24 Mart Koç Yeniayı

Chiron, görmezden gelemeyeceğimiz yaralarımızı anlatır.

24 Mart'ta gerçekleşecek Koç Yeniayı da Chiron kavuşumlu bir yeniay.

Gözümüzü kapatamayacağımız olaylar bizleri yeni davranış şekillerine zorlayacak.

Kendimize dış tehdit olarak gördüğümüz ve bu yüzden kaçındığımız sorumlulukların baskısı üzerimizde.

Güvenli hissetmeye çok ihtiyacımız var. Ama güvenli olmak adına sadece kabuğuna saklanan yengeç olmamak gerekiyor. Ateş elementinin ve öncü niteliklerin baskınlığı bize bu gücü verecek.

Objektifliğimizi kaybetmemek adına kendimize ve olaylara dışarıdan bakmayı ihmal etmemeliyiz.

Bu süreçte her yazılıp çizilene itibar etmemek önemli.

Dünya olarak, ülke olarak ve bireysel bazda çok bilmediğimiz bir sınav veriyoruz.

Bu yeniayla Satürn Kova çağının fragmanının en başındayız.

Birlik bilinci için disiplinli davranma, teknolojinin hayata daha da fazla girmesi, bireysel sınırların tekrar yapılanması, paranın dijitalleşmesi gibi pek çok etkinin ilk izdüşümünü deneyimleyeceğiz.

8 Nisan'daki Terazi Dolunayına kadar olan dönemde hepimiz bu gidişata uygun fikirlere yoğunlaşıp, adımlar atacağız.

Bu dönemde ülke olarak salgın hastalık mücadelemiz en üst düzeyde olacak.

Sosyal hayatlarımıza koyduğumuz sınırlar devam edecek.

8 Nisan öncesi Corona virüsünün aşı haberini alabiliriz.

31 Mart ve 7 Nisan da gergin enerjili günler olacak.

Havayolları şirketleri ile ilgili üzücü haberler söz konusu olabilir.

Aynı zamanda değişken hava şartlarının yarattığı olumsuzluklar ve yine orta şiddette depremler yaşayabiliriz.

Bunun yanında ikili ilişkiler konusunda olumlu açılar var.

Özellikle 8-15 Mayıs, 10-17 Eylül ve 10-17 Aralık doğumlular güzel etki alacaklar.

Koç Yeniayının genel enerjisinden daha fazla etkilenecekler 21-27 Mart, 22-28 Haziran, 24-30 Eylül ve 22-28 Aralık doğumlular olacak.

Yükselen burçlara göre etkiler:

YÜKSELEN KOÇ

Bireysel sorumluluklarla ilgili net karar verme vakti. Etki altında kalmamaya dikkat.

YÜKSELEN BOĞA

Daha içe dönük ve geri planda olmanın tercih edileceği bir dönem.

YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerle ilgili harekete geçme motivasyonu yüksek. Sosyal çevre hareketli.

YÜKSELEN YENGEÇ

İş konularında karar vermek gereken konular ağırlıkta. Alınan sorumluluklar konusunda gerçekçi olmaya dikkat.

YÜKSELEN ASLAN

Hayata bakışı değiştiren kararlar alınabilir. İkili ilişkilerdeki dengelere dikkat.

YÜKSELEN BAŞAK

Mali konularda bazı düzenlemelere gidilebilir. Mantığı ön planda tutmaya dikkat.

YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bir takım yeni durumlar olabilir. Çevrenin etkisinde kalmamaya dikkat.

YÜKSELEN AKREP

Günlük yaşam koşulları ve sağlık konularında yeni durumlar yaşanabilir. Aile büyüklerine dikkat.

YÜKSELEN YAY

Çocuklarla ilgili birtakım kararlar alınabilir. Aşk hayatı da öncelikler arasında olacak.

YÜKSELEN OĞLAK

Aile ve ev konularında yeni gelişmeler yaşanabilir. Acele etmeden karar almak önemli.

YÜKSELEN KOVA

Yakın çevre ilişkileri ve iletişim konularında yeni durumlar olabilir. Olaylara uzak kalmamaya dikkat.

YÜKSELEN BALIK

Maddi konularla ilgili yeni fırsatlar gelişebilir. Acele etmek yerine iyice analiz etmek önemli.

Hepimize, her alanda kaygıya kapılmadan, tedbirli ve sağduyulu geçireceğimiz bir yeniay dönemi olması dileğimle sevgiler.

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.