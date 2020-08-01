3 Ağustos Pazartesi, bayramın son gününde Kova burcunda gerçekleşek bir dolunay yaşayacağız. Kova burcunun sembolikleri bireysel özgürlüğün peşinde olma, özgünlük ve yeni olanı deneyimleme cesaretidir.



Kova burcundaki Ay, Aslan burcundaki Güneşle karşı karşıya. Aslan burcunun bireysel duruşuna verdiği öncelikle, Kova burcunun bireyselliğimizi koruyalım ama eşit olalım deme hali karşı karşıya geliyor. Üstelik bu karşıtlık kimlik ve ilişki evlerine yerleşmiş durumda. Bir nevi ilişkilerde öne çıkma hallerinden ve onaylanma ihtiyacından doğan altı boş ifadeler, ben gerçekten ne istiyorum ve kendimi özgürce ifade edebiliyor muyum duygusu ile çatışıyor.

Kova ve Aslan sabit burçlardır. Başka bir sabit burç olan Boğa’daki Uranüs de onlara sert açısı ile olayı kızıştırıyor. Uranüs, Kova burcunu daha fazla tetikleyecek ve haydi ne istiyorsan yap artık diyecektir. Zaten Uranüs beklenmeyeni bekle der hep. Bu tetiklemeyle de muhtemelen sahneye ummadığımız olaylar getirecek ve atmak istediğimiz adımı şok etkisi ile kolaylaştıracak.



Beslenemediğimizi düşündüğümüz her tür ilişkiyi sonlandırmak ya da ilişkinin dinamiğini değiştirmek için çok uygun bir dolunay.



Dikkatli olmamız gereken, çok dürtüsel davranmamak. Jüpiter ve Mars, bize bir anda gözümüzü karartıp, uç noktalara savrulabilme ihtimali veriyor.



Kova’nın gölgesine girip, her şeyi ben bilirim kibirinden korunmak da gerekiyor.

Önümüzdeki 10 gün boyunca genel olarak tansiyonda hassasiyet, bacaklarda sorunlar yaşanabilir.



8 Ağustos civarında 17-21 Şubat, 19-23 Haziran ve 21-25 Ekim doğumlular güzel fırsatlarla karşılaşabilirler.



Türkiye haritasına göre dolunayın etkileri ise önümüzdeki 14 gün boyunca finansal konular, faizler, vergiler ve krediler oldukça gündemde olacak. Muhalefetin ani çıkışları söz konusu.

Kadınlarla ilgili konulara yönelik toplumun gerginliği ya da sosyal medya kısıtları bazı olaylara sebep olabilir. Uranüs etkisi ile orta şiddetli depremler de yaşanabilir.

Kova dolunayından en yoğun etki alacaklar 28 Ocak-2 Şubat, 28-Nisan-4 Mayıs, 31 Temmuz-6 Ağustos, 31 Ekim-6 Kasım doğumlular ve doğum haritalarında 11 derece sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) önemli vurguları olanlar.

Yükselen burçlara göre etki alacağımız alanlar;



YÜKSELEN KOÇ

Sosyalleşmenin artacağı bir dönem. Aşk hayatıyla ve maddi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.



YÜKSELEN BOĞA

İş hayatında ve aile konusunda askıya alınan konularda hızlı bir şekilde harekete geçilebilir. Seyahatlerle ilgili ertelemeler olabilir.



YÜKSELEN İKİZLER

Yakın çevreyle olan ilişkiler bazı göz ardı edilmiş konularda inançları değiştirebilir. Eğitim konuları ve seyahatler gündemde olabilir.



YÜKSELEN YENGEÇ

Finansal konuların yeniden yapılanacağı bir dönem. Yeni çevrelere girilebilir, yeni hedefler oluşturulabilir.



YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerde yeni bir süreç başlayabilir. İş hayatı ile ilgili beklenmedik gelişmeler, yeni kararlar aldırabilir.



YÜKSELEN BAŞAK

Çalışma ortamı ve günlük düzenle ilgili bazı değişimlerin olacağı dönem. Beklenmedik seyahatler, yurt dışı bağlantılı konular gündemde.



YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklar ve aşk konularında hareketliliğin olacağı bir dönem. Arkadaş gruplarında ve finansal konularda beklenmedik gelişmeler olabilir.



YÜKSELEN AKREP

Aileyle ve evle ilgili bazı değişiklikler söz konusu. İkili ilişkilerde de beklenmedik gelişmelerin olacağı bir dönem.



YÜKSELEN YAY

Yakın çevre ilişkileri ve eğitimle ilgili konularda hareketliliğin olacağı bir dönem. Sağlık konularına dikkat edilmeli.



YÜKSELEN OĞLAK

Maddi konularda ve değer duygusuyla ilgili bazı kararların verileceği dönem. Aşk hayatıyla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.



YÜKSELEN KOVA

Kendini ortaya koymak adına önemli bireysel kararların alınacağı dönem. Aile ve ev konularında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.



YÜKSELEN BALIK

Gizli kalmış konuların aydınlanacağı bir dönem. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Sevgilerimle,



Aslıhan Kozluca



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