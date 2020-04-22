23 Nisan Boğa Yeniayı burçlara etkisi: Mucizenin önünden çekilin

Var olan sonsuz seçeneğin içinden düşünce, davranış, duygu, yaşam modeli, aile tipi, şehir, ülke, maddi imkanlar hatta hayaller seçer ve yaşamınıza uygularsınız. İnsan yeni bir şey yaratmaz, yani yaratılmış olanların arasından hür iradesiyle koşullar dahilinde seçimler yapar.

Seçmenin bir edebi, seçimlerin de bedelleri vardır.

Yeniay da ortaya koyduğu potansiyel ile herkes için farklı durumların altını çizer ve kendi çerçevesini belirler. Siz o zengin yelpaze içinden bazı durumlara maruz kalır, bazılarını çeker, bir kısmını da seçersiniz.

Boğa yeniayı pek çok güzelliği hayatlarınıza getirebilir, doğru şekilde kapıyı çaldığınızda elbette. Zihnin koyduğu sınırları aşılamaz sanmak mucizeye konan engeldir.

Bu durumun Boğa Yeniayı portresi burçlara göre aşağıdaki gibidir.

KOÇ

Yükselen burcu Koç olanlar maddi manevi sahip olduğu değerler ve gelir gider tablosu üzerinde çalışmalıdır. Alacaklarınıza odaklanın ve gelirinizi arttırmak üzere neler yapabileceğinizi düşünün. Çok kazanın, ama alıp verme dengesini kurmayı atlamayın. Zira şimdi lüks ve keyfiyet için uygun bir zaman değil. Beklenmeyen gelirlerin temel sebebi, acil ihtiyaçlarınızı karşılamak olduğu kadar borçlarınızı ödemeye niyetli olmanızdır. Önyargılarınız ani para girişinin önüne geçmesin. Maddi koşulların zorlu yollarla ilgisi olmadığını öğrenin.

BOĞA

Yükselen burcu Boğa olanlar bireysel dönüşüm üzerinde çalışmalıdır. Dış görünüşünüz, kişisel alanlarınız (ev, iş) konusunda yapılacak yeniliklerin dozunu kaçırmamaya özen gösterin. Karşınıza çıkabilecek fırsatları gözden kaçırmamalı, düşünmeden eyleme geçmemelisiniz. Tuzak, aşırı cesur adımlar ve bir durumdan kurtulmak için bir bilinmeze dürtüsel bir geçiş yapmaktır. Sınırlı düşünerek, asla yapamam deyip kendinizi sabote etmeyin. Sahip olduğunuz olağanüstü potansiyeli serbest bırakın.

İKİZLER

Yükselen burcu İkizler olanlar, bilinçaltınızın sebep olduğu kaygılarınız üzerinde çalışın. Kısıtlı bir alanda bulunuyor olmanız sizde iş, ilişkiler, sağlık konusunda gereksiz bir stres ve paronaya yaratıyor olabilir. Hayatınızın konforunu düşüren her konuyu yeniden gözden geçirin. Kişi ya da durumlar size iyi ve huzurlu hissettirmiyorsa kontrollü bir dönüşüm başlatın. Sebeplere, detaylara değil en huzurlu seçime ve sonuca yönelin. Huzura kavuşmak sandığınızdan daha kolay yollarla da sağlanabilir. İçinize yönelmenin size iyi gelmesine uğraşırken, günlük sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.

YENGEÇ

Yükselen burcu Yengeç olanlar para, iş, ilişkiler ve yepyeni projeler üzerinde çalışmalıdır. İş ile ilgili daha güçlü adımlar atarak daha yüksek sonuçlar elde edebilirsiniz. Atılımda bulunduğunuz konular, kolektife hizmet eden insani ögeler içerdiği ölçekte başarılı sonuçlar verecektir. Beklenmeyen iletişim ve tanışmalar neticesinde sürpriz kazançlar, ilişkiler yaratmanız mümkün olabilir. Beklenmeyen organizasyonlar içinde bulunup yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Mutlu olacağınızı düşündüğünüz hayatın size gelmesi mucize değil. Siz mutlu olacağınız özgür hayatı hayal edin.

ASLAN

Yükselen burcu Aslan olanlar iş, iş değişikliği, yeni imkanlar ve terfiler konusunda çalışmalıdır. Teklifler ve ihtimaller konusunda cesur bir yaklaşım önemlidir. Mesleki bir kimlik belirleme konusunda yeniliklere gitmeniz gerekebilir. Aile ilişkileri, ikili ilişkiler konusunda da yolunda gitmeyen unsurların değişimine direnmeyin. Kişinin kendini huzurlu hissedebilmesi aile bireylerinin huzurlu ve sağlıklı olmasıyla yakından ilgilidir. Herkesin kendisi olmasına izin verdiğiniz ölçüde siz de en uzak hayallerinize ulaşabilirsiniz.

BAŞAK

Yükselen burcu Başak olanlar eğitimler, uluslararası işler, seyahatler konusunda yeniden düşünmelidir. Yaşama dair farklı bir bakış açısı kazanacakları deneyimlerden geçmektedirler. Detaylara boğularak atladığınız pek çok şeyin farkına varacağınız bir dönem. Bir süredir ağır aksak ilerleyen konuların olgunlaşma evresine gelmesini daha geniş düşünerek sağlayabilirsiniz. Sıkışmış hissetme sebebiniz kendinize koyduğunuz blokajlardır. Alanınızı genişletmeyi hedefleyin, geleceğinizin sınırlarını büyütün. İnandığınız ölçüde başaracaksınız.

TERAZİ

Yükselen burcu Terazi olanlar maddi kaynaklar, borçlar, krediler, vergi, miras konularında çalışmalılar. Bütçe üzerinde çalışmak hayatınızın pek çok alanında düzen sağlayacaktır.Başkalarının (eş, ortak, aile) kaynakları açısından bir değişim ve kazanımın eşiğindeler. Yeni anlaşmalar, ortaklıklar konusunda dikkatli ve detaylı düşünmeye gayret etmeliler. Maddi manevi konularda karşınızdakilere adil olduğunuz sürece destek göreceksiniz. Paylaşım ve kazanımlar esnasında herkesin alanına saygılı olmak beklemediğiniz kapılar açacaktır.

AKREP

Yükselen burcu Akrep olanlar ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularında kendilerini masaya yatırmalılar. Yeni ilişkiler, ortaklıklar söz konusu olabileceği gibi bitişler ve yeniden yapılanmalar da söz konusu olacaktır. Ani gelişen durumlara karşı duyarlı ve dikkatli olunmalı, ne istedikleri konusunda net olmaları gerekmektedir. Bireysel alanlarını korudukları, dengede kaldıkları ölçüde beklenmeyen güzellikler yaşanacaktır.

YAY

Yükselen burcu Yay olanlar iş, iş arkadaşları ve çalışanları hakkında aksayan konuları iyileştirme konusuna çalışmalıdır. Bu konuda düşüncelerinizi açıkça dile getirmekten çekinmeden yapılması gerekenleri yapmalı, fazlaca müşkülpesent davranmamaya da özen göstermelisiniz. Artık eyleme geçip sonuçları elde etmeye başlamanız gerekir.Zorunlu ve rutine dönmüş yüklerinizden kurtulduğunuz ölçüde zihnen dingin ve yeni imkanlar konusunda şanslı olacaksınız.

OĞLAK

Yükselen burcu Oğlak olanlar harcamaları ve yatırımları konusundaki denge üzerinde çalışmalıdır. Riskli girişim ve yatırımlardan uzak durmalılar. İlişkiler, çocuklar ve evle ile ilgili giderler gündemi meşgul edebilir. Alışveriş yerine hobilerine yönelmeli, yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak için çalışmalıdırlar. Sürpriz bebek haberleri, ani tanışma ve karşılaşmalar gündemlerini meşgul edebilir. İletişime açık olduğunuz oranda mutluluk fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.

KOVA

Yükselen burcu Kova olanlar aile ve yuva konuları üzerinde çalışmalıdır. Cesaretinizi toparlamalı, aile içi konularda alınması gereken kararları ertelemekten vazgeçmelisiniz. Alım satım işleri ile ilgili alacağınız kararlar hem sizin, hem ailenizin maddi geleceğini etkileyeceği için aceleci davranmamalısınız. Aile içinde bir takım değişiklik ve çözülmeler söz konusu olabilir. Gerçekçi yaklaşmanız iş ve aile hayatınızı kısıtlayan unsurları kolayca bertaraf edebilir. Sorumluluklarınızı aksatmamak, özel hayatınıza çeki düzen vermek iç huzurunuzu tesis edecektir.

BALIK

Yükselen burcu Balık olanlar yeni iş imkanları, projeler, eğitimler ve anlaşmalar üzerinde çalışmalı. Yakın çevresi veya kardeşleri sayesinde yeni kararlar alıp kendileri için fırsatlar yaratabilirler. Risk taşıyan yatırımlara karşı dikkatli olmalılar. İletişim ve ticaret konusunda pek çok öneri ve teklifle karşılaşmaları mümkün olacaktır. Kar zarar hesabının önüne herkesin eşit faydasını aldığınız oranda bu dönem sizi besleyecektir.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.