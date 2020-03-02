5 Mart-3 Nisan arasında Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcunda ilerleyecek.
Venüs, toprak grubu olan Boğa burcunda daha çok madde özelliklerini simgeler.
Yaşamdan keyif alma şeklimizde ve sevgi dilimizde önceliğimiz maddi değerler, somut olarak oluşturmak istediklerimiz, aşkın fiziksel tarafı, dokunma, koklama, tat alma duyuları ve değer yargılarımız ön plana çıkar.
Bu dönemden Boğa, Başak ve Oğlak burçları ya da haritalarında bu vurguları olanlar daha çok etki alacaktır.
Venüs boğadayken;
Yükselen burçlara göre etkileneceğimiz alanlar;
YÜKSELEN KOÇ
Maddi konularda hoş fırsatların geleceği bir dönem.
YÜKSELEN BOĞA
Daha görünür olunacak bir dönem. Uzaklardan güzel haberler gelebilir.
YÜKSELEN İKİZLER
İlişkiler konusunda daha içe dönük yaşanılacak bir dönem.
YÜKSELEN YENGEÇ
Arkadaş gruplarında ve sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirilecek bir dönem.
YÜKSELEN ASLAN
Sorumluluk almak gereken konularda rehavete kapılmamaya dikkat.
YÜKSELEN BAŞAK
Aşk konusunda güzel gelişmeler yaşanılabilecek bir dönem.
YÜKSELEN TERAZİ
Maddi kaygıların tetikleneceği bir dönem.
YÜKSELEN AKREP
İkili ilişkilerde güvensiz hissedilebilecek bir dönem.
YÜKSELEN YAY
Çalışma ortamında beklenmedik konuların gündeme gelebileceği bir dönem.
YÜKSELEN OĞLAK
Önceden planlanmış keyifli konuları uygulama fırsatlarının bulunabileceği bir dönem.
YÜKSELEN KOVA
Evle ilgili dekorasyon değişikliklerinin yapılabileceği bir dönem.
YÜKSELEN BALIK
Olumlu anlaşmalar yapmak ve yakın çevre ile iyi iletişimde olmak için güzel bir dönem.
Sevgilerimle,
Aslıhan Kozluca
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