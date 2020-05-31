5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması, 2020’nin ikinci yarısının gidişatının belirleyicisi olacak bir tutulma.

Ay tutulmaları çok kuvvetli dolunaylar olduğundan farkındalık yaratan olayları hayatımıza getirirler. Yoğun etki ilk bir aydır ama altı aya yayılan etki süreci vardır.

Bu tutulmaya sert açı yapan Mars ve Neptün, olaya biraz daha zorlayıcı ve belirsiz enerjiler katıyor. Değişken niteliğin baskınlığı, değişen koşullara direnç göstermek yerine bakış açımızı esneterek uyum sağlamamız gerektiğini anlatıyor. Ülkeler arası ilişkilerin, eğitimin ve hukuki konuların sıcak gündem oluşturacağı bir yaz geçireceğiz. Duyduğumuz her bilgi gerçeği yansıtmıyor olabilir. Devamlı sorgulayarak karar vermemiz gerekecek.

Venüs’ün İkizler burcunda retro olduğu bu tutulma, bize ikili ilişkileri sorgulatacak. Özellikle geçmişe dair tamamlanmamış konular çözüm bulmak için sıkça karşımıza çıkacak. Alınganlıklara, duygusal patlamalara yatkınlığımız olabilir. Bu noktada duyguları değil mantığı ön planda tutmak hepimize çok şey kazandıracak. İkizler ve Yay doğasında dürüstlük önemli bir sınavdır. İlişkilerimize ve kendimize karşı olabildiğince dürüst davranmanın kıymetli olacağı bir süreçteyiz.

Venüs aynı zamanda maddiyatı temsil ettiğinden, ekonomik süreçlerde de işler zorlaşacak diyebiliriz. 2020 boyunca harcamalarımıza, yatırımlarımıza her zamankinden fazla hassasiyet göstermemiz oldukça önemli.

Denizler, suyla ilgili konular ve zehirlenmeler dikkat etmemiz gereken alanlar. Yaz boyunca sindirim sistemimizde ve ciğerlerimizde hassasiyet de olabilir.

Tutulmadan herkes etkilenecek ama daha yoğun etkiyi 2-8 Mart, 2-8 Haziran, 4-10 Eylül, 4-10 Aralık doğumlular ile doğum haritalarında 15 derece Yay, Balık, İkizler, Başak burçlarında önemli vurguları olanlar alacaklar.

Yükselen burçlara göre alacağımız etkiler;

YÜKSELEN KOÇ

İnançlar, eğitim ve ticari konular gündemde. Saklı kalmış olaylara, gizli düşmanlıklara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BOĞA

Başkalarından gelen para ve maddiyata bağlı korkular gündemde. Sosyal ilişkilerde değerli hissetme ihtiyacının yanıltmamasına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN İKİZLER

İkili ilişkiler ve ortaklıklar gündemde. Kariyerle ilgili konularda objektif karar vermeye ve yanılmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

Çalışma ortamı, günlük düzenin değişimi ve sağlık konuları gündemde. Hayata bakışta çok karamsar ya da gergin olmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN ASLAN

Çocuklar ve aşk hayatı gündemde. Başkalarından gelecek paralar ve giderler konusunda gerçekçi olmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BAŞAK

Ebeveynler ve evle ilgili konular gündemde. İkili ilişkiler konusunda alıngan davranmamaya, gerçekçi düşünmeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevreyle olan ilişkiler, kardeşler ve eğitim konuları gündemde. Birlikte çalışılan kişilerle olan iletişime ve sağlık konularına dikkat edilmeli.

YÜKSELEN AKREP

Finansal konular ve öz değer sorgulamaları gündemde. Aşk hayatında bu dönemde verilecek kararlara dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YAY

Önemli bireysel kararlar ve ikili ilişkiler gündemde. Aileyle ve evle ilgili konularda mantığı ön planda tutacak şekilde hareket etmeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Uzun zamandır yok sayılmış durumlar, korkular gündemde. Kardeşlerle ve yakın çevreyle iletişimde açık sözlü olmaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN KOVA

Gruplarla ve arkadaşlarla olan ilişkiler gündemde. Harcamalara, gelir-gider dengesine dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BALIK

Toplumsal duruş ve kariyerle ilgili konular gündemde. Fedakarlık konusunda dengeyi kaçırmamaya dikkat edilmeli.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.