5 Mart-3 Nisan arasında Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcunda ilerleyecek.

Venüs, toprak grubu olan Boğa burcunda daha çok madde özelliklerini simgeler.

Yaşamdan keyif alma şeklimizde ve sevgi dilimizde önceliğimiz maddi değerler, somut olarak oluşturmak istediklerimiz, aşkın fiziksel tarafı, dokunma, koklama, tat alma duyuları ve değer yargılarımız ön plana çıkar.

Bu dönemden Boğa, Başak ve Oğlak burçları ya da haritalarında bu vurguları olanlar daha çok etki alacaktır.

Venüs boğadayken;

Özellikle Merkür retrosu bitiminde (10 Mart sonrası) daha istikrarlı sevgi ilişkileri, sevgide kalıcılık ve netlik yaşayabiliriz.

Sağlam temelli değerler üretebilir, yaptığımız işlerin verimli olmasını sağlayabiliriz.

Keyfe düşkünlüğün yoğun olduğu bir süreç. Tembelliğe kaçmadan keyfini sürelim.

Güzellik, estetik, imaj değişikliği için de Merkür retro sonrası (10 Mart) uygun bir dönem.

Alışverişte aşırıya kaçma isteği ve iştah artışı olabilir. Kontrolü kaçırmamaya gayret.

Yükselen burçlara göre etkileneceğimiz alanlar;

YÜKSELEN KOÇ

Maddi konularda hoş fırsatların geleceği bir dönem.

YÜKSELEN BOĞA

Daha görünür olunacak bir dönem. Uzaklardan güzel haberler gelebilir.

YÜKSELEN İKİZLER

İlişkiler konusunda daha içe dönük yaşanılacak bir dönem.

YÜKSELEN YENGEÇ

Arkadaş gruplarında ve sosyal ortamlarda keyifli zamanlar geçirilecek bir dönem.

YÜKSELEN ASLAN

Sorumluluk almak gereken konularda rehavete kapılmamaya dikkat.

YÜKSELEN BAŞAK

Aşk konusunda güzel gelişmeler yaşanılabilecek bir dönem.

YÜKSELEN TERAZİ

Maddi kaygıların tetikleneceği bir dönem.

YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkilerde güvensiz hissedilebilecek bir dönem.

YÜKSELEN YAY

Çalışma ortamında beklenmedik konuların gündeme gelebileceği bir dönem.

YÜKSELEN OĞLAK

Önceden planlanmış keyifli konuları uygulama fırsatlarının bulunabileceği bir dönem.

YÜKSELEN KOVA

Evle ilgili dekorasyon değişikliklerinin yapılabileceği bir dönem.

YÜKSELEN BALIK

Olumlu anlaşmalar yapmak ve yakın çevre ile iyi iletişimde olmak için güzel bir dönem.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

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