2020 yılı retrosu bol, dört Ay, iki Güneş tutulmasının da olacağı bir yıl.

10 Ocak'ta bir Ay tutulması yaşamıştık. Haziran ve Temmuz aylarında iki Ay, bir Güneş tutulması yaşayacağız. Sene sonunda da yine bir Ay, bir Güneş tutulması olacak.

Tutulmalar astrolojik olarak yılın en önemli transit olaylarıdır. Güneş Tutulması yeniayda, yani Güneş ve Ay kavuşumunda olur. Ay Tutulması ise dolunayda, Ayın Güneşle tam karşı karşıya olduğu zamanlarda gerçekleşir. Yeniay ve dolunaylar her ay yaşanır ama bunların tutulma olabilmesi için ay düğümlerine yakın olmaları gerekir. Bu sebeple tutulmalar her ay gerçekleşmez.

Güneş tutulmaları aynen yeniaylar gibi yeni başlangıçları, üzerinde düşüneceğimiz yeni fikirleri, fark edişleri temsil eder. Ay tutulmaları da dolunaylar doğasındadır ve tamamlanmaları, sonlanmaları ifade eder.Tabii her başlangıç için bir bitiş, her bitişi de izleyen bir başlangıç olduğu unutulmamalıdır.

Tutulmalar, kader planımızda ilerlerken farklı yollara yönlenmişsek bizi gerçek planımıza döndürme amacında olan olaylar yaşatır. Doğum haritamıza bağlı olarak bazı tutulmalar bizler için sıradan, bazıları ise daha çarpıcı olayları hayatımıza getirir.

En yoğun etki, tutulmadan önceki 15 gün ve sonrasındaki 1 ayda görülür. Ama tutulmanın doğasına bağlı olarak 6 ay etkisini hissedebiliriz.

2020'nin ikinci yarısının gündemini yaz tutulmaları belirleyecek. Her birinin ana temasını ve bizlere ne tarz olaylar getireceğini daha sonra detayları ile paylaşacağım.

Bu tutulmalardan en çok etki alacaklar;

5 Haziran 15 derece Yay burcunda Ay Tutulması: 2-8 Mart, 2-8 Haziran, 4-10 Eylül, 4-10 Aralık doğumlular.

21 Haziran 0 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması: 17-23 Mart, 18-24 Haziran, 19-25 Eylül, 18-24 Aralık doğumlular.

5 Temmuz 13 derece Oğlak burcunda Ay Tutulması: 31 Aralık-6 Ocak, 31 Mart-6 Nisan, 2-8 Temmuz, 3-9 Ekim doğumlular.

Astrolojiyi nasıl kullandığımız çok önemlidir. Eğer karşılaşacağımız temel konularla ilgili farkındalık geliştirebiliyorsak, yolculuğumuz bizi daha az şaşırtır. Hegel'in dediği gibi "Sınırlamaların farkında olmak, şimdiden onların ötesinde olmaktır."





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