Yugoslavya'nın dağılması, Avrupa Birliği'nin kurulması, Uğur Mumcu suikasti, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve Turgut Özal'ın ölümleri yaşanmıştı.

Oğlak burcundan Kova burcuna geçecek olan Satürn toprak elementinden hava elementine geçmiş olacak. Biz de geleneksel ve maddi duruştan, yeniliğe ve düşünceye yatkın olma haline geçiyoruz.

Daha işbirlikçi olma ve yönetim tarzlarına farklılık getirme duygusu hakim olacak.

Doğum haritalarımızda Kova burcunun bulunduğu ev konularını bugüne kadar ne kadar ciddiye aldığımız ve bu alanlarda almamız gereken sorumlulukları ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz sınanacak.

Kova geçişinden 1962-1964, 1976-1978, 1991-1993 ve 2005-2007 doğumlular daha fazla etkilenecekler.

Yükselen burçlara göre bu dönemde ağırlıklı konularımız neler olacak?

YÜKSELEN KOÇ

Sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar ve gelecekle ilgili hedefler

YÜKSELEN BOĞA

Toplumdaki statü, kariyer, otorite figürleri ve başarı peşinde olma

YÜKSELEN İKİZLER

Hayat felsefesi, inançlar, hukuki konular, yüksek öğrenim, yabancı ülkeler ve yabancılarla ilişkiler

YÜKSELEN YENGEÇ

Başkalarının kaynakları, finansal dengeler, değişim ve dönüşüm, miras ve ameliyatlar

YÜKSELEN ASLAN

Evlilik, ortaklık, resmi ilişkiler, mahkemeler ve biz denilen alanlar

YÜKSELEN BAŞAK

Çalışma hayatı, hizmet etme, günlük işleyişler, sağlık ve evcil hayvanlar

YÜKSELEN TERAZİ

Yaratıcılık, aşk, yeteneklerin dış dünyaya sergilenmesi, çocuklar ve hayattan alınan keyif

YÜKSELEN AKREP

Aile, ev, yuva, kökler, ebeveynler ve gayrimenkuller

YÜKSELEN YAY

Algı şekli, iletişim, kısa yolculuklar, kardeşler ve yakın çevre ile ilişkiler

YÜKSELEN OĞLAK

Maddi kaynaklar, üretilen değerler, para kazanma şekli ve öz değer algısı

YÜKSELEN KOVA

Kişisel kararlar, beden sağlığı, fiziksel görünüm ve isteklerin ifadesi

YÜKSELEN BALIK

Bilinçaltı konuları, belirsiz durumlar, kabullenme, kısıtlar ve gizli düşmanlar

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.