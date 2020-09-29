10 Mayıs- 29 Eylül arasında Satürn Oğlak burcunda retro hareketteydi. Çarşamba günü ileri harekete geçecek.

Satürn bizim başöğretmenimiz, sorumluluk aldıran ve öğretene kadar elinden geleni yapan gezegenimizdir. Otoriteyi, sistemleri, yönetimi ve kısıtları ifade eder. Oğlak burcunun yöneticisidir.

Oğlak burcu ise bütünlüğü, kaderi, olgunluğu, özgüveni ve sorumlulukları anlatan bir burçtur. Satürn ve Oğlak burcu karmayla ilgilidir ve bu yüzden Satürn’ün Oğlak burcunda olduğu son 2,5 senedir tam bir sınav dönemi yaşadık.

Her birimiz doğum haritamızda Oğlak burcunun düştüğü evin anlattığı konularla ilgili zorlu bir dönemden geçtik. Konumuz her ne ise kaçındığımız sorumluluklar, sınırlarla sorun yaşadığımız durumlar ve kısıtlanmalar olarak karşımıza çıktı. Özellikle de bu son retro döneminde 2,5 senenin son muhasebesi ve yeni başlayacak Kova döngüsünün küçük fragmanını yaşadık.

3 Şubat- 10 Mayıs arasında gündemimizde olan konuları bir hatırlayalım. 10 Mayıs’tan bu yana, bu konularla ilgili yolunda gitmeyen kısımlara takılmış, o alanlarda zorlanmış olabiliriz. Bu dönemde sorumluluklarla ilgili çözümlememizi iyi yapabildiysek ve sürecin bize anlatmak istediğini fark ettiysek artık 17 Aralık’a kadar harekete geçebilir, düzeltmek istediğimiz konularda ilerleyebiliriz. Farkına vardığımız konuyu tamamladığımızda disiplinli Satürn'ün ödülü de güzeldir.

Artık Oğlak döneminin bizden beklediklerini sonuçlandırıp Kova çağına hazır olma vaktindeyiz. Kova burcu yeniliği, özgürlüğü, sosyalliği, eşitliği, değişimi, teknolojiyi, bilimi ve gruplar içindeki bireyselliği anlatır.

Satürn Kova burcuna geldiğinde ise gruplar içinde yeniden yapılanmalar, teknolojinin düzen içinde daha fazla yer alması ve bireysel alan sınırlarımızı daha net oluşturma ihtiyacımız ön planda olacak.

17 Aralık’ta Satürn Kova burcuna geçmeden önce 2,5 senedir zorlandığımız sorumluluklar ve kısıtlanmalarla ilgili netleşmemiz gereken alanlara yükselen burcumuza göre bir daha bakalım. Bakiye bırakmadan bu dönemi kapayalım ve Kova çağının hakkını daha iyi verelim.

YÜKSELEN KOÇ

Kariyer, toplumsal kimlik ve statü ile ilgili konular

YÜKSELEN BOĞA

İnançlarımız, adalet ve eğitim ile ilgili konular

YÜKSELEN İKİZLER

Finansal dengeler, cinsellik, geride bırakmak ve dönüşüm konuları

YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve biz denilen alanlar

YÜKSELEN ASLAN

Gündelik yaşam, çalışma ortamı ve sağlık konuları

YÜKSELEN BAŞAK

Hayattan keyif alınan durumlar, aşkla ve çocuklarla ilgili konular

YÜKSELEN TERAZİ

Ebeveynler, aile, ev ve yerleşimle ilgili konular

YÜKSELEN AKREP

Kardeşlerle ve yakın çevreyle ilişkiler, iletişim, eğitim konuları

YÜKSELEN YAY

Maddi sorumluluklar, parayla ve öz değerle ilgili konular

YÜKSELEN OĞLAK

Hayata bakış ve yaklaşım, kişisel kararlar ve fiziksel konular

YÜKSELEN KOVA

Bilinçaltından gelen konular, kontrolde olmayan olaylar ve korkular

YÜKSELEN BALIK

Arkadaşlar, sosyal çevre, beklentiler ve geride bırakma ile ilgili konular

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.