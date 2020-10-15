16 Ekim 2020: Terazi yeniayı ve burçlara etkileri

Artan sezgisel yeteneklerinizi, ‘’kendi kutsal yolunuzu’’ bulmakta kullanarak vaadi yerine getirin.

Nedir bu vaat? Size özel, size ait, size uygun bir plan yapıldı. Bu planı anlamak klişelerden, başkalarının biçtiği değerlerden, şartlanmış bilinçlerden uzaklaşmayı gerektirir. Bir ömre doğmadan önce, ulaştığınız yeterlilikler ve yeteneklere uygun bir göreve atanırsınız. Benzerleriniz arasından sıyrılarak beden hakkı almanızın sebebi, bu göreve talip ve layık olmanızdır. İnsanlığa ve kendinize vaadiniz bu görevi yerine getirmek, yani hayat amacınızı bularak en yüksek ve size özel potansiyeli dünyaya aktarmaktır. Tanrının dileği bu görevi hakkıyla yerine getirmenizdir.

Yaşamlar boyu kendinize uzak düşmenize sebep olan sayısız deneyimden geçtiniz. Zaman içinde savrularak amacından, kendinden uzaklaşan insan, hem bireysel hem küresel zorlu süreçlerin mimarı oldu. Şimdi ise bireysel vaadini hatırlayabilmek için öze dönüş, öz keşif hikayesi oluşturma çabasında. Bu yeniayda bireysel vaadinizi, hayat amacınızı sezgisel bir yolla hatırlamaya sevk edileceksiniz. İnsanlık süratle bir devreyi geride bırakırken, başka bir devrenin kapılarını da aralamıştır. Lakin 2020 yılına özel ‘’yeni dünya düzeni programı’’ yeniye doğmaya hazır olanları diğerlerinden kesin hatlarla ayırmak istemektedir.

Sıkışmış ve ilerleyemez hissettiğiniz tüm konularda, size ait olmayan değerlere tutunma tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Kendinize ve insanlığa vaadinizi hatırlamanıza olanak sağlayan Terazi Yeniay’ı en özgün yönünüzü ortaya çıkarmanızla ilgili ciddi bir sürecin giriş kapısıdır. İç sesinizi duyun, mesajı anlayın ve hayata geçirin lütfen.

Dünyaya gelmeden verdiğiniz sözler, özünüzün sesiyle size ulaşmak istiyor!

Varoluşsal akdini hatırlayanlar ve yerine getirmeye başlayanlar bolluk ve bereket bekleyebilir. Spiritüel yeteneklerini geliştirip aktive edenlerin, kalpten davranıp, kalbiyle yaşayanların dengeyi sağlaması yeni düzenle senkronize olması mümkün olacaktır. Kalpten davranmak kendiniz olmaktır, kendisi gibi davrananlarla yola çıkmaktır. Duygusal ve mantık dışı davranışlar, fedakarlıklar kalbin mesajı değildir. Kalp yüksek aklın, kolektifin sesini duyup aktaran ilhamı size aktarandır.

Yeniay ödeviniz, uyanması gereken öz potansiyelinizi aktive etmek, fark edilmesi gerekenleri duymaya, sezmeye açık olmak ve direndiğiniz hakikatin ne olduğunu çözmeye çalışmaktır. Biricik olduğunuz alan kusurlu olduğunuz alan değildir, sizinle insanlar ve dünya arasında bir mesafede yaratmaz. Sizin tüm mevcudatla iletişim kurmanıza olanak sağlayan öznel bir dildir.

KOÇ

İlişkiler, ortaklıklar, düşmanlıklarla ilgili konuların ruhsal ve manevi yönünü keşfetmek üzere farkındalık geliştirmek Yeniay ödevinizdir. İlişkilerin sadece etki-tepki terazisinde tartılamayacağını görmeye çalışın. Siz hangi yönlerinizin ve özelliklerinizin farkında değilsiniz ki ilişkileri yönetmekte başarılı olamıyorsunuz? Öz potansiyelinizin keşfi yolunda ilerleyebilmek için karanlıkta kalan dürtülerinizle, başkalarının kaynaklarına bakış açınızla yüzleşmelisiniz. Bu zahmetli yüzleşme sayesinde dönüşümü gerçekleştirebilenler ilişkilerde yaşadıkları sorunlardan kurtulurlar. Öz potansiyelinizin üst oktava ulaştığı alan gruplar, arkadaşlar, dernekler vb. sosyal ortamlar olacaktır. Bu süreç içerisinde kazancınızın artmaya başlayacağı, yüksek akışın gerçekleşeceği alan günlük yaşam, rutin işler ve iş hayatınız olacaktır. Alma-verme konusunda denge kurmaya özen gösterin. Diliniz, kalbiniz, yolunuz adil olsun.

BOĞA

Günlük hayat, düzen ve rutinle ilgili konularda uyanması gereken bir potansiyel var. İlgili konulara kalbinizle bakmayı denediniz mi? Ortaklıkların, ilişkilerin ve düşmanlıkların size anlatmaya çalıştığı şeyi anlamak, hedeflerinize ulaşmanız, yapmanız gerekenleri yapmanız konusunda önünüzdeki tüm engelleri yok eder. Öz potansiyeliniz iş hayatı, toplumsal yaşam ve sorumluluk alanlarında, tanınır, bilinir olduğunuz çevrelerde sizi güçlendirecektir. Çevrenizdeki insanlar da sizden bu alanda beslenmeye başlayabilir. Para, eğlence, çocuklar borsa vb. alanlarda alışkanlıklarınızın ve akışın değişmesi gerekiyor. Egonuzun sizi bir canavara çevirdiği noktaları bulup iyileştirmeyi başardığınız oranda para, eğlence, çocuklar konusunda şanslı bir döneme girebilirsiniz. Duruma şöyle yaklaşın; ne zaman, kime karşı, hangi konuda kendim olmaktan vazgeçiyorum? Cevaplarınız refahınızın anahtarı olacaktır.

İKİZLER

Çocuk, eğlence, aşk, benlik temaları bu dönemde ön planda olacaktır. İnsan benliğinin hem psikolojik hem ruhsal bir alt yapısı vardır. Sizin yeniay göreviniz, bu ruhsal yapının hayatınıza etkisini keşfetmek olmalıdır. Günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınızın, düzeninizin ve sağlık durumunuzun aslında kendinize verdiğiniz ve tutmadığınız sözlerle ilişkisini keşfedin. Yapabileceklerinizi yapmayı reddederseniz dengeyi bozar ve beklenmeyen sorunlara yol açarsınız. Sizin kendi potansiyelinizi anlama yolunuz düşünce, inanç ve ruhsallıktan geçer; ancak bu anlayış bir seziş yoluyla olmak zorundadır. Size özel potansiyelin aktive oluşu; dünyaya akışı, denenmemişi denemeye ve yeni bir yaratımı gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Maddi sorunlarınızın çözümü ev, aile, yuva veya annenizle ilgili konularda bir iç uzlaşma gerektirmektedir. Ruhsal ve duygusal temeli olan maddi problemleri çözerek dengeyi sağlarken uzak kültürler, yurt dışı, iletişim, seyahat, eğitim vb. alanlarda başarı kazanacaksınız.

YENGEÇ

Aile konusunda bir içe dönüşe ihtiyaç duyduğunuz, duygularınızı dile getirmekten kaçındığınız bir dönemde olabilirisiniz. Burada anlaşılması gereken, sizin kabuğunuza çekilmenizin kendinize, dünyaya ve topluma bir katkısı olup olmamasıdır. Bu içe dönüş sürecinde öğrendikleriniz yolunuzu açmalıdır. Kendinizle ve yaşamla ilgili reddettiğiniz, yüzleşmekten kaçındığınız ve sahip olduğunuz gücün sorumluluğunu reddettiğiniz alanlar var mı? Bu kaçış hayatınızda nelere yol açmış olabilir? Bu süreçte miras, manevi bir güç veya bir çocuk sahibi olmakla öz potansiyelinizin açığa çıkacağına inanıyorsunuz. Önünüzdeki engel, olaylara yüklediğiniz dolaylı anlam. Şöyle yapın, o elde edemediğiniz şey her ne ise orada değişimi başlatın. Sizi ve yaşamı değerli kılan sahip olduklarınız değil asla. Şu an olup gelişen bir durum kadar, geçmişte yaşanmış bir deneyimi düşünmekte sizi size anlatabilir. Zira bu zamana kadar hep geçmişin kapısında beklediniz. Bu süreçte kendinizi ifade etme biçiminiz, iletişimde yaşadığınız problemler, kardeşler veya yakın çevrenizle olan sorunlarınızı çözüme kavuşturduğunuzda maddi konularda da bir denge kurabilirsiniz.

ASLAN

Bu süreç kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz, kurduğunuz iletişimi sağlıklı ve dengeli olarak sürdürebilmeniz için yapılması gerekenleri keşfedebileceğiniz bir dönemdir. İlişki, ortaklık ve düşmanlıklarınızda kendinizi nasıl ifade ettiğiniz ve dengeyi kurma yönteminiz açısından kendinizi izleyin. Kendi potansiyelinizi keşfetme noktasında, bu adımı attığınız taktirde kuracağınız bağlar yaşamınızda önemli durumlara sebep olacaktır. Güçlü ortaklıklar, ikili ilişkiler öz potansiyelinizi aktarmak yoluyla yükselişi başlatmanıza imkan sağlayacak olan sahalardır. Maddi akışınızı sağlayacak unsur, öz değerinizi ve kendinize duyduğunuz saygıyı sahip olduklarınızla değil, topluma sunduğunuz katkı ve yaptığınız üretimle ölçmenizle mümkündür. Katkıda bulunduğunuz konuların öznel değeri sizin kutsal vaadinizdir, unutmayın. Kendisine ve kolektife sözünü tutanlar büyük kutlamalar hak eder.

BAŞAK

Yeniay sizin için maddi olarak iyi potansiyellerin belirebileceği, aynı zamanda benliğinizi ve öz saygınızı güçlendireceğiniz bir süreci işaret ediyor. Potansiyeliniz kendisini günlük yaşam, iş yeri, sağlık durumu vb. aslında sizin hep aşina olduğunuz bir alanda gösterecek. İletişimde yarattığınız etkiyi, daha iyi iletişim kurmanın yollarını ve gerçekten neyi anlatmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Burada özellikle kardeşlerle, komşularla veya yakın akrabalarla yaşanan problemler de dikkat çekici olabilir. Sizin için bu dönem para ve maddi kaynaklar açısından önemli bir süreç. Bu süreçte sizin geliştirmeniz, anlamanız ve iyileştirmeniz gereken alan dış görünüşüne özen göstermek, gerçekten ne istediğini bilmek, bildiğini hayata geçirmek, hayatın içerisine aktif ve gerçek bir katılım sağlamaktır. Yeniay sürecinin sizden beklentisinin bu yönde oluşu dünyayla iletişim kurmayı reddetmeniz kendi dilinizde sadece kendinizle konuşmanız olabilir.

TERAZİ

Bedenin, görüntünün ve aslında yaşamın maskelerinin, yani suretin gerçekliğe nasıl dönüştürebileceğini fark edeceksiniz. Bu süreçte kendi dış görüntünüze veya nasıl göründüğünüz konusuna yoğunlaşacaksınız. Sağlıklı ilerlediğiniz taktirde yaşam enerjiniz artabilir, iradeniz güçlenebilir veya bir çocuk sahibi olmayı arzulayabilirsiniz; ancak potansiyelinizin ne ifade ettiğini yarattığınız görüntünün neyi anlattığını düşünmek zorundasınız. Maddi kaynaklarınızın, kendinize duyduğunuzu zannettiğiniz sevgi ve saygının veya kendi değerinizi oluşturan şeylerin hepsinin somut ve görülebilir olması konusunda ısrarcı bir yanınız var. Bu yönünüzü reddetmek, ilerlemenizin önündeki engeldir. Sorunlarınızı eski düşünce ve yaklaşımlarla çözemeyeceğinizi anlamak için olayların kontrolden çıkmasına gerek yok. Maddi anlamda problemlerinizin çözümü, sizin etki ve kontrol alanınızın dışında gelişebilir. Sizin kendinizi nasıl sıkıştırılmış hissettiğinizi, gerçeklikten nasıl kaçtığınızı gözlemlemeniz gereken bir süreçtesiniz. Hayatın görünenin ötesinde bir yanı olduğunu ve aslında yaşamınızın da onun sureti olduğunu kabul edin.

AKREP

Bu yeniay sizin için iki şeyi ifade edebilir. Birincisi, sizin kontrolünüz dışında gerçekleşen olayların bir kısmı artık etkisini yitirebilir ve gerçekten sizi kafesin içerisinden çıkaracak olan şeyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. İkincisi ise kendinizi yeni bir döngü ve kafesin içerisine sokuyor olabilirsiniz. Aynı bağımlılıkları farklı suretlere sokmak sizi özgürleştirmez. Bu dönem kendinize dair potansiyelinizi keşfedeceğiniz alan kabuğunuzun içerisinden, ailenizden veya ebeveynlerinizden geliyor. Bu zamana kadar koruduğunuz değerlerle ilgili geri dönüşler başlıyor. Nasıl göründüğünüzü önemsemiyor olmaya çalışarak, bedeninizi veya isteklerinizi reddederek yola devam etmeniz mümkün değil. Bu kaçışı durdurmazsanız iradenizin zayıflamasını da durduramazsınız. Reddedip ötelediğiniz konularla ilgili temel sebeplere ulaşmak çözüm getirir. Ruhsal-duygusal-zihinsel ve bedensel anlamda dışarıya açılmakla, seyahat etmekle reddettiğiniz kavramlar arasında derin bağlantılar var. Bu bağlantıların su üstüne çıkması, çözüme ulaşması kazancınızı da arttıracaktır. Maddi akışınızın kaynağı çevreniz, bulunduğunuz gruplar veya medya olabilir.

YAY

Bu süreç içerisinde arkadaş çevrenizden, yardım kuruluşlarından veya bulunduğunuz gruplardan aldığınız geri bildirimlerle kendi potansiyelinizi keşfetmek adına bir fikir edinebilirsiniz. Kendinizi ifade biçiminiz, yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler potansiyelinizin ortaya çıkma şansı yakalayacağı alanı oluşturuyor. Fark etmeden ettiğiniz bir laf veya düşünce öz sırrınızı bulmanızı sağlayacak. Sizin bilginizin, hayallerinizin ve hatta inançlarınızın dahi ulaşamayacağı ufukların ötesinde var olan bazı şeylerin hayatınıza ne kadar etki ettiğini anlamak sizi şaşırtmasın. Sizin sınırınızın insanlığın sınırına denk olduğunu düşünmek hatasına düşmemeniz lazım. Maddi akışınızı yoluna sokmak için bu süreçte sizin uğraşmanız gereken nokta ise ‘’işin kendisi’’ değil. Doğru iş mi? Doğru zaman mı? En iyi şekilde mi yapılıyor? Başka örnekleri var mı vb. soruları kendinize sorarak aslında maddi kazanç potansiyelinize dair bir fikir edinmeye başlamanız gerekir. Otorite figürleriyle olan problemlerinizi de çözmeniz bu süreç açısından önemlidir. Mutlu bir Yeniay olsun.

OĞLAK

Sizin için belki yeni bir iş, yeni bir statü potansiyeli beliriyor; ancak artık sorulması gereken soru şan, şöhret, saygınlık değil, bu işin bana, çevreme, aileme ve topluma katkısının ne olduğudur. Bir diğer soru ise gerçekten bu işi yapmak için mi dünyaya geldiniz? Kaynaklarınızı, değerinizi ve varlıklarınızı tanımlarken veya büyütürken size daha uygun daha fazla kazandırabilecek bir işi fark edebilirsiniz. İnsan yaşamı süresinde çevresine, topluma ve bulunduğu gruplara karşı sorumluluklar hisseder. Bu sorumlulukları yerine getirmek ‘’görünürde’’ daha kazançlı olan bazı durumların feda edilmesini gerektirebilir, ancak siz topluma katkıda bulunmaya direnmemeli ve bir şekilde insanlara destek sağlamalısınız. Bu kaynakları kullandırıp, doğru yönlendirdiğiniz taktirde yurtdışındaki bağlantılarınızdan, uzaktaki insanlardan veya aklına güvendiğiniz insanların rehberliğinden faydalanmak şeklinde geri dönüşler alabilirsiniz. Fiziki-maddi bir kaynak akışından çok bilinç aşaması yapabileceğiniz bir destek bekleyin.

KOVA

Bu dönem sizin için uluslararası alanlarda, yurt dışında veya akademik konulardaki potansiyelinizi keşfetmeye yönelik bir sürecin başlangıcı olacaktır. Kova burcunun temsil ettiği değişim, düşüncenin gücünü harekete ve eyleme yönelterek toplumda bir etki yaratmaktır. Genel sağlığınız, bedensel gücünüz, dış görünüşünüz ve insanlar tarafından nasıl algılandığınız belki de size gitmek istediğiniz yolda kullanabileceğiniz ve beslenebileceğiniz araçlar hakkında bir ipucu verebilir. Sağlığınızı ve kendinizi fiziksel olarak besleyen unsurları hayata geçirin. Yaşamın kendisinin beslenebilecek en somut kaynak olduğunu unutmadan yola devam edin. Toplumsal rolünüz, sorumluluklarınız ve yapacağınız işler konusunda kabulsüzlük yaşadığınız alanları keşfedin. Görünmek yerine surların arkasına saklanıp sadece yapacağınız işe odaklanmak istiyor olabilirsiniz. Ancak toplumu değiştirmeye, ilerletmeye talip olanın günlük hayatın sorumluluklarını da, toplum arzularını da karşılayabilir olması gerekir. Miras, başkalarının kaynakları, belki de yaptığınız yatırımlar size kazandırabilir. Kazanamıyorsanız ilerlemekten ve zenginleşmekten sizi alıkoyan dürtüsel yanınızı keşfedin.

BALIK

Kendinizi keşfedebilmek için bir okyanusa değil de bir göle dalmanız gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Büyük bir problemin çözümü için yapılması gereken dönüşüm, bir oyun kadar kolay olabilir sizin açınızdan. Belki de insanlık adına yeni bir hayal kurmanın vakti gelmiştir. Siz de zaten hayallerinizden, umuttan ve yaşamın bütününden besleniyorsunuz. Bir miras konusu gündeme gelebilir. Sizin inançlarınız, idealleriniz, hatta bu zamana kadar tavsiyelerini takip ettiğiniz insanlardan kurtulmanız gerekiyor. Her şeyi reddetmek ve bırakmaktan ziyade yolculuğunu tamamlamış bir insanın yeni bir evreye geçmesi şeklinde ifade edebiliriz durumunuzu. Sabit, köhne ve zamandan uzak kalmış unsurları terk edip yeniye ve daha evrensel olana kucak açmanız gerekmektedir. Bu süreç sizin için ortaklarınızdan, sevdiklerinizden hatta düşmanlarınızdan da kazanabileceğiniz bir süreç. Hangi alanda çevrenizde bir volkan patladığını hissediyorsanız, enerjinizi o alana yansıtmış olmalısınız. Kendinize beslediğiniz sevgiyi, değeri ve saygıyı arttırırsanız karşınızdan da bunları yoğunlukla göreceğiniz bir süreci başlatacaksınız.

Yolunuzu bulmakta, özünüzü duymakta tıkandığınız her noktada doğum haritanız size rehberlik edebilir.

Gökyüzünü dinleyin! Göklerin sesi duyulmak istiyor!

Sevgilerimle.

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