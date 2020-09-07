Mars gezegeni bizim mücadele şeklimizi, rekabet duygumuzu, tutkularımızı, hırslarımızı ve hareket enerjimizi ifade eder. Koç burcunun yöneticisi olduğundan, bu burçta güçlüdür.

Mars enerjisi Koç burcunda kişiye ataklık ve hareketlilik verir. İyicil açılarında girişimi ve rekabeti destekler. Zorlu açılarında ise çatışmayı, öfkeyi, kazaları ve fevri hareketleri ifade eder.

Gökyüzünde ortalama iki ayda bir burç değiştiren Mars bu sene Koç burcundaki yolculuğuna 6 ay boyunca devam edecek. 2020’ye nereden baksak zorlayan oluşumları görüyoruz. 2,5 senede bir yaptığı retro hareket 2020’ye denk geldiğinden gökyüzünde uzun süreli Mars’ın etkin enerjisini hissedeceğiz.

28 Haziran'da başladığı yolculuğu 3 Ocak'ta tamamlayacak. Bu süre içinde 2 Ay, 1 Güneş tutulmasına eşlik edecek. Mars’ın Koç burcunda olması, mevcut görünümleri tetikleme açısından daha aktif rol oynaması anlamına geliyor.

Şimdi Mars, 9 Eylül-14 Kasım arasında retro harekette olacak. Retro konumdayken gezegenlerin enerjileri daha çok içe döner. Bu da hareketlerin engellenmesi, öfkenin bastırılması, enerjinin azalması anlamına gelir. Bu durum bir yandan pasif agresyona ve ataletsizliğe yol açarken, bir yandan da kontrolsüz öfke patlamalarına ve dengesiz enerji kullanımlarına sebep olur. Bu yüzden retro sürecinde riskli hareketlere, hıza, öfkeye, kazalara, tartışmalara, yangınlara ve ateşle ilgili durumlara karşı dikkatli olmak gerekir. Kişisel doğum haritasında Mars retro konumda değilse ve mümkünse, ameliyatları da bu sürece denk getirmemek daha olumlu sonuç verecektir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminde düşüklük olabileceğinden beslenmeye, vitamin takviyelerine de dikkat etmekte fayda var.

Bu süreçte daha çok ertelediğimiz, eyleme geçmediğimiz ya da sonucundan memnun kalmadığımız girişimlerimizle ilgili analizler, planlamalar, ön çalışmalar yapabiliriz. Retroları hep hazırlık, ikmal dönemleri gibi düşünmek gerekir.

Doğum haritasında Mars’ı retro olanlarsa bu süreyi harekete geçmek için güzel değerlendirebilirler. Tabi 14 Ekim-4 Kasım arasındaki Merkür retroyu da hesaba katmayı unutmamak gerekiyor.

Toplumsal anlamda ekonominin daha da sıkışacağı, ülkeler arası gerginliklerin artacağı bir süreçteyiz.

Mars retrosu sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken zamanlar;

• 20, 28, 29 ,30 Eylül

• 9, 10 14, 19 Ekim

• 8 ve 10 Kasım

2020’nin hepimiz için iddialı bir yıl olduğunu unutmayalım. Herkes kendi bataklığında, yüzeye çıkmaya çalışıyormuşçasına çırpınıyor. Çırpınırken elimiz, ayağımız bir diğerine çarpıyor mutlaka. Aslında amaç vurmak değil, sadece yüzeye çıkmak için can havli ile hareket etmek. Bu yüzden tekrar tekrar şu sözü hatırlatmak istiyorum, “Kimse sana karşı değil, herkes kendinden yana”.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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