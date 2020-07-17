20 Temmuz’da gerçekleşecek yeniay, bir önceki yeniay gibi yine Yengeç burcunda olacak. Geçen yeniayda Güneş tutulması yaşamıştık. Dolayısıyla bu yeniay sanki bir şeylere tekrar vurgu yapan, altını çizmek isteyen bir yapıda.

2018’den beri Oğlak ve Yengeç temaları hepimizin hayatında önemli rol oynadı. Oğlak burcu sorumluluk, disiplin ve düzeni anlatırken, Yengeç burcu duygusal güvence arayışını, duyarlılığı ve sevgiyi ifade etmeyi merkeze koyar. 2 sene boyunca bu iki uçta gidip geldik.

Daha çok sorumluluk alıp duygularımı geriye mi atmalıyım, yoksa duygularımın peşinden gidip sorumluluklar altında ezilmemeyi mi tercih etmeliyim ikilemi pek çoğumuzu zorladı.

Doğum haritalarımızın Oğlak-Yengeç aksına düşen ev konuları doğasında bu dalgalanmaları yaşadık.

Tabi ki sorumluluk da, duygu da bize lazım. Önemli olan gereksiz yüklenilen sorumlulukları bırakıp, görmezden geldiklerimizi üstlenebilmek. Aynı şekilde değer verdiğimiz her şeye sevgimizi, şefkatimizi yansıtabilmeli ve gerektiğinde de özgür bırakabilmeliyiz.

Yengeç yeniayı son kez “hadi karar ver” derken, bu alanda sağlıksız geliştirdiğimiz tutumlardan kurtulup gerçekçi adım atmamıza destek veriyor.

Yeniay, Oğlak grubuna karşıt. Üstelik Oğlak yöneticisi Satürn ile tam derecede çekişiyorlar.

Bu çelişki biz çözelim diye oldukça gergin enerji barındırıyor. Ama yeniaylar yeni başlangıçları hep desteklerler. Bazen kolaylıklarla, bazen de zorlamayla.

Ayrıca Koç burcundaki gözü kara Mars yaptığı açılarla duyduklarımızın biraz canımızı yakmasına sebep olacak. Tabi söyleyen de biz olabiliriz, aman dikkat.

Bu oluşum trafik kazalarına, ateşle ilgili konulara, baş bölgesi ve ciğerlerle ilgili sorunlara da dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.

Özellikle 13-21 Nisan, 16-24 Temmuz, 17-25 Ekim ve 14-22 Ocak doğumluların daha çok etki hissedeceği yeniayın yükselen burçlara göre gündeme getireceği konular;

YÜKSELEN KOÇ

Kariyer konularında alınmamış kararlar ve sorumluluklar gündemde. Aile veya evle ilgili yeni kararlar verilebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Ticari konular ya da eğitimle ilgili alınmamış kararlar, sorumluluklar gündemde. Yakın çevre, kardeş ilişkilerinde yeni durumlar söz konusu.

YÜKSELEN İKİZLER

Başkalarından gelen kaynaklar ve borçlarla ilgili alınması gereken sorumluluklar gündemde. Kendine güven konusuyla ilgili yeni adımlar atılabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Ortaklıklar ve ikili ilişkilerde alınmamış sorumluluklar gündemde. Kişisel kararlarla yeni bir dönem başlatılabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Sağlık konuları ve evcil hayvanlarla ilgili ihmal edilmiş konular gündemde. Bırakılması gereken kötü alışkanlıklar için adım atılabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Duygusal hayata dair göz ardı edilen konular gündemde. Yeni gruplara dahi olunabilir, sosyal hayat hareketlenebilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Ebeveynler ve evle ilgili alınmamış sorumluluklar gündemde. İş hayatında yeni başlangıçlar olabilir.

YÜKSELEN AKREP

Yakın çevre ile ilgili göz ardı edilen sorumluluklar gündemde. Eğitim ve uzaklarla ilgili yeni başlangıçlar olabilir.

YÜKSELEN YAY

Finansal konularla ve güven ihtiyacıyla ilgili alınmamış sorumluluklar gündemde. Bırakılması gereken konuları bırakıp dönüşüm süreci başlatılabilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Göz ardı edilmiş sağlık konuları, ihmal edilmiş bireysel istekler gündemde. İkili ilişkilerde yeni başlangıçlar, aşamalar yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

Psikolojik baskı hissedilen konularla ilgili kısıtlanmalar yaşanabilir. İş ortamını ya da gündelik hayatın akışını değiştirecek adımlar atılabilir.

YÜKSELEN BALIK

Sosyal ortamlarda kısıtlanmalar, arkadaşlarla ilgili durumlar gündemde. Çocuklarla ve aşk hayatıyla ilgili yeni kararlar alınabilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.