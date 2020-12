30 Aralık 2020 Yengeç burcunda dolunay

Duygularınız ile sorumluluklarınız arasında sıkışıp kalmış, hareket alanınız kısıtlanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bir başka ifadeyle, hayal kırıklıklarıyla dolu bir havuzda debeleniyor gibisiniz. Bu dolunayda duygularınız ile sorumluluklarınızı uzlaştırmayı öğreneceksiniz. Kendinize bir yandan güçlü, gerçekçi bir annenin şefkatini gösterirken öte yandan sorumluluk sahibi biri olduğunuzu bu anneye, ‘’kendinize’’ ispat etmeniz gereklidir. Kaybolmadan, cesurca hayata devam etmek zorundasınız.

Kendiniz için yarattığınızı yaşayacaksınız

Ruhunuz iki ayrı parçaya bölünmüş gibi. Bir yanınız huzursuzluğun içinde kaybolmak, yaşamdan saklanmak isterken diğer yanınız kendine ait yeni ve güvenli bir alan yaratmak istiyor. İş, meslek ya da ilişkiler açısından sorgulanması gereken çok şey var. Mesela içinde bulunduğunuz koşullardan ve ilişkilerden memnun musunuz? Memnun olmadığınız koşulları değiştirmek için neler yaptınız? Kader ve koşullara isyan etmek yerine, ‘’ durumu’’ kabul ederek yeni bir rota çizmenin gerekliliğini fark ettiniz mi? Siz dur demediğiniz sürece, sizi baskılayan kişi ve olaylar yaşamınızda olmaya devam edecek. Yeni gelişen olaylarla nasıl başa çıkacağınızı bilmediğiniz, doğrudur. Ancak yeni durumu, yeni bir bakış açısıyla, eylem planıyla, davranış biçimiyle yönetmeniz gerektiğini, öğrenmiş olmalısınız. Başka bir kapının eski anahtarıyla, yeni bir kapının kilidini açmaya çalışmaktan vaz geçin.

2020 ile vedalaşın

Her anlamda sıra dışı bir yıl yaşandığı doğrudur. Bir ömür boyu inandığınız, hayata geçirmek için emek harcadığınız değerleriniz yıkıldı. Maddi-manevi her alanda yaşamınız adeta istila edildi. En iyi bildiğiniz yoldan yürümeniz mümkün olmadığı için yorgun ve isteksizsiniz. Bedeniniz, kalbiniz, zihniniz sanki size ait değilmiş gibi hissetmektesiniz.

Yengeç dolunayında sezgilerinizin rehberliğine izin verin. Aldığınız ilham, sanattan bilime yaratımda bulunabileceğiniz pek çok konuyu destekleyecektir. Vazgeçilmesi ve geride kalması gerekenlerle yüzleşin. Özellikle iş ve aşk ilişkilerinde yıpratan, ilerlemeyen durumlara son verin. Güvende ve huzurlu hissettiğiniz kişi ve ortamlara yönelmeniz çok mühim. Ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarınıza cevap vermeyen durum ve kişileri ya dönüştürün ya da geride bırakacak cesareti gösterin.

Bireysel iradenizi kullanmanıza engel teşkil edecek, evrensel bir yasa yok!

Dünya’da cenneti yaşamak istiyorsanız; kendinizle, evrenle gerçek bir iletişim ve uyum içinde olmanız gerekir. Tek ihtiyacınız olan samimi bir beklenti içinde olmak, yaşama setler koymamak. 2021 yılını kendinize hayatı biçimlendirme izni vererek karşılayın.

Şimdikinden daha kolay, mutlu, aşık, sağlıklı, zengin, başarılı vb. bir yaşamı hak ettiğinize önce kendiniz inanın.

KOÇ

Duygusal ve hassas bir dönemdesiniz. Ailenizi fazlasıyla özlüyor, hatta onlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçek arzunuz, ailenizin sağlayacağı güvenlik alanına sığınmak; ancak iş ve meslek konusunda özgüveninizi tazelemenin yolunu bulup harekete geçmek, sizin ödeviniz. İş değişikliği konusunda hayal gücünüze güvenin, ancak gerçekçilikten ödün vermeyin. Yürümeyen, aksayan, arkada bırakılması gereken kişi ve konuları zaten biliyorsunuz. Karar vermekte acele etmeden, kapasitenizi, yeteneklerinizi küçümsemeden ilerleyin. Tercihiniz her ne olursa olsun, destek göreceğinizi biliyorsunuz, hep gördünüz. Yine başaracak ve alkışları toplayacaksınız.

BOĞA

Fazla duygusal ve hassas bir döneme girdim, iyi şeyler duymaya, mutlu olmaya ihtiyacım var diyorsunuz. Bence sizin yeni bir çevreye girmeye ihtiyacınız var. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir eğitime başlamak, farklı bir alanda ticarete atılmak, hatta seyahate çıkmakla başlayabilirsiniz. Tüm bunlar sayesinde iyi şeyler duymakla kalmayıp, iyi şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Prangalarınızdan kurtulmadan yaşamınıza yeni kişiler, ilişkiler, mutluluklar çekemezsiniz. İç sesinize güvenerek sıkıldığınız ortamlardan uzaklaşın. Uzun zamandır gerçek yetenek ve potansiyelinizi hayata geçirmek konusunda da nazlı davranıyorsunuz. Şimdi hareket vakti.

İKİZLER

Maddi bir güvenlik alanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Hak edişlerinizi alacağınız bu dolunayda, maddi güvenlikle ilgili endişe duymayın. Daha fazla kaynak yaratmayı arzu ederseniz sezgileriniz size yol gösterecektir. Şimdiye kadar sizi kalbiniz ve sezgileriniz hiç aldatmadı. Sizin esasen macera ve heyecana ihtiyacınız var. İkili ilişkilerde yakalayacağınız mutluluk, yaşamınızın her cephesinde yaratımı arttırır. Kendinize güvenin. Hemen her alanda ‘’iş, ilişkiler’’ tüm istediklerinizi yaratma yeteneğine sahipsiniz. Sizin dolunay yolunuz, cennete benzer bir deneyime ilerlemeyi seçmektir. Kaygıya değil, gerçekçi bir umuda yürüyün.

YENGEÇ

Benliğinizin kendini özgürce ifade etmeye ihtiyacı var. Ben varım demeye hakkınız var, şüphesiz. Kendinize vakit ayırmayı artık ertelemeyin. Dış görünüşünüzden yaşam koşullarınıza, hatta hayatınızdaki kişilere kadar sizi yansıtmayan ne varsa terk edin; ancak ilişkilerdeki tutumunuza bir göz atın derim. Sağlam ve güçlü olmak başka, karşısındakini buna ikna etmek başkadır. Gerçek bir özgüven onaya sunulmaz. Siz güvende ve mutlu hissettiğiniz koşulları yaratacak güce sahipsiniz. İş, ortaklık ve her türlü ikili ilişkide dengenin korunması yeterli. Her iki tarafın aynı anda mutlu olması mümkün.

ASLAN

İç dünyanız bir hayli hareketli. Eski korkular, kaygılar, huzursuzluklar öne çıkmış olabilir. Günlük yaşamın içinde yer alan yeni durumlara yabancı hissediyorsunuz. Özgüveninizi sarsan, sizi huzursuz hissettiren bu durumları dengelemeyi öğrenmelisiniz. Her zaman söyleyecek bir sözünüz vardı, yine var. İç sesiniz, ölçüyü kaçırmanıza sebep olmayacak bir yaratıma sizi yönlendirebilir. Yeni iş ve çalışma koşulları, insanların yeni koşullar karşısındaki tutumu, enerjinizi düşürüyor. Günlük yaşamın yeni koşullarını düzenlemek, iç huzuru ve özgüveninizi geri getirecek. Öte yandan, ‘’hep olduğu gibi’’ diğer insanlara örnek teşkil edeceksiniz.

BAŞAK

Çevreniz ve arkadaşlarınız ile ilişkileriniz biraz tadınızı kaçırıyor olabilir. Sahip olduğunuz değer ve kararların kabul görmesine ihtiyacınız var. Çevrenin aşk ve ilişkiler konusundaki düşüncelerinizi sorgulamaları da ayrıca canınızı sıkıyor olmalı. Siz tüm enerjinizi yeni başlangıçlara, yaratımlara aktarın. Sanatsal her alanda kendinize güvenin ve şans verin. Yeni projelerin gelmesi, hayata geçirilmesi öngörülebilir. İnsan, özüyle uyumlu yaşadığında hayattan keyif almaya başlar, unutmayın. Dolunay kendinizi ihmal etmenize sebep olan kişi ve koşullardan arınmanıza destek verebilir. İş ve ilişkilerde ilginç teklifler ve başlangıçlar çok yakın.

TERAZİ

Aslında ihtiyacınız olan, kariyer planı yapmaktan çok yeni bir varoluş öyküsü yazmak. Geride bıraktığınız kişi ve durumlara ihanet etmiyorsunuz. Siz dış Dünya’ya açıldığınızda aileniz, yuvanız kutsallığından bir şey kaybetmeyecek. İş-meslek alanında daha aktif olmak sizi güvende hissettirecek hepsi bu. Ayrıca bireysel bir alan yaratmadan aşkın gelmesini beklemeyin. Özgüven kazanmanın en iyi yolu cesarete sığınmaktır. Görünmez olmaktan yorulduğunuz alanlarda fark edilmek istiyorsanız, değişin. Fiziksel görüntünüze yüzeysel dokunuşlarda bulunmak yetmez, daha fazlasına ihtiyacınız var. Yapacağınız işe başlayacağınız ilişkiye bu defa ruhunuzu da dahil etmeniz gerekiyor.

AKREP

Artık içinde bulunduğunuz ortamın ne maddi ne manevi koşulları sizi mutlu etmeye yetmiyor. Sanki yakın çevrenize söylenecek sözler de bitti. Uzaklara gitmek gerekiyordur belki. İşte bu ruh hali, büyük dönüşümün en güçlü sinyali. Yepyeni idealler uğruna yola çıkmadan önce, büyük hayaller kurun. Siz, zaten gerçekçilikten ödün vermeyeceğiniz için, ayağınız yere bassın ikazına ihtiyacınız yok. Yaratıma başladığınız konuların büyük bir etki alanı var. Güvende hissetmek, başarmak için, bilip tanıdığınız koşullara ve kişilere ihtiyacınız yok. Bu defa yeniden doğduğunuzda daha derin bir özgüvenle ilerleyebilirsiniz.

YAY

Rutin yaşamınızda değişmesi gerekenleri listelemek iyi bir başlangıç olabilir. Güvenli alanınızdan çıkmak üzeresiniz. Güvenli alanı terk etmemek için değişime direnç göstermemelisiniz. Sahip olduğunuz maddi-manevi değerlerin sınırlarını çizmenin vakti de geldi. Başkalarından size, sizden başkalarına maddi manevi bir akış olmasına izin verin. Zira kabul ve denge önemlidir. Siz adil paylaşıma özen gösterdikçe, sahip olmayı arzu ettiğiniz koşullar size kendiliğinden gelir. İlk hamleniz fiziksel ve zihinsel koşullarınızı değiştirmek konusunu ertelememektir. Siz erteledikçe yaşamda sizi erteler.

OĞLAK

Ilımlı, huzur veren bir ilişkiye derinden ihtiyaç duyuyorsunuz. Şu sıralar ikili ilişkiler, aile ya da evlilik ‘’güvenli alan’’ anlamı taşıyor sizin için. Öz güven sağlayacak bir ilişki kadar genel sağlığınıza özen göstermek, dış görünüşünüze ufak dokunuşlarda bulunmak da size iyi gelebilir. Belirsiz durumları netleştirmek adına kendinizi zorlamayın, ancak sezgilerinize de güvenin. Yaşamınızın düzensiz, belirsiz alanlarını netliğe ulaştırmak için kendinizi strese sokmayın. Unutmayın, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yani başınıza gelen olasılıklar zincirindeki en güçlü ve iyi seçenektir.

KOVA

Daha fazla iş birliği, daha fazla özgürlük, daha fazla farkındalık. “Dolunayda neye ihtiyacım var?” diye sorun kendinize. Günlük hayatın içinde, mutlu olmanıza imkan veren kişiler ve ortamlar güvende hissettirecektir. Heyecana ihtiyaç duyduğunuzu siz de biliyorsunuz. Her insan, içinde İlahi olandan izler taşır. İlahi olanın yansıması kimi zaman zihninizi kimi zaman kalbinizi doldurur. Aşırılıklarda bulunmaktan korkmayın. İradeniz, kendiniz gibi davrandığınız her an dengeyi bulmanıza yardım edecektir. Dolunay, bilinçaltınızı temizlemek, bireysel sırlarınızı çözmek konusunda oldukça elverişli bir dönemdir.

BALIK

Uzun zamandır hayattan zevk alamamaktan şikayet ediyorsunuz. Yaşamın daha eğlenceli olmasına ihtiyacınız olduğunu da düşünüyorsunuz. Kısa seyahatlere çıkın veya yaratıcı yönlerinizi öne çıkaracak işlerle ilgilenmeyi deneyin. Aşkta mutluluk bekliyorsanız karşınızdaki kişiyi ne derece mutlu ettiğinize bir bakın. Rutini değiştireyim derken, iş ve para konularında riskli adımlar atmamaya dikkat edin. Dostlarla yapılan işler, paylaşılan sorumluluklar sizi besleyecektir. Bu dönemde kendinizi birine adamak yerine hayallerinizin peşinden gidin. Elbette hayal kurmakla gerçeklikten kopmak arasındaki dengeyi gözetmek önemlidir.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.

