28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?

Astrolojiyle ilgilenen hemen herkes, Aslan Dolunayı’nın ana konularını tahmin edebilir. Yaratıcı yönlerinizin, yeteneklerinizin, cesur ve cömert bir lider enerjisine dönüşmesi beklenmektedir. Yaşamın her alanında, alkış alacak başarılara imza atabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergilemeye cesaret edememe sebebiniz, beğenilmeme ihtimalini göze alamamanızdır.

Onaylanmak, alkışlanmak, çevre ve toplum tarafından kabul görmek ihtiyacındasınız. Bu ihtiyacınız, yeni yaratımlarda bulunmayı risk olarak değerlendirmenize sebep olmaktadır. Oysa risk, böyle bir dönemde yeni yaratımlardan kaçınmanızdır. Unutmayın; yeniye adım atmaktan korkan yönünüz, bildiği yoldan şaşmama tuzağına daha önce de düştü.

Harekete geçmek ve hedeflerinize ulaşmak konusunda ‘’geç kaldım ya da engelleniyorum’’ psikolojisinde olmanız mümkün. Hareket sahanızı gerçekten daralmış hissediyor, sorunlarınızın çözümü için ne yapmanız gerektiğini bilmiyor da olabilirsiniz. Hatta bildiğiniz çözümleri uygulayamıyor, uygulasanız bile beklenen sonuca ulaşamıyor olmanız da beklenebilir. Hani başlamaktan, ilerlemekten başka çarenin olmadığı eşikler vardır ya? İşte tam olarak o eşiktesiniz.

İlk yapmanız gereken, ilerlemenin önündeki sorunları keşfetmektir. Muhtemel engel, tüm yeteneklerinizi devreye almamış olmanızdır. Yapmanız gereken, yolu değiştirmektir. Şimdiye kadar açığa çıkaramadığınız yeteneklerinize bir şans verin. Tüm gayretinize rağmen, başarılı sonuçlar elde edemeseniz de yeteneklerinizi ortaya koyabilmenin gururunu yaşayın.

Öz arzularınız ya da toplumun beklentileri arasında bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Bu iki konunun dengelenmesi dolunay ödevlerinizdendir. İçinizdeki keyif ve neşeyi serbest bırakın. Toplum, sizin yaşamınıza dair hiçbir şeyi, sonsuza kadar anıları arasında barındırmaz. Yaşama dair unutulmayan, geride kalmayan tek bir an bile yoktur. Öz değerinizi başkalarının övgüsü ya da yergisi belirleyemez. Başarı da başarısızlık da geçicidir. Mühim olan, bu deneyimlerin size öğrettikleridir.

Özgürleşme isteğiniz, cüretkâr ve öfkeli davranışlarda bulunmanıza veya bencillik etmenize sebep olmasın. Duygusal hassasiyetiniz arttığı için daha fazla sevgi ve şefkate ihtiyaç duymaktasınız. Duygusal açlığınız ve takdir beklentiniz öfkeye veya suistimale dönüşmemelidir.

Dolunayın bir taç giyme merasimine dönüşmesi mümkün. Hem kendinizi hem toplumu yüceltecek adımlar atmanız koşuluyla, elbette. Krallığınızı, topluma örnek atılım ve yaratımlarda bulunma temelleri üzerine kurmalısınız. Ruhunuzun arzusunu yerine getirmek için kalbiniz, aklınız ve bedeniniz birlikte çalışır. Dolunay, yarım kalan, bir türlü sonuçlanmayan konuları tamamlamak için fırsatlar zamanıdır. Özgür ve özgün zihinler, bireyin ve toplumun maddi-manevi konularda beslenmesini, yücelmesini destekleyen projelere imza atacaktır. Coşku, tutku ve cesaretle yol almayı; aşırı özgüvenli, umursamaz davranışlarda bulunmakla karıştırmayın. Siz geleceğinizi yaratmaya aday olun, yola çıkın ve cesaretinizin taçlandırılacağı alana odaklanın.

Hangi alanda taç giyeceğinize dair yorumlar, burçlarınıza göre aşağıdaki gibidir.

KOÇ

Odağınız ikili ilişkiler, neşe ve keyif veren konular olmalıdır. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları, hayata daha iyimser bakarak çözemeyebilirsiniz. Dolunay döneminde, yüksek tepkiler vermekten kaçınarak, kendinizi ifade etme gayretinde olun. Uzun zamandır sosyal yaşamdan soyutlanmış olmak keyfinizi kaçırmış olabilir. Yenilikler yapmak, sanatsal faaliyetlere katılmak enerjinizi yükseltebilir. Çok çalıştığınız dönemleri özlemiş olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz yeni işlerde kendinizi deneyebilirsiniz. Orijinal planlar orijinal sonuçlar verecektir. Sizi para kazanma konusunda keyifli bir dönem bekliyor.

BOĞA

Odağınız aile, yuva, iş ve para konularında özgürleşmek. Özellikle iş-meslek konuları sebebiyle bir değişimin eşiğindesiniz. Toplum tarafından bilinir olduğunuz durumlar gündeminizi meşgul edecek gibi görünüyor. Ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren kararların alınacağı bir zaman dilimindesiniz. Bir hakkın sahibine teslim edilme zamanının geldiğini düşünebilirsiniz. Şimdi iyi haberler alma vakti. Aile bağları, yuva teması, ev değişikliği gibi pek çok gündeminiz olacaktır. Size düşen, bu dönemde aileniz için elinizden geleni yapmak ve çıkabilecek sorunlara karşı cesur ve güçlü davranmaktır. Uzun zamandır yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya koyacak bir ortamda olmamıştınız, keyfini çıkarın.

İKİZLER

Odağınız eğitimler, ticari konular veya seyahat planlarınız olabilir. Planladığınız seyahatlerde zamanlamaya dikkat edin. Yurtdışındaki işler ya da kişiler iki ayağınızı bir pabuca sokmanıza sebep olabilir. İç sesinize güvenin. Olması gerekeni, olması gerektiği anda, olması gerektiği gibi yapabilmek konusunda destekleneceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanların iletişim sorunlarının sizi germemesine dikkat edin. Neşeli ve keyifli enerjiniz yaratımınızı besleyerek yeni kazanç kapılarına, büyük hayallerinize kavuşmanıza vesile olabilir. Siz kendi alanınızı ve kazancınızı koruma konusunda özenli olmak zorundasınız. Kimseye taviz vererek emeklerinizi yok saymalarına izin vermeyin; ego ve öfkeye de kapılmayın.

YENGEÇ

Odağınız, özellikle maddi konularda özgürlüğü nasıl tesis edeceğinizdir. İş ve para konularında size kısıtlı hissettiren koşullardan kurtulmanız gerekiyor. Bu kısıtlılığın temel sebebi geçmişten gelen borçlar ve krediler olabilir. Belki yeni bir ortakla ya da yeni bir iş kolunda çalışmaya başlayarak daha fazla kazanabilirsiniz. Biraz gayretle borçlardan kaynaklanan baskıdan, dolayısıyla yaratımınızı kısıtlayan koşullardan özgürleşin. Size maddi-manevi anlamda huzurlu hissettirecek en ufak değişiklik bile motivasyonunuzu yükseltir. Başarılarınızın onaylanması, takdir görmesi sizi daha da yüreklendirecektir. Karanlıktayım, dipteyim demelerinizin üstüne yüzlerce kez Güneş doğdu. Bu defa başaracağınıza, başarı ve mutluluğu hak ettiğinize inanın. İnanın ki, Güneş bir başka doğsun.

ASLAN

Odağınız, size özel her şey olabilir. Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal anlamda tüm ihtiyaçlarınızı gözden geçirin. Belki yaşam alanınızda, belki dış görünüşünüzde değişiklik yapmak isteyeceksiniz. İş, ilişkiler, ortak çalışmalar size kendinizle ilgilenmeyi unutturmuş olabilir. Artık yaşamın her alanında varlığınızı hissetme, hissettirme zamanı geldi. Herhangi bir muhalefetle karşılaşırsanız sükûnetle cevap vermelisiniz. Maddi-manevi koşullarınızda gerçekleşecek olan ilerlemenin önüne öfkeniz ya da başkalarının egosu geçmesin. Yaşamdan en zevk aldığınız koşulları yaratın, bunu kendinize borçlusunuz. Fiziki koşullarınızı yapılandırmanız, yenilemeniz, kendinizle yeterince ilgilenmeniz altın değerinde sonuçlar verebilir.

BAŞAK

Odağınız, günlük görev ve sorumluluklarınızla başa çıkma yollarınız olmalıdır. Aksayan, yolunda gitmeyen basit konular bile iç dünyanızda derin yaralar açıyor. Aslında kendinizden bile gizlediğiniz pek çok kaygıya sahipsiniz. Dolunay enerjisini bu konularda farkındalık geliştirmekte kullanmalısınız. Korku ve kaygılardan uzaklaştıkça günlük yaşamdan daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Sahip olduğunuz korkular, gerçek olmayan güvenlik alanları yaratmanıza sebep olabilir. Hatta bağımlılıklara (korkuya, dostlara, acıya bağımlılığa vb.) yol açabilir. Tüm yetenek ve yaratıcılığınızı devreye almak sizi daha cesur birine dönüştürecek. Faydasız ortamlardan, kişilerden ve ortamlardan uzaklaştıkça enerjinizi en doğru alana yönlendirebileceksiniz.

TERAZİ

Odağınız aşk ve para konularıyla sosyal yaşamınız arasında denge kurmak olmalıdır. Aşk ve para konusunda yaşanan sorunların yaşamınızı alt üst etmesine ya da hayatın içindeki diğer konuların (arkadaş ilişkileri, günlük olaylar vb.) ilişkilerinize yansımasına dur deme vakti geldi. Dengeyi kurduğunuz anda işlerin kendiliğinden yoluna girdiğini, sorunların ortadan kalktığını göreceksiniz. Siz yaşamın her alanını daha güzel kılabilme yeteneğine sahipsiniz. Başka kaynaklara veya kişilere ihtiyaç duymadan bunu yapabilirsiniz. Maddi-manevi konularda borçlanmadan yepyeni kaynaklar yaratabilirsiniz.

AKREP

Odağınız, kariyerinizde ne şekilde parlamak istediğiniz olmalıdır. Kariyer yaşamınızda ne tür engellerle karşılaşıyorsunuz? Aile, yuva ve ilişkiler konusunda hassasiyetiniz varsa, bazı köklerin kopması gerekmektedir. Özgür ve cesur ruhunuzun önündeki engeli görebilmelisiniz. Köklenmenin, yeni bir yuva kurmanın vakti gelmiş olabilir. Kendinize ve iş birliği içinde olduğunuz kişilere yüklenerek vakit kaybetmeyin. Gündeminiz kaçırılmış fırsatlar, kaybedilmiş haklar, uğranmış haksızlıklar değil. Bu defa daha çok çalışmanız değil, yeteneklerinizi sergilemeniz gereklidir. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmekten keyif alabilirseniz, kazancınızın da arttığını göreceksiniz. Gücünüzün kaynağı ne geçmiş ne de gelecek; yalnızca yaratıcı kimliğiniz.

YAY

Odağınız, yaşamınıza nasıl ve nerede devam etmek istediğiniz olmalıdır. Gelişiminizin önünde ne tür engeller ya da kimler var? Muhtemelen yakın çevrenizle iletişiminizi, bağlılıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Yakın çevrenizle kurduğunuz bağların zaafa dönüşmesinin zararlarından özgürleşmelisiniz. Büyümek, yurtdışına açılmak için kendinize inanmaya ihtiyacınız var. Alınması gereken eğitimler, keşfedilmesi gereken ülkeler için adım atacak cesareti bulmalısınız. Kimseyi kırmamak için ufkun ötesindeki hayallerden vazgeçemezsiniz. Siz uzak yollarda öğrenecek, büyüyecek ve kendinizi gerçekleştireceksiniz. Yüksek ideallerinize ulaşmak için cesur ve iradeli olma gayreti göstermelisiniz.

OĞLAK

Odağınız, ortak kazanç ve paylaşım içinde bir yaşam isteyip istemediğiniz olmalıdır. Size aşk ve para konularında uzanan eli tutmaya gönüllü müsünüz? Büyük ihtimalle maddi-manevi koşullarınızda daralmalar başlamıştır. İçinizde paylaşıma direnen tarafınız yaşam ritminizi bozuyor. Belki ortak değerler oluşturmaktan keyif alma vakti gelmiştir. Özel alanlarınızın ihlal edileceğini düşünüyor, kendinizle baş başa kalamamaktan korkuyorsunuz; ancak sorumlulukları, mekanı, zamanı vb. paylaşmanın ruhunuza katkısını küçümsemeyin. Siz kalbinizi, yaşamınızı paylaşabileceğiniz insanlara ve durumlara yöneltmelisiniz. İş yaşamında gösterdiğiniz istikrarı duygularınıza da gösterin.

KOVA

Odağınız ikili ilişkiler, ortaklıklar veya evliliğin size tuttuğu aynada öz arzularınızı görmektir; yani ‘’Ben mi biz mi?’’ sorunları yaşayabilirsiniz. Kendini topluma feda eden, paylaşımcı birisiniz. Toplumsal düzeydeki vericiliğinizi ikili ilişkiler ve ortaklıklarda uygulayamazsınız. Büyük olasılıkla kendi arzularınız ile ilişkinin-ortaklığın gereklilikleri arasında kalmak sizi yoruyor. Kendinizi adamadan ilişki kurmayı öğrenmeniz gerekiyor. İkili ilişkiler-ortaklıklar, size ben-biz dengesi kurabilen ve benliğini koruyabilen biri olmayı öğretecek. Diğer insanların, grupların ve kolektif sahada bulunan tüm mevcudatın hayrına sonsuz bir çabaya sahipsiniz. Şimdi bu enerjiyi kendiniz için kullanma cesareti göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

BALIK

Odağınız, günlük yaşamınızın akışını ve iş-meslek konusundaki başarınızı etkileyen ‘’korkularınız’’ olmalıdır. Aslında geçmişte kalan hayal kırıklıkları ve kaygıların ara ara kendini hatırlatmasından başka bir sorununuz yok. Hayatın size sunduğu güzelliklerle mutlu olmayı mı, yoksa ‘’Ya bunları da kaybedersem?’’ endişesiyle boğuşmayı mı istiyorsunuz? Şu ara bilinçaltı tuzakları beslemek ve içe kapanmak için uygun bir zaman değil. Kendinizi sabote etmekten, korkulara sığınarak tembellik etmekten kaçının. Bir lider gibi cesur, atılımcı, öngörülü davranarak başarabildiğinizi hem kendinize hem sevdiklerinize ispat edebilirsiniz.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

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