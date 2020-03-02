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HaberlerAstrolog Aslıhan Kozluca Venüs Boğa Burcunda

5 Mart-3 Nisan arasında Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcunda ilerleyecek.
Venüs, toprak grubu olan Boğa burcunda daha çok madde özelliklerini simgeler.
Yaşamdan keyif alma şeklimizde ve sevgi dilimizde önceliğimiz maddi değerler, somut olarak oluşturmak istediklerimiz, aşkın fiziksel tarafı, dokunma, koklama, tat alma duyuları ve değer yargılarımız ön plana çıkar.
Bu dönemden Boğa, Başak ve Oğlak burçları ya da haritalarında bu vurguları olanlar daha çok etki alacaktır.

Venüs boğadayken;

  • Özellikle Merkür retrosu bitiminde (10 Mart sonrası) daha istikrarlı sevgi ilişkileri, sevgide kalıcılık ve netlik yaşayabiliriz.
  • Sağlam temelli değerler üretebilir, yaptığımız işlerin verimli olmasını sağlayabiliriz.
  • Keyfe düşkünlüğün yoğun olduğu bir süreç. Tembelliğe kaçmadan keyfini sürelim.
  • Güzellik, estetik, imaj değişikliği için de Merkür retro sonrası (10 Mart) uygun bir dönem.
  • Alışverişte aşırıya kaçma isteği ve iştah artışı olabilir. Kontrolü kaçırmamaya gayret.

Yükselen burçlara göre etkileneceğimiz alanlar;

YÜKSELEN KOÇ
Maddi konularda hoş fırsatların geleceği bir dönem.
YÜKSELEN BOĞA
Daha görünür olunacak bir dönem. Uzaklardan güzel haberler gelebilir.
YÜKSELEN İKİZLER
İlişkiler konusunda daha içe dönük yaşanılacak bir dönem.
YÜKSELEN YENGEÇ
Arkadaş gruplarında ve sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirilecek bir dönem.
YÜKSELEN ASLAN
Sorumluluk almak gereken konularda rehavete kapılmamaya dikkat.
YÜKSELEN BAŞAK
Aşk konusunda güzel gelişmeler yaşanılabilecek bir dönem.
YÜKSELEN TERAZİ
Maddi kaygıların tetikleneceği bir dönem.
YÜKSELEN AKREP
İkili ilişkilerde güvensiz hissedilebilecek bir dönem.
YÜKSELEN YAY
Çalışma ortamında beklenmedik konuların gündeme gelebileceği bir dönem.
YÜKSELEN OĞLAK
Önceden planlanmış keyifli konuları uygulama fırsatlarının bulunabileceği bir dönem.
YÜKSELEN KOVA
Evle ilgili dekorasyon değişikliklerinin yapılabileceği bir dönem.
YÜKSELEN BALIK
Olumlu anlaşmalar yapmak ve yakın çevre ile iyi iletişimde olmak için güzel bir dönem.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca
astrolojihan@astrolojihan.com
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