2 Eylül Çarşamba sabahı Balık burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar tamamlanma enerjileri içerirler. Bu dolunayda da geri planda kaldığımız ve değerimizin karşılığını alamadığımızı düşündüğümüz konularla ilgili karar verme aşamasında olacağız. İki hafta boyunca bize bu hissi yaşatacak olaylar ağırlıklı gündemimizde. Duygusal yaklaşımla gerçeklerin çelişkisine şahit olacağız.

Beklediğimiz takdiri gerçekten alamıyor muyuz, yoksa isteklerimize gereğinden fazla anlam mı yükledik noktasını çok iyi analiz etmek gerekiyor. İyi analiz edelim ki Mars bizi yok yere gaza getirmesin. Kriz çıkarmaya yatkın olanın bir şey elde edemeyeceği bir süreç. Kendimize acımak yerine, kendimize merhametli davranmak arasındaki farkı idrak edersek akışı değiştirebiliriz. Bu dönemde mantığımızla sezgilerimizin dengesini bulmaya gayret edelim.

16 Eylül’e kadar psikolojik rahatsızlıklarda ve sindirim sistemi ile ilgili hassasiyetlerde artış olabilir. Aynı zamanda sağlık evinde gerçekleşen dolunay, pandemi sürecinin de düşündüğümüzden ciddi seyretmesine etken olacaktır.

Türkiye haritasının aldığı etkiye baktığımızda, eğitimle ilgili konularda yeni düzenlemeler olması, seyahatlere birtakım engellemeler getirilmesi, para piyasalarında spekülasyonların devam etmesi söz konusu. Dış ülkelerle ortak yürütülmek istenen süreçlerde gerginlikler artacak.

30 Ağustos-5 Eylül, 29 Kasım-5 Aralık, 26 Şubat-4 Mart, 28 Mayıs-3 Haziran arasında doğanlar ve 10 derece Başak burcunda önemli vurguları olanlar bu dolunaydan daha fazla etki alacaklar.

YÜKSELEN KOÇ

Hafta başında sağlık konularında hassasiyetler yaşanabilir. İş ile ilgili güzel fikirler, diyaloglar ve maddi fırsatlar olabilir. Kontrol dışı gelişen olaylara karşı gergin tepkiler vermekten kaçınılmalı. Uzun süredir geri plana itilmiş durumlarla ilgili karar vermek gerekebilir. İş ve aile konularını dengelemeye çalışırken aceleci davranmamak faydalı olacaktır.

YÜKSELEN BOĞA

Eğitimlere katılmak, eğlenceli seyahatlere çıkmak gibi konular bu hafta gündemde. Aşk hayatı ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Yakın çevre ilişkilerinde denge kurmakta zorlanılırken geniş gruplarla sosyalleşmede artış olacaktır. Hedefleri gerçekleştirme yönünde yaratıcı düşünceler geliştirilebilir. Hafta sonuna doğru iletişimler daha keyifli olacak.

YÜKSELEN İKİZLER

Aile ya da evle ilgili uzun süredir gündemde olan bir konunun netleşeceği bir hafta. Toplumsal konumla ve işle ilgili de olumlu birtakım gelişmeler yaşanabilir. Finansal konular da bu hafta oldukça gündemde. Sosyal çevre ile fikir ayrılıkları olabilir. Bu noktada kimseye baskı kurmamaya, baskı altında olma hissine karşı da agresif davranmamaya dikkat edilmeli.

YÜKSELEN YENGEÇ

Hafta başında ikili ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler yaşanırken işle ilgili konularda yoğunluk olabilir. Sorumluluklar konusunda dengeyi bulabilmek, ani kararlar vermemek önemli. Hukuki konular, yurt dışı bağlantılı durumlar ve eğitimlerle ilgili gelişmeler olabilir, bu konulara dair net kararlar verilebilir. Seyahatle ilgili bir program yapılabilir.

YÜKSELEN ASLAN

Eğitim ya da hukuki konularda umulmadık gelişmeler yaşanabilir. Finansal süreçlerle ilgili yoğun gündemi olan bir hafta. Günlük yaşam rutinlerini ya da sağlığı etkileyen durumlar olabilir. Bu olaylar da inançları, adaleti sorgulatabilir. Dürtüsel davranmamaya dikkat edilmeli. Geri adım atarak olayları net görmek daha güvenli hissettirecektir.

YÜKSELEN BAŞAK

Hafta başında eğlenceyi ve yaratıcılığı destekleyen açılar var. Aynı zamanda kazalara karşı temkinli olmak gerekiyor. İlişkilerin gündemde olacağı bir hafta. Özel hayat ile sosyal hayatın dengesini kurmaya çalışırken gerginlikler yaşanabilir. Arkadaş gruplarıyla güzel vakit geçirirken ikili ilişkilere de özen göstermeye dikkat edilmeli.

YÜKSELEN TERAZİ

Aile ve evle ilgili netleştirilmesi gereken konulardan sonuç alındığı, çalışma ortamını ve sağlığı ilgilendiren bir hafta. Gündelik işleyişlerle ilgili birtakım kararlar alınabilir. İşe yoğunlaşarak ilerleme sağlanırken, ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar zorlayabilir. Ortaklaşa yürütülen işlerde dengeyi gözetmek her zamankinden fazla gerekli olacaktır.

YÜKSELEN AKREP

Hafta başında çalışma arkadaşlarıyla ilgili beklenmedik olaylar gelişebilir. Hedeflerin tekrar gözden geçirildiği, gruplar ve kalabalıklardan ziyade özel ilişkilere ve çocuklara yoğunlaşılacak bir hafta. Yakın çevreyle ilişkilerdeki görüş ayrılıklarının günlük işleyişi ve sağlığı bozmamasına dikkat edilmeli. Seyahat fırsatları olabilir.

YÜKSELEN YAY

Maddi konularda bazı fırsatlarla başlayan bir hafta. İşle ilgili yoğunluk sebebiyle çocuklara ve özel hayata çok zaman ayrılamayabilir. Ev, gayrimenkul ve ebeveynlerle ilgili konular gündemde olacak. Hesaplanandan fazla harcamalar olabilir, gelir gider dengesine dikkat edilmeli.

YÜKSELEN OĞLAK

Hafta başında eğitimle, yurt dışı konularıyla ilgili bazı olumlu gelişmeler olabilir. Evle ve aile büyükleriyle ilgili de hesapta olmayan gelişmeler söz konusu. Gelişmelere mümkün olduğunca serin kanlı yaklaşmak iyi olacaktır. Kardeşler ve yakın çevre ilişkileri de ağırlıklı olarak haftanın gündemi. Bu konularda bazı netleşmeler yaşanabilir.

YÜKSELEN KOVA

Yok sayılan bazı konuların gündeme geleceği, zihni kurcalayan süreçlerin ortaya döküleceği bir hafta. Ağırlıklı konular harcamalar, kazançlar olacak. Evle ve aileyle ilgili paylaşılan sorumluluklar konusunda gerginlikler olabilir. Bu hafta iletişim diline ayrıca dikkat edilmeli.

YÜKSELEN BALIK

Hafta genelinde tarz, görünüm değişikliği isteğinde olmak, bireysel bazı kararlar almak söz konusu. Eğlence ve keyif için yapılacak fazla harcamalar ilişkilerde sorun olabilir. Özellikle ikili ilişkilerde birtakım tamamlanmalar yaşanabilir. Gündelik hayatın hızlanacağı bir hafta olacak.

Sevgilerimle,

Aslıhan Kozluca

Astroloji ile ilgili bireysel danışmanlık için astrolojihan@astrolojihan.com adresinden bilgi alabilirsiniz.