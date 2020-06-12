13 Haziran Mars Neptün Kavuşumu: Su ve Ateş

Mars'ın ateşini ve hareket kabiliyetini kolektif ideal ve yaratımları, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere suyun bilgeliğiyle, birleştiriniz.

Savaş tanrısı Mars'ın deniz tanrısı Neptün ile sarmaş dolaş oluşu canlansın gözünüzde. Bu iki enerjinin kendi benliklerinden ne ölçüde feragat edebilecekleri ya da birbirlerini ne şekilde tetikleyip destekleyeceğini değerlendirmeye çalışmak gerekir.

Yenilmez savaşçının öncü, cesur, maceracı, özgür, kararlı, spontan kimliği saldırgan, kaba, sabırsız, düşüncesiz bir zorbanın kavgacılığını sergilemek ister mi izleyeceksiniz. Ayrıca denizlerin tanrısı zarif, şefkatli, sezgisel, hümanist bir yaratıcılıkla kendini adamayı isteyebileceği gibi, alıngan, dalgın, unutkan, kaygılı ve korku dolu bir aldanma ile sizi gerçeklerden alıkoymayı da seçebilir.

İlk kaybeden olma!

Bir araya gelmelerinin sonuçlarını ise şöyle bir değerlendirmeye tabii tutmak gerekir. Neptün'ün cesaret kırıcı yayını, kaygılar içinde yüzen prestij kaybetmiş bir savaşçı gibi hissetmenize neden olarak öfkeli ve durdurulamaz hissettirebilir. Arka planda ise bunun acısını çıkarmak isteyeceğiniz çeşitli çatışmaların tetiklenmesi muhtemeldir. En gerekli öneri; bu sıkışmış enerjiden başkalarının canını yakmadan kurtulabilmek için bedeni ve zihni rahatlatacak spor aktivitelerine yönelmek, yüzmek yoga ve yürüyüş yapmak olur.

Bu başarısızlık hissi sizi zehirlemeden panzehire ulaşın, yani topraklanmaya çalışın. Topraklanmak için fiziksel ilişkileri kurtuluş sanmak büyük aldanma olacaktır. Okyanus ortasında hangi yöne gideceğini bilmez bir ruh haliyle öfkeli bir saldırgana dönüşmeden ''aklımda'' diyin. Aklınızdaki şu olsun, ''benim yüzümden başka biri bedensel, zihinsel, duygusal veya ruhsal bir zorbalık yaşıyorsa ilk kaybeden benim''.

Marsın öncü ve özgür enerjisinin hayallerinize ulaşabilmenin yollarını göstermesi de bu kavuşumun neticeleri arasındadır, unutmayın!

İnsanın insanlığa sorumluluğu nedir?

Bireyin benliğini ve toplumdaki yerini bulma sürecinde gerçekçi olmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Hayatın içindeki sanal statülere bağlı ve bağımlı yaşamaktan ruhsal değerleri keşfetmeye transfer olmak gerçek bir zaferdir. Su bilgidir, bırakın denizin tanrısı her tür restleşmenin, zıtlaşmanın tozunu toprağını sular altında bıraksın. Gücü, cesareti daha çok bilmek, bilgiyi hayata geçirmek üzere kullanın. Yaşam ve verdikleri arasında kurduğunuz bağlantılar bilgeleşme yolculuğunuz için gereklidir. İstek ve inançlarınızın sınırları içinde düşünmek vizyonunuzu daraltır. Hedef ve hayallerinize odaklanmanıza engel olan ilgisiz detaylar, kaygı ve korkularda bu kavuşumun kilit sorunları olacaktır. Görebilen kişi için dünyasal ve ruhsal ayrımı kalmaz. Her olay içinde maneviyat barındırır. Sizin sorumluluğunuz hakikati tek maddeye indirebilmektir. Yani insani değerlere uygun yaşamak.

Kimle savaştığını gör!

Neptün yönsüzlük ve belirsizlik hatta aldanma verir. Karşısında savaş tanrısı varken bunu ne şekilde yapacağı şöyle anlaşılmalıdır. İdealize ettiğiniz savaşmak istediğiniz konuların önem ve gerekliliği konusunda aldanmaya yatkınsınız. Yani içe dönüp bazı tanımları kendiniz için güncellemelisiniz. Aksi halde ruhsal olarak gelişme bekleyemezsiniz bu kavuşumdan.

Toplumun herhangi bir alanında saf ve temiz bir ideale hizmet tanrının isteğini yani kolektife hizmeti gerçekleştirmektir. Elbette insanın bazen kendinden bile sakladığı istek ve arzuları olacaktır. Bu isteklerin başka insanları hırpalayan aldatan bir biçime bürünmesine engel olmak, büyük insani yeteneğiniz iradeyi kullanmakla mümkündür.

Siz bu kavuşumla kendinize kavuşun.Öz değerinizi savaşma, kazanma kabiliyeti ya da uzak hayallere kavuşmak belirlemez. Mevcut duruma, koşullara etik ahlak dahlinde uyum sağlama potansiyeliniz sizi değerli kılar. Başarının tanımını doğru yapın, istediğinizin gerçekte ne olduğunu bu defa gerçekten anlayın.

İnsanlık kazansın!

Başarmış, kazanmış hissedeceğiniz bir kavuşum olsun. İyi olan kazansın.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.