21 Haziran Pazar günü, İstanbul saatine göre 09:41’de Yengeç burcunda halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş’in Yengeç burcuna geçtiği ekinoks gününde gerçekleşecek bu tutulma sıfır derecede olması sebebiyle önemli etkiler barındırıyor.

Yengeç burcu öncü bir burçtur ve ilk derecesi bize hızlı başlangıçları, yeni oluşumları ifade eder.

Özellikle kendimizi güvenli hissetme isteğimiz, ailemiz, yuvamızla ilgili konular, koruma içgüdümüz ön plana çıkar.

5 retro gezegenin eşlik ettiği tutulma, geriye dönük olaylarla ilgili bazı süreçleri tamamlayıp yeni bir döneme hızlı başlangıç yapacağımızı anlatıyor.

21 Haziran 2001’de yine sıfır derece Yengeç burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının etkilerini hatırlarsak, Dünya ve Türkiye gündeminde önemli gelişmeler yaşanmıştı. İkiz Kuleler saldırısı, AKP’nin kuruluşu gibi.

Şimdi 2001’den bu yana haritalarımızda Yengeç burcunun düştüğü ev doğasında ne gibi gelişmeler yaşadık bir düşünelim. Yeni bir döngü başlayacak ve biz bu konularda yine bazı adımlar atacağız. Yükselen burçlara göre karşılaşacağımız konuları aşağıda belirteceğim.

Tutulmanın Türkiye’ye de yoğun etkisi olacak. Ev yerleşimi sebebiyle hastaneler, sağlık konuları sorunlu alanlar olmaya devam edecek. Yeni kısıtlama kararları alınmak zorunda kalınabilir. Ekonomiyi daha fazla zorlayacak bir döneme giriş yapıyoruz. Ayrıca eğitim ve gençlerle ilgili süreçler de kafaları karıştıracak, hatta birtakım gerginliklere yol açacak.

Hem ülke hem de bireysel düzlemde güvenliğimizi ön planda tutmaya, dürtüsel davranıp risk almamaya dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Geçmişe dönük pürüzlere ön yargılı davranmadan, aile ve birlik duygusuna yönelmeyi önceliğimize almalıyız. Alınganlıklar, küslükler bizi geride tutan tuzaklar olacaktır. Sosyalleşme ihtiyacına da vurgu yapan tutulma pandemi sürecinin bitmediğini bize unutturmasın.

Bu yaz solunum yolu, mide, meme ve rahim problemlerini ihmal etmeyelim.

Su elementinde gerçekleşen ve Neptün’ün de zorladığı tutulma sular, denizler ve yağışlarla ilgili sıkıntılara yol açabilir.



YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE ETKİLER

YÜKSELEN KOÇ

Ebeveynler, aile ve evle ilgili konularda bazı gelişmeler yaşanacak. Sosyal çevre ve arkadaş ilişkileri ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN BOĞA

Yakın çevre ve kardeşlerle ilişkiler, iletişim, eğitim konularında bazı gelişmeler yaşanacak. Kariyer, iş durumları ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN İKİZLER

Maddi konular, sahip olunanlar ve öz değer algısı ile ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler ve hukuki konular bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

Hayatın genelini ilgilendiren bireysel kararlar ve fiziksel görünümle ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Finansal dengeler ve cinsellik konuları bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN ASLAN

Bilinçaltı konuları, psikolojik durumlar ve kayıplarla ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. İkili ilişkiler ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN BAŞAK

Arkadaş çevreleri, sosyal ortamlar, bireysel özgürlük ve hedeflerle ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Çalışma arkadaşları ve sağlık konuları ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN TERAZİ

Mesleki konular, iş hayatı, toplumsal statü ile ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Çocuklar ve aşk konuları ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN AKREP

Eğitimle ve ticaretle ilgili konularda, yaşama bakışta bazı gelişmeler yaşanacak. Ebeveynler ve evle ilgili durumlar ise bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN YAY

Paylaşımlı paralar ve kişisel dönüşümle ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Yakın çevre ilişkileri ve kardeşler bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN OĞLAK

İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. İletişim sorunları, zorlayıcı anlaşma ve sözleşmeler bu sürece biraz zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN KOVA

Çalışma ortamı, günlük yaşam düzeni ve sağlıkla ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Bireysel görüşlerin rahat açıklanamaması bu sürece zorlayıcı etki verebilir.

YÜKSELEN BALIK

Yaratıcılıkla ilgili durumlar, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Gizli düşmanlıklar ve saklı kalmış bilgiler bu sürece zorlayıcı etki verebilir.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık almak için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.