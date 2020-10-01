2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri

Nihai amaç insanın ruhsal becerilerinin, bilgeliğinin gelişmesi yani tekamül etmesidir. Cesaret özgüven ve tutku ile yaşamınızı kısıtlayan alanları dönüştürebilmeniz gereken bir dolunay!

Öz keşif serüveniniz açısından önemli bir dolunay! Yeni bir bilinç boyutuna geçilirken içinde bulunduğunuz imkan ve olasılıkların çok üstünde deneyimlerin de eşiğinde olduğunuzu bilmeniz gerekir. Bu keşif, kelimelerin, sınırların ve isimlerin arkasına saklanmış tamamlama sonuçlandırma aksayan ilerlemeyen konular ve kişilerle ilişkiyi kesme eylemlerine de yeni bir form kazandıracaktır. Bugüne kadar ‘’birlikte’’ var olmaya talip oldunuz ve katkı sunabileceğiniz alanlarda hizmet ettiniz. Pek çoğunuz yolunda gitmeyen, sonuçlanmayan konularla ilgili sizi tutan, ilerlemenize izin vermeyen bir ‘’görünmezin’’ varlığından şikayet ettiniz. Uzun süredir sarsılmış öz değerinizin ve potansiyelinizin farkına varabilmek adına yaşadığınız bu süreçten değişimin büyüsünü fark ederek çıktıysanız başardınız demektir. Artık güvenli bir şekilde limana yanaşabilirsiniz. Ancak hayatın içerisinde ne yazık ki limana varması gereken tek bir geminiz yok. Onlarca gemiyi huzura ve güvene ulaştırmaktan sorumlusunuz. Hemen korkmayın! İnsan içsel olarak karşısına çıkan problemleri çözebilme dürtüsü ve yeteneğiyle donatılmış bir varlıktır. Koç dolunayının yolda kalan gemilerinizi limana ulaştırabilmenize katkısını kullanabilmenizi yürekten diliyorum.

Uzun süredir sarsılmış öz değerinizi ve potansiyelinizi fark ederek parlatmanız gerekiyor.

Bu yazıda çoğunlukla potansiyelinizin, farkına varamadığınız alanların üzerinde durmak istiyorum. Neyin neden olduğunu anlamak, farkına varamadığınız potansiyellerinizi keşfedebilmenize katkıda bulunmanın tek yoludur. Temel konu anlaşılmadan dolunayın ana teması üzerinden yapılacak öngörü ve tavsiyeler size bir şey kazandıramaz. Bu süreçte tetiklenen şey ‘’yeninin getirdiği rahatsızlıkların oluşturduğu geçmiş döngülerin kapatılmasıdır.’’

İnsanlığa hizmet adına karmayla getirdiği yeterlilik ve yeteneklerini yeniyi yaratmakta kullanmış, gelişim için hayatlarını harcamış, benliğini bütünün hayrına silmiş olan sizler çok değerlisiniz. Öz değer algınızın zarar görmesine neden olan bu geçmiş süreçleri şifalandırarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu döngüyü kapatarak enerjinizin denk olduğu ortamlara alınacak hayatınıza hak edişleriniz ve yansıma boyutunuz ölçeğinden devam edeceksiniz.

Kendinizi neye feda ettiniz?

Bu dolunay, enerjinizi feda ederek, insanlığa en yüksek katkıyı sunduğunuz alanı deşifre edecektir. Vaz geçişleriniz sebebiyle hak ettiğiniz destekler yaralarınızı iyileştirerek ilerlemenizi sağlayacaktır. Unutmayın evren kimseye borçlu kalmaz. Bu süreçte enerjinin uyumlanması ve bozulmuş dengelerin oturtulması adına izlenecek yöntemlere burçlar bazında yer verdik.

KOÇ

Bedeninizi belki de yaşamınızı feda ettiniz! Bu feda ediş, sağlığınız, karmadan kaynaklanan genetik problemleriniz, yaşam süreniz ve kaliteniz açısından iyileşme ve çözüm hakkı elde etmenizi sağladı. Kendi değerinizi fark etmeniz gereken alan ise ‘’eşsiz ve fedakâr’’ benliğinizdir. Benliğinizi özgürce ortaya koyarak bir yansıma başlatacaksınız. Benliğinizin çevrenizi etkilemesine imkan sağlayacak deneyim, bilgi ve kişiler sizi mutlaka bulacaktır. Aşk, çocuk ve eğlence konularının işleneceği süreç size iyi hissettiriyorsa doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Topluluklar, gruplar ile olan ilişkileriniz üstünde çalışmanız gerekebilir. Bu çalışmalar sayesinde sağlıklı ilişkiler kurmanız, enerji kırıklıklarını gidererek toplumla ilişkinizi yeniden yapılandırmanız mümkün olabilir. Artık toplumla ve gruplarla etkileşiminiz BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK ve MEDENİ bir yaklaşım içermelidir. Savaşçı kimliğinizden uzaklaşabilmek için bireysel hedefleriniz uğruna değil eğlence ve mutluluk beklentisiyle kalabalıklara girin. Yaşam enerjinizi dilediğiniz dozda yükseltebilmenize müsaade edildi. Siz yaşamı anlamlı kılan sürdüren enerjinizi tam anlamıyla kullanabilmenin bir görev olduğunu bilmelisiniz. Enerjinizi akıttığınız konular dünya için çok değerlidir.

BOĞA

Tasarlama, hayal kurma becerinizi, dünyasal yaklaşımdan aldığınız keyfi feda ettiniz! Belki de daha iyi bir dünya için özgürlüğünüzden vazgeçtiniz. Artık özgür alanlarınızın ve sınırlarınızın talan edilmesinden korkmadan ilerleyebileceğiniz bir yolun kapıları ardına kadar açıldı. Büyük bir samimiyetle ailenizi, duygusal-ruhsal dünyanızı, değer verdiğiniz-sevdiğiniz şeyleri korumak istersiniz. Kendi değerinizi bilmeniz gereken alan; sahip olduğunuz değerleri koruma konusundaki saf ve içten tavrınızın, kendinize duyduğunuz saygının dünyaya kattığı anlam olmalıdır. Bir şeyler yoluna girdiyse, gerekli ruhsal ilerleme kaydedildiyse büyük bir içsel huzur ve tatmin duygusu yaşayabilirsiniz. Toplumsal olarak üstlendiğiniz rollerin BARIŞ, TEKNOLOJİ ve MEDENİYET içeriğinden uzak olmamasına özen göstermeniz gerekir. Geçmişte duyduğunuz derin güvensizliğin ve kısıtlılığın geleceğe ve Tanrı’nın planına duyduğunuz güvene etki etmesi direnç yaratabilir. Direnç kırıldığı ölçüde yuvanız, aileniz olumlu yansımalar alarak sizi besleyecektir. Veya yuva, aile kurma beklentisi içinde olanların bunu yaratabilme enerjisi güçlenecektir.

İKİZLER

Gruplar, topluluklar ve toplum adına konuşmaktan, bildiğini söylemekten ve yaymaktan çekinmeyerek sosyal çevrenizdeki konumunuzu feda ettiniz! Artık arkadaşlık problemlerinin, çeşitli gruplarda açılan yaraların iyileştirilmesine imkan tanınan bir dönemdesiniz. İsteklerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı aktarabilmekteki beceriniz toplumun ilerlemesi ve insanlığın sorunlarının çözümü için çok önemli bir meziyettir. Sizin bu doğal yeteneğinize insanlığın ne ölçüde ihtiyacı olduğunu fark etmeniz öz değerinizi keşfiniz olacaktır. Gelişime açık davranıp, gerekli ilerlemeyi gösterdiyseniz kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz ortamlarda bulunarak mutlu ve tatmin olmuş bir yaşama yönelirsiniz. Neyi, ne zaman ve nerede söylemenizin gerekli ve faydalı olduğu konusuna dikkatle eğilin. Tek bir sesin dahi ahlaki bir sorumluluğu olduğundan, konuşmalarınızda, bilgi paylaşımında daima olumlu hareket edin. Düşünsel bir ekosistemin içerisinde hem kendinizi hem çevrenizi besleyebilirsiniz. İletişim, insanlığa olan sorumluluğunuz, insan olma ahlakına uygun bir şekilde konuşmayı dünyaya öğreteceğiniz hatta buna uygun düşünmek zorunda olduğunuz görev alanınızdır. Siz de BARIŞ, TEKNOLOJİ VE MEDENİYET eleğinden geçmiş bir iletişimin yansımasını yapmaktasınız.

YENGEÇ

Korunması ve saklanması gereken değerli bağların ve umutların koruyucusu olmak için statünüzü feda etmek zorunda kaldınız! Bunu ruhsal bir görevi yerine getirmek adına yaptınız. Şimdi hak ettiklerinizi geri almak için açılan iyileşme yolunu izleyebilirsiniz. Yengeç burcu annelikle, kadının toplumsal varlığı ile ilgilidir. Sadece Yengeç değil bütün kadınların toplumsal anlamda hak edişlerini geri alacağı bir süreç tetiklenmektedir. Yengeçlerin fark etmesi gereken unsur; sahip çıktığı değerlerin, değer verip koruduğu unsurların gerçek değerinin uzun süreler kimse tarafından anlaşılamamış olmasıyla ilgilidir. Çocukların, ailenin ve sağlıklı bir ruhsal yapının gerektirdiği fedayı üstlenen yengeç bu anlamda insanın değer verdiği şeyleri korumasının da bir sembolü olmuştur. Ancak burada dikkat edilmesi ve düzeltilmesi gereken alan; başkalarının maddi manevi kaynaklarına da kendi değerlerine gösterdiği hassasiyeti gösterip aslında var olan her şeyin insanlığın ortak hazinesine ait olduğunu kavramasıdır. Kendi değerlerine sahip çıkarken anne şefkatiyle BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ değerlerin hepsine ve bu uğurda emeklerini harcamış bütün insanlığın değerlerine sahip çıkması gerektiğini gördüğü oranda değeri bilinecektir.

ASLAN

Siz bu zamana kadar yüksek ideallerinizi feda ettiniz! Bağnazlığın, nefret suçlarının, ideolojilerin ruhunuzda açtığı yaraları iyileştirme fırsatı elde edeceksiniz. Çünkü siz grup için, toplum için bazen de kendiniz için sadece yapılması gerekene odaklandınız. Yüzleştiğiniz zorlukların sizi başka birine dönüştürdüğünü fark ediyorsunuz. Affediciliğiniz ve yaydığınız güven duygusu kendi hayatınızda olduğu kadar başka hayatlarda da Aslanın asaletine yaraşır bir fark yarattı. İlişkilerde BARIŞÇIL, GELİŞİME AÇIK ve MEDENİ bir tutumu referans almalısınız. İlişkide teknolojik bir tutumun nasıl benimseneceğiyle ilgili soru işaretinizi kısaca ele alalım. Duygularınızı aktarmak için teknolojinin sağladığı imkanları kullanmak ‘’bilimin sanatı’’ konusunu tamamen açıklayamasa da size bir fikir verebilir. İlişkinin bilimsel düzeyde düşünülmüş bir temel üzerinden ilerlemesi teknolojinin ruhunu, doğasını, yaratımsal yani sanatsal yönünü ifade etmektedir. Kendinize neden bir ilişki içinde olduğunuzu ve ne yaratmaya çalıştığınızı sormalısınız. İnandığını değerleri daha büyük bir şeyin (kolektifin) hayrı için feda edebilme saflığına ulaşmış olan size açılan kapıdan geçerek, olmak istediğiniz kişiyi olmak istediği yerde yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Dönemsel zorlukların ve döngülerin getirdiği baskılara kendi arzularınızı feda ettiniz. Arka planda çalışan, direnen ruhsal savaşçılar gibiydiniz. Düzenli, çalışkan, iyileştiren Başaklar, günlük yaşamın disipline edilmesi konusunda dünyanın ihtiyacı olan enerjiyi üretip insanlarla karşılıksız paylaştı. Siz çalıştınız, detaylandırarak emek harcadınız ve yansımanız insanlığa tüm koşullara rağmen günlük yaşamda yapılması gerekenin yapılabilmesi bilincini aşılamayı başardı. Artık kendi isteklerinizin peşinden gidebilmenize imkan tanıyan bir devreye girdiniz. Başaklar için düşlerinin hayal aleminden gerçeğe dönüşebileceği bir dönem başlamıştır. Sürekli daha iyi bir toplumda yaşamanın hayallerini kuran Başakların hayalleri topluma armağandır. Bir Başak nereden sınanacağını çok iyi bilir ama kısaca değinelim yine de. Günlük yaşam, hizmet ve düzen alanlarında davranışlarınızı BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ bir kalıba sokarak yansıma yapacaksınız bu defada. Aslında hayal ettiğiniz dünyayı kendi yaşamınıza entegre ederek örnek teşkil edeceksiniz topluma. Hayallerinizi yaşama geçirirken yaptığınız düzenlemeler, yenilikler sizin ve insanlığın sindirmesi gereken alanların altını çizmektedir. ‘’Siz başarırsanız dünya başarır’’ Bu alanda yaptığınız yansıma zihinsel ve ruhsal bunalımlardan kurtulup korkuların yarattığı etkilerin temizlenmesiyle kaynağın önündeki tortuları temizleyecektir.

TERAZİ

İkili ilişkide olduğunuz kişilerin aslında sizin dışınızda kalan herkesin huzuru ve mutluluğu için kendi sınır ve seçimlerinizi feda ettiniz! İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda yaşadığınız problemlerin çözülüp kendi mutluluğunuzu ve huzurunuz öncelediğiniz adımlar atabilmenize imkan tanındı şimdi. Bu süreçte kendi değerinizi tanımlarken arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz gruplar, çevrenizdeki insanlar açısından ne ifade ettiğinizi anlamaya çalışın. Göreceksiniz ki bulunduğunuz her çevrede genel uyuma ve huzura hizmet etmişsiniz. Bulunduğunuz çevrede varlığınızı sürdürebilmeniz barışa giden yolda sizin dünya için öneminizin altını çiziyor. İlişkilerde kronik bir problem varsa bakmanız gereken yer; kalbinizden geçenlerdir. İfadeleriniz gerçekten benliğinizle uyumlu mu? BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ bir benliğe mi sahipsiniz veya buna sahip olmak adına yaptıklarınız samimi ve gerçek mi? İnsanın kendi doğasını inkar ederken huzurlu ve barışçıl olması mümkün müdür? Barış ‘’üstün ve bilinçli’’ bir tercihtir. Bu tercihi yapabilmek için insan içindeki karanlığın çirkinliğine de bakıp ışığı seçebilmelidir ki dünyasında neyin yer alacağı tercihinde bilinçli davranabilsin. Siz ilişkilerdeki travmaları çözdükçe dünyada barışın tatbiki kolaylaşacaktır.

AKREP

Siz sakinliğinizi, sağlığınızı, rutinin huzurunu ve zamanınızı feda ettiniz! Kendi seçiminiz olmayan bir yolda yürümek zorunda kalmanızın verdiği acının dinmesi için yeni yollar ve seçeneklerle ödüllendirildiniz. Bireysel, toplumsal, ruhsal ve ötesindeki hedeflerinize ulaşmak, bunca zamandır feda ettiğiniz alanlardaki yaraları iyileştirmek, hak edişlerinizi almak artık zor değil. Gösterdiğiniz gayretin fark edildiği, hak ettiğiniz konuma ulaşacağınız bir döngünün tam önündesiniz. Bu alanda öz değerinizi fark etmenize yardımcı olacak gelişmeler sizi kendisine doğru çekecektir. Ancak bu gelişimlerin hayatınıza yansıyabilmesi adına özünüzle, ailenizle BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ bağlar kurabilme yeterliliğine sahip olmalısınız. Bu şu demektir; bereket ve başarı ailenizle, çevrenizle hatta tüm dünyayla ‘’temelde kendinizle’’ kurduğunuz barış köprüsünden geçmek zorundadır. İnsanın ‘’geldiği yeri’’ hatırlaması, geldiği yerin onunla birlikte getirdiği değerlerin farkına varıp buna uygun yaşaması öz huzurunun anahtarıdır. Yaptığınız işlerin gerçek karşılığını alıp aradığınız maddi-manevi zenginliğe ulaşmanız topluma hizmetiniz olan dönüşüm yansımasının basit bir karşılığı gibidir.

YAY

Siz inançlarınızı, fikirlerinizi benliğinizi ve yaşam enerjinizi Tanrı yoluna feda ettiniz! Yaşamınızın şekillenmesinde akışa ve Allah’ın planına içsel olarak güvendiniz. Bu da kişiliğinizi isteklerinizi keşfetme sürecinin ertelenmesinden kaynaklanan travmalara dönüştü. İnançların, toplumların ve insanın genel kaidelerini saptamadaki başarınız kendinizden kopuk, uzak yaşamanızın, benliğinizi teslim etmenizin sonucudur. Artık bu döngüyü kapatıp benliğinizle bağ kurma zamanı gelmiştir. Sizin için bu süreçte inançlarınızın ve deneyimlerinizin gerçek değerini keşfederek, kayıpta olmadığınızı anlama vaktidir. Söylemleriniz düşünceleriniz ve davranışlarınız BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİYETE aykırı düştüğü anda maddi konularda bereketi kaybedebilirsiniz. Bereket hep paraya ilişkin bir kavram olarak aktarılsa da her şey berekete tabiidir. Bereketi hayatınıza çekmek istiyorsanız önce zihinde bereketi yapılandırın. Basit bir örnek vermek gerekirse kısıtlı olduğunuz koşullarla ilgili çözümünüz ve temel düşünceniz ‘’şimdi param yok, vaktim yok, daha sonra hallederim’’ olmamalı. ‘’Şimdi ne yapabilirim, nasıl çözebilirim’’ şeklinde düşünerek bereketli yeni fikirleri, oluşumları, deneyimleri ve kaynakları kendinize çekebilirsiniz. Bunun sonucunda düşüncelerinizin, inançlarınızın ve fikirlerinizin değerine uygun deneyimler yaşayabilirsiniz. Bireysel bir keşfin sizin yaşamınız üzerinden topluma yansıması ruhunuzun gerçek tatmini için gereklidir.

OĞLAK

Bu zamana kadar ruhunuzdan, öz duygularınızdan, öz ailenizden ve öz köklerinizden vazgeçmiştiniz! Keskin ve katı gelenekselliğinizin altında yatan ana travma budur aslında. Toplumsal bir yoğunluk ve ya çalışmaya düşkünlükle kendinizden kaçabilme yolları inşa ettiniz. İçten içe sizin ihtiyaçlarınızın ve tutumunuzun herkes için geçerli olduğunu düşünerek farklı düşünenlerden uzaklaşıp yalnızlaşmayı başardınız. Bu döngü kapanıyor! Gizli özlemlerinizin sona ereceği bir şifalanma döngüsünün eşiğindesiniz. Bu süreçte başkalarının kaynakları sayesinde edinimler, yatırımlarınızın değerlenmesi gibi maddi büyümeler öngörülebilir. Ancak esas mesele yaşamınıza değer katabilecek birinin, bir ilişkinin gerekliliğidir. En çok kaçtığınız alan olan duygularınızla restleşmenize bile fırsat tanımadan hem de. Size bağlı koşulların hepsi için elinizden geleni daima yaptınız. Kendinizi neye layık görmediğiniz konusuna çalışırsak görürüz ki kaçındığınız alanların başında ilişkiler gelebilir. Kendinizi en az başarıya layık gördüğünüz, yaşamınızda değerini görmezden geldiğiniz alan duygularınız. Size verilenin neden verildiğini anlamakla başlayın. Şu an sahip olduklarınız bir anlık yansımadır; sahip olmadıklarınız ise yansıma alamadığınız alanlar. Öz değerinizi arzularınızı görmezden geldiğiniz yuva, ilişki, evlilik konularında BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ bir tutum seçiniz.

KOVA

Bu zamana kadar konuşmayı, iletişimi ve düşüncelerinizi feda ettiniz! Sessiz kalamayan Kovaların feda ettikleri temaların sizi şaşırtmasına şaşırmadım. Bu zamana kadar hep toplum, insanlık, zor durumda olanları düşünmekti işiniz. Size dair konuları istek ve ihtiyaçları kendinize bile dillendirmediniz. Bütünün içindeki birin değerini kavrayabileceğiniz bir döngünün kapısı açılmaktadır. Bu süreçte ilişkilerden, ortaklardan belki düşmanlardan kaynaklanan maddi problemleri aşıp, gerçek ilişkilerle kalpten bir tatmin duygusu yaşayacaksınız. Eğer sorun yaşıyorsanız sürekli topluma ve gruplara yönelttiğiniz düşüncelerinizi ve sorularınızı bir de kendi özünüze sorma vaktiniz gelmiştir. Toplumsal yaşam ve düşünce yapısı bireysel alanınızı daraltıcı bir etkiye sahip olmakla kalmayıp sizi istemediğiniz alanlara da yöneltmiş olabilir. Bireysel konularda da vizyonunuzu ve enerjinizi kendinize aktarmaya başlamakla ufkunuzu daralmaktan kurtarabilirsiniz. BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİYETE uygun olayların tezahür etmesine tanık olacaksınız. Bu zamana kadar uçuk bulunan fikirlerinizin artık dünyaya inme vakti geldi. Yani uzak düşünceler, hayal ya da imkansız tanımıyla ötelenen yaratımlar artık ‘’günün gerçekleri’’. Bütünün hayrına ettiğiniz duaların kabulü devresinde bireysel deneyimlerle yücelişinizin keyfini yaşayın. Benliğinizi ifade edebilme hakkınızın iadesi sayesinde yansıma yaptığınız alanlar alenen görülebilecektir.

BALIK

Bu zamana kadar kendi varlığını tamamen feda eden sizsiniz. Öz değer, öz güven, öz saygı, mal varlığı, sevdiği insanlar, sevdiği eşyalar, ait ve sahip olduğunu hissettiği her şeyi bütünlük adına feda ettiniz. İnsanın tutunacağı bütün değerlerden yoksun olduğunda dahi yaşamayı başarabildiğini ve faydalı olabileceğini öğrenmiş olmalısınız. Burada sabitlerin olmaması ve sabit bir yaşantının bulunmaması günlük düzenden, aslında güvenli bir alandan uzak kalma konusunda uzmanlık geliştirebilmeniz içindi. Rutinin yoğunluğu sebebiyle hakkınızı savunmaya vaktiniz dahi olmadığı düşünülebilir. Bu süreç içerisinde yegane arayışınız günlük hayatın içerisinde sevginizi aktarabileceğiniz bir potansiyel olmuştur. Şimdi bu potansiyele ulaşma, yaptığınız iş ve emeğin karşılığını alma vakti gelmiş olabilir. Burada bir problem yaşanıyorsa bakılması gereken yer kurduğunuz hayaller, korkularınız, bağımlılıklarınız ve kurban olma eğiliminizdir. Aklınızdan, kalbinizden ve ruhunuzdan geçenin BARIŞÇIL, TEKNOLOJİK VE MEDENİ insan olma vizyonuna ne kadar uyumlu olduğunu sorgulamak yolunuzu açacaktır. Burada bir tamamlanma yaşayabilirseniz günlük yaşamın içerisinde daha uyumlu, daha keyifli bir yaşam süreceğinizi düşünebilirsiniz. Siz bunu başardığınızda yansımanız sizi ve toplumu huzura eriştirecektir.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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