2 Eylül Balık dolunayı: Burçlara etkileri

Neyi hak ettiğinizi ancak "göklerin gözcüleri" bilir.

Balık Dolunay’ı hareketsiz kalmanın, kararsız ve karamsar olmanın hiç sırası değil diyor! Zira "göklerin gözcüleri" son sözlerini söylemediler.

Yaşamın içinde insan başına gelen her güzel olayda ya olumsuz hadisede kendisine yönelir. İnsan hak etmiş, etmemiş cezalandırılmış ya da ödüllendirilmiş hissedebilir. Ancak bazen nasıl olduğunu bilmediğiniz bir mükemmellik gelişir ve yaşamınızı güzelleştirir. Adeta birileri size hak ettiğinizden fazlasını vermiş gibidir. Evrenin terazisi yanılmaz kimsenin de alacağı kalmaz, zaman zaman alacaklar birikir. Kanaat notu dağıtılan bu devrede umutsuzluk ve gayretsizlik tek zehirdir. Belki şimdi değil ama bir zamanlar bir şekilde hak ettiğiniz güzellikler için umutlu olun.

Yaşamınızdaki aksaklıkları gidermek adına elinizden geleni yaptığınıza emin misiniz? Bir yanda hiçbir şey yapmak istemiyor, öte yandan yolunda gitmeyen her konunun sizi daraltıp sıkıştırmasından şikayet ediyorsunuz. Derinden gelen cılız bir ses ise hayallerinize ulaşmak için artık çok geç olduğunu söylüyor. Bu dolunayı sadece bir tamamlama, sonuçlandırma ya da bitirme devresi diye tanımlamak eksik olur. Güneş Ay’a, ruh bedene, eril dişile, hayal gerçeğe meydan okuyarak güçsüz ve yetersiz hissettiğiniz alanları iyileştirmenizi istiyor. Özverili hizmetlerin kutsal olana yol almak olduğunu bilen her birey, benliğine saygısını kaybetmeden ışığa dönüşecektir. Bu yolda bazı hayallere ulaşılamadığını göreceksiniz ancak en erişilmez hayallere de açıklanamaz bir şekilde erişeceksiniz.

Bireysel ve kolektif alanda yapılması gerekeni yapanlar, diğerlerinin haklarına saygı duyanlar, eksiklerin kolaylıkla tamamlandığını ve bekleyen işlerinin sonuçlandığını görecekler. Hatta zamanın enerjisinin dışında bir konforun desteklemesi şaşırtıcı bile olabilir. Sabırsız, kaygılı ya da iç hesaplara bulaşmadan önünüzdeki engelleri kaldırmaya, işlerinizi ve ilişkilerinizi düzene koymaya, planlarınızı adım adım uygulamaya devam edin; göklerin yardımını hissedeceksiniz. Her an, her koşul mükemmel olmayabilir ancak bu, güzellikler olmasına engel değildir. Dönemin getirilerinin, birdenbire açığa çıkan gerçeklerin, iç dünyanızı alt üst etmesine izin vermemek için aydınlık bir kalp ve zihinle yola çıkın. Özünüzü inkar etmeden, duygularınızın yolunuzu uzatmasına müsaade etmeden, ne kendinizi ne diğerlerini kandırmadan ilerlemeye devam edin.

KOÇ

Cesaretinizin üstündeki leke bir alın yazısı değil! Maneviyatı maddiyattan, iç dünyanızın karmaşasını günlük yaşamın aksayan yanlarından ayrı sanıyordunuz. Ruhunuzun tatmini için işinizin, kazancınızın iyi olmasından çok iç huzuruna ihtiyacınız var. Daha güne uyanırken kuramadığınız dengeler, oluşturamadığınız bağlar yüzünden kaybetmiş, yenilmiş hissediyorsunuz. Aklınızın bildiği kalbinize sır değil ki; kendinizden neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Sırtınızda hissettiğiniz ağırlığın sebebi kendi gerçeklerinizden uzaklaşmanız. Hak edişi olana, karanlıkları aydınlığa, uzağı yakına dönüştürecek bir el daima uzanır.

BOĞA

Sadece görev ve sorumluluk duygusu ile değil, gerçek bir ruhsal tatmin adına toplumsal hizmetlerde yer alın. Yaratmak için çaba harcadığınız dünyada size ait bir alan olmasına özen göstermelisiniz. Kendinizi var etmek üzere yola çıktığınızda, evrimsel gelişiminize hizmet etmeye devam edersiniz. Sınırsız bir yaratıcılık ve yüksek bir adanmışlık duygusu birleştiğinde, toplumun hayrına pek çok konuda gelişmeden bahsedilebilir. Sizin mutluluğunuzu kapsamayan planlar hayallerinizden kopmanıza sebep oluyorsa ufak değişiklikler ve daha eğlenceli seçimler sorunu çözebilir. Hem sosyal yaşamınız hem de aşk hayatınız sizden harekete geçmenizi bekliyor.

İKİZLER

İş hayatınızda siz neler olduğunu anlayamadan konular ve durumlar değişiyor olabilir, değişim iyidir. Sık değişen gündeminiz sebebiyle kararlar almakta ve yeni fırsatlara şans tanımakta zorlanabilirsiniz. İç sesinize güvenerek karar vermek, eski kurallar ve alışkanlıklardan özgürleşmek başarılarınızı destekleyecektir. Tamamlamanız gereken ne varsa tamamlamak, sorumluluklarınızı eksiksiz yerine getirmek için destekleneceksiniz. Aldığınız yeni kararlar neticesinde başka bir kimlikle tanınır olmanız, yaşamınızın eskisinden daha renkli ve prestijli olması çok mümkün.

YENGEÇ

Ufkun ötesine geçmek isterken, hedefler konusunda merkezi kaybetmiş olabilirsiniz. Gündelik yaşamı ve yakın ilişkileri düzene koymak için uzak arayışlara girmenize gerek yok. Öğrenmek ve ulaşmak istediğiniz her şeye kolayca ulaşabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken, eyleme geçerek tamamlanması gereken eğitim ve bağlantıları neticelendirmek. Sezgilerinizin size rehberlik etmesine izin verebilecek olursanız, sürecin sandığınız kadar olumsuz olmadığını ve inançlarınız ile duygularınızın aslında çatışmadığını görebileceksiniz. Yeni alacağınız haberlerle ticari gelişmeler ve bilinirlik beklentileriniz karşılanmış olacak.

ASLAN

Finansal konularda karşı tarafın kaynaklarına ve beyanına güvenerek hareket etmek en riskli davranış olabilir; siz, yola sizle çıkın. Kendi gücünüz ve imkanlarınız dahilinde kararlar almak ve bireysel cesaretle yola çıkmak sizin için en iyisi olacaktır. Maddi konularda zorunlu ortaklıklara kendinizi mahkum etmediğinizde, ihtiyacınız olan mali desteğin başka şekillerde (kredi, nafaka, miras vb.) size ulaşacağını göreceksiniz. İçsel olarak bildiğiniz bazı şeyler günün gerçekleri olarak önünüze dökülebilir. Sezgilerinize güvenin ve yavaş adımlarla denetimli bir şekilde yeni yolunuzda ilerleyin.

BAŞAK

Sevgilinizle, eşinizle bir türlü yapılamamış konuşmaların yapılması için çok uygun bir zaman. Bu konuşma ilişkinin bir sonraki aşamaya taşınmasına, ilişkinin şekil ve boyut değiştirmesine, varsa sorunların çözümüne imkan tanıyabilir. İlişkiler, iş ve ortaklıklarda kendinizi silerek girdiğiniz etkileşimleri sorgulayın. Paylaşımın dozunu kaçırmanın, karşı tarafa aşırı öncelik tanımanın sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz. Dengenin bozulduğu her koşulda kaybeden bir taraf vardır. Dolunay, ilişkiler ve ortaklıklar açısından sizi destekleyerek yeniden sağlam yapılar kurmanızı sağlayabilir. Siz yeter ki ilişkinin hiçbir türünde, kendinizi de karşınızdakini de kurban etmekte diretmeyin.

TERAZİ

Günün rutini içinde fedakarlıklar ve suistimaller arasındaki ince çizgiyi kaçırmamaya dikkat edin. Biraz nefes alıp ruhunuzun ihtiyaçlarına yönelmeli, beslenme ve sağlık konularına özen göstermelisiniz. Daha sıkı bir planlamadan ziyade mevcut programa uyma, içinden çıkamadığınız koşulları rahatlatabilir. İş ortamınızda değişiklikler söz konusu olduğunda, kendinizden emin ve yeterli hissetmeniz için rutini yönetebilir olmanız gerekecektir. İçten içe duyduğunuz kaygı ve korkularınızdan uzaklaşmak için, kendinizle eskisinden daha fazla ilgilenip çevrenize de çeşitli destekler verebilirsiniz.

AKREP

Minimal ölçekteki yaratımınızın sosyal projelere ve gruplara taşınması neticesinde daha büyük bir tatmin yaşayacağınızı fark edeceksiniz. Eğlenip mutlu olduğunuz oranda sınırsız yaratım ve ilhamla beslenirsiniz. Yaşamı anlamlı kılan konularda (aşk, çocuklar, eğlence) cüretkar davranmanın sürpriz sonuçlarına hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Yani eğlencenin dozunu iyi ayarlayarak somut gerçekleri hesaba katabildiğiniz bir motivasyona ihtiyacınız var. Bu motivasyon destek görecek ve yaşamınızın güzelleşmesine fazlaca hizmet edecektir. Dönüşüm enerjinizle yaşamınızı eşsiz bir sahneye dönüştürmek üzere hayallerinize el verin.

YAY

İş ve aile ortamınız değişikliklere ihtiyaç duyarken, uygulamada yaşadığınız aksaklıklar kök korku ve kaygılarınızı tetikliyor olabilir. Zihninizde yaptığınız sıralama bozulduğunda, işler yolunda gitmeyecek diye düşünmeye başlıyorsunuz. Motivasyon kaybınız olayları daha büyük bir dar boğaza sokuyor. Yaşamın her alanı elbette birbiriyle ilişkili, ancak bazen kurduğunuz bağlar yanıltıcı olabilir. Yaşamınızı düzene koymaya ilk yapılması gerekenden başlayın. Ufak tefek eşyalar almalısınız; evinizi güzelleştirmek için değil, içinizi güzelleştirmek ve yeniden hayal kurabilmek için. O belli kurallara mecbur inançlarınızı esnetin, kuralları özgürleştirin ki umudunuzu tekrar yeşertebilin.

OĞLAK

Yarım kalmış eğitimler ya da tamamlanmamış sohbetler, kendinize olan inancınızı sarsarak geleceğin neye evrilebileceğini görmenizi engelleyecektir. Şimdi iş, eğitim ve iletişim konularında ne kadar yarım kalmış, ertelenmiş konu varsa öyle ya da böyle hepsini nihayete erdirin. Sizin daha özgür planlar yapabilmek için eski durumların sonuçlanmasına ihtiyacınız var. Kendinize olan inancınızı yenilediğinizde, güçlü bir başlangıç yapmanız desteklenecektir. Yakın çevreyi ve kardeşleri desteklemek, işleri herkes için olumlu kılabilmek için kendinizi ertelemenin uygun olmadığı bir devredesiniz. Kısa bir yolculuğa çıkarak tüm bu ayrıntıları gözden geçirebilirsiniz. Siz bile kendinizi özgür bırakabilirsiniz.

KOVA

Bireysel kaynaklarınızla yetinmek veya çevrenizden destek almak arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yaşamın doğal dengesinde bu alışveriş hiçbir sorgulamaya ihtiyaç duyulmaksızın kendiliğinden oluşur. Siz çaba enerjisini ortaya koyduğunuz sürece, başkalarının kaynağına ihtiyaç duymaksızın yolunuza devam edebilirsiniz; ancak dışardan gelen destekleri kati bir tutumla reddetmek de dengeyi bozabilir. Yeni bir iş, maddi konularda yeni gelişmeler ve harcamaların artması söz konusu olabilir. Koşullara takılmadan en uzağa bakmak en iyi yaptığınız şey. Şimdi kendi özel değerlerinizi biçimlendirin.

BALIK

Bireysel tutumlarınızdan kaynaklanan sorunların artık ertelenmemesi gerekiyor. İlişkiler ve ortaklar konusunda ya da evlilikte aydınlatılması gereken konu her ne ise ona yönelin. Dolunay’ın gizli eli, siz projektörü ne tarafa tutarsanız orayı iyileştirmenize imkan verecek. Girişimci ve yaratıcı ruhunuz yaşamınızı tekrar biçimlendirmek, bazı şeyleri geride bırakmak ve yepyeni bir başlangıca imza atmak istiyor. Burcunuzda gerçekleşen Dolunay kendinizi yenilemenizi destekleyecektir, yeter ki siz benliğinizi başkalarını yok sayacak şekilde biçimlendirmek istemeyin. Yaratımınız uzun zamandır ilk kez bu kadar destek görecek, şahane bir siz yaratın.

