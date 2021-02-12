Sevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi

Biz astrologlar Sevgililer Günü geldiğinde Juno’yu anmadan geçemiyoruz. Juno, doğum haritasında kimi zaman bir gezegen kadar etkili olabilen bir asteroiddir.

Mitolojide Jüpiter’in (Zeus'un) kız kardeşi ve karısıdır. Yunan mitolojisinde Hera, Roma mitolojisinde ise Juno olarak geçer.

14 Şubat geleneği Juno zamanına dayanır. Roma İmparatorluğunda 14 Şubat, Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya saygı günü olarak kutlanırdı. Juno evliliğin ve ailenin koruyucusu kabul edilirdi ve halk ona teşekkür için çiçekler sunardı.

15 Şubat'ta da kötü ruhları kovarak şehri temizlemeyi, böylelikle sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan “Lupercalia Bayramı” başlardı.

Bu bayram aynı zamanda evlenmenin bir ön adımı olarak da görülürdü. Romulus ve Remus'un bir dişi kurt tarafından emzirildiği Lupercal mağarasının önüne genç kızların isimlerinin yazıldığı bir kase bırakılır, Romalı genç erkekler bu kaseden ismini çektikleri kızlar ile bayram boyunca birlikte olurlar ve hatta bazıları birbirlerine aşık olarak evlenirlerdi.

Juno evlilik, doğum, sadakat ve ortaklıklarla ilgilidir. Bir doğum haritasında, hayatımıza ortaklık edecek eş ve partner seçimimize dair bilgi verir. Bulunduğu eve, burca göre evlilikten beklentiyi ve tercih edilecek eş tipini gösterir. Aldığı açılar ise evliliğin gidişatını belirler.

Kadın ve erkek haritasında farklı yorumlanır. Venüs aşkı, Mars tutkuyu anlatırken evliliği gösteren Juno'dur. Bize kadersel eşle ilgili de ipucu verir. Özellikle sinastri dediğimiz uyum haritalarında, kişilerin evlilik potansiyelini gösterir.

Yörüngesi ve hızı değişken olduğundan, Juno’nun burç değişim süreleri farklılık gösterir. Bu yüzden Juno'nun bulunduğu burcu ve yerleşimini en sağlıklı olarak doğum haritası çıkarttırarak öğrenebilirsiniz.

Juno’nun bulunduğu burçlara göre ne tür eş tercihinin ön plana çıktığına baktığımızda;

Juno Koç

Tercih edilen eş iddialı, baskın özellikli, sabırsız ve yönetmeyi seven bir yapıdadır. Hareketlilik ve enerji önemlidir.

Juno Boğa

Tercih edilen eş yaşamdan zevk almasını bilen, maddi güvenlik arzusunu ön planda tutan bir yapıdadır. Sakinlik ve huzur önemlidir.

Juno İkizler

Tercih edilen eş konuşkan, iletişimi kuvvetli ve meraklı bir yapıdadır. Akılcılık ve mizah anlayışı önemlidir.

Juno Yengeç

Tercih edilen eş hassas, duygusal ve alıngan bir yapıdadır. Duygusal sahiplenme ve evcimenlik önemlidir.

Juno Aslan

Tercih edilen eş gösterişe düşkün, yaratıcı ve neşeli bir yapıdadır. Gurur ve flörtözlük önemlidir.

Juno Başak

Tercih edilen eş çalışkan, detaycı ve eleştirel bir yapıdadır. Düzen ve sadakat önemlidir.

Juno Terazi

Tercih edilen eş çekici ve toplumsal statüsü sağlam bir yapıdadır. Uyumlu yapı ve diplomatik dil önemlidir.

Juno Akrep

Tercih edilen eş cazibesi yüksek, gizemli ve kıskanç bir yapıdadır. Derinlik ve cinsel çekim önemlidir.

Juno Yay

Tercih edilen eş iyi eğitim almış, iyimser ve seyahat etmeyi seven bir yapıdadır. Farklı bir kültürden olabilir.

Juno Oğlak

Tercih edilen eş sorumluluk sahibi, geleneksel ve mantığı duygunun önünde tutan bir yapıdadır. Pratiklik ve yönetim becerisi önemlidir.

Juno Kova

Tercih edilen eş marjinal, özgürlüğüne düşkün ve entelektüel zekaya önem veren bir yapıdadır. Sosyallik ve yeniliğe açık olmak önemlidir.

Juno Balık

Tercih edilen eş hayal dünyasında fazlaca idealize edilebilir ya da aşırı duygusal, hayalci bir yapıda olabilir. Merhamet ve maneviyat önemlidir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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