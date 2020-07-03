5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve Sadık olmayanlar

Oğlak sorumluluk ve disiplin demektedir. Ay tutulması başlığıyla anıldığında ise duygusal sorumluluk ve farkındalık alanlarınızı olaya dahil etmenizin gerekliliği öne çekilir. Tutulma enerjisi boyunca aşağıdaki temel soru üzerinde düşünebilirsiniz.

Şimdiye kadar hangi maddi-manevi sorumluluklarınızdan kaçtınız ya da görmezden geldiniz? Bu sadece deneyimin dünya boyutuyla ilgilidir. Esas mesele bundan ibaret değildir. Ana konu, aydınlığa yol alanların artmasının karanlığa sapanlarda iç çatışma kaynaklı patlamalar yaratmasıdır. Korkmayın! Yaşamın en huzurlu düzlemine, iyiyi, güzeli, etik ve ahlaklı olanı seçenler ulaşacaktır. Karanlıkta kalanların paniği işte bundandır.

Sirius sahnedeyken kitlesel tekamül programlarına dikkat çekileceği bilinmektedir. Sirius’un mesajları çok önemli ve yol göstericidir. Zira içinde bulunulan durum ve zaman artık kökten bir yol ayrımının altını şiddetle çizmekte, seçilen seçildi demektedir. Sirius grubunun tutulmadaki mesajı nettir. Evrim planına Sadık olanlar ve olmayanların yolları ayrılacaktır. Sadıklar kişisel deneyimlerinde yalnız hissetseler dahi yalnız olmayacak benzer manyetik alanlarda toplanacaklardır!

Artık tekamül yolculuğunda rehber sizsiniz

Tutulma ‘’bireyin kendi rehberi olma sorumluluğunu’’ alması gerektiğine dikkat çekmektedir. Siz sorumluluğu alırsınız ve yüceler aydınlanma merdivenlerinde basamak basamak yükselmenizi dikkatle izler. Bu şu demektir, akıl mantık şuurla kendi yolunuzu ve yolculuğunuzu tayin edin. Unutmayın her biriniz kolektif bilinç ya da mutlak hakikatten talebiniz ve tekamülünüz oranında bilgi alma ehliyetine sahiptiniz. Kaynağa yönelen yönelmeyen kullanan kullanmayan oldu. Kaynak tektir ancak bilgelik sahaları kadim dönemlerden beri çeşitlilik göstermektedir. Kendi bilgesi olmak, ne yapma bilincine ulaşmak en zorlu süreçtir ancak geçilmelidir.

Mananın maddeye hükmetmesi bilimsel bir devrimdir

Bireysel ve toplumsal tüm sahalarda hayal işçisi olmakla görevlisiniz. Bir insanın hayal gücü onun frekansı ile doğru orantılıdır. Hayaller geleceği yaratmak için sizden besleniyor siz ise öz bilgeliğinizden. Dahice yaratımlar için sınırlı düşünmekten vazgeçin.

Değişim ve sorumluluklara direndikçe sayısız fırsat ve olasılık paketini açmadan iade etmektesiniz. Her bir ''an'' imkansız ve uzak zannettiğiniz eşsiz seçenekleri tesis etmek üzere sizden bir etkileşim beklemekte. Bir ideal, umut ya da inancınız yoksa yaşamınıza çekmek istediklerinizin ya da insanlığın gelmesini arzuladığınız ileri devrenin yaşayanı olmayı hak etmiyorsunuz demektir. Gökyüzü tek bir tutulmayla vermedi tüm bu mesajları. Asırların serzenişidir bahsi geçenler. Ancak hızlı evrim programı artık affedip zaman tanıyacak keyfiyette değildir. Daha ciddi ve sorumluluk bekleyen bir program ve zamanın eşiğindesiniz. Yol bellidir gayret gerekir.

Burçların tabii olacağı süreçler ve deneyimler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

KOÇ

İş - statü konusunda kendinize ve yeteneklerinize güvenmeniz yeterli; ancak şu an üzerinde çalıştığınız alan gerçekten anılmak istediğiniz alan mı? Coşkulu bir başarmışlık hissi uyandıracak mı elde ettikleriniz? Kendinize sorun; gerçekten istediğiniz bu mu? Kök aile ya da iş konusundaki seçimlerinizde mana maddeye ağır basıyorsa daima kazanırsınız. Üstleriniz ve ailenizle iletişimlerinizde samimi olmak, dikkatli ve stratejik olmaktan değerlidir. Yeni sizi kendi tarihinizin sayfalarınızda yazmaya başlayın. Hakiki insan statüsüne talip olun!

BOĞA

Eğitimler ve seyahatler açısından biraz yorucu bir tempo yolda olsa da genişlemiş, dar alandan çıkmış hissedeceğiniz deneyimler sizi kendinize getirecek. Eski formüller işe yaramadı. Artık size iyi gelecek ve yaşamınızı değerli kılacak deneyimleri bizzat kendiniz başlatın. Dışarıdan, uzaktan medet umarak yaşamak ya da yakın çevrenizi düzeltmeye çalışmak, enerji ve zaman kaybından öteye gitmez. Siz geniş düşündükçe, etrafınızdaki kazanımların da size ilerleyeceği yollar, seçenekler genişler ve kazanırsınız. Yolunuz aydınlığa doğru olsun.

İKİZLER

Parasal kaynakların artışını siz bile durduramazsınız, direnciniz kırıldı. Kendinize ''olsa da olmasa da'' mesajını yasaklayın. Sürecin size sunduğu tüm deneysel zenginliklerden keyif alın ki, olsun! Aşkta ve parada rehberiniz içinize sinen seçimler ve içinizden gelen sesler olmalı. Farklı kişiler, yollar, düşünceler iz bırakacak farklı gelecekler yaratmanızda ilham verici mesajlar olarak hayatınıza girerler. Olumsuz kayıtların bu kadar kolay silinmesine şaşırmayın, emek verdiniz. İnsanın insanlığa yegane borcu ve sorumluluğu yaşamaktır, borcunuzu ödeme zamanındasınız.

YENGEÇ

Yaşam size iki kişilik oyunlarda oynamaktan çok daha önemli roller önerdi. Mutlu bir evlilik ve iyi ortaklıklar elbette hakkınız. Ben-biz köprüsünde yürüdüğünüz sürece bu yollarda sorun yaşamazsınız.Temel sorun, seçimler dünyasında kendinize perde arkasından yaklaşmanız. Yani istekleriniz, seçimleriniz sizden çok başkalarına ait. Hayal kırıklıklarınız da size ait değil dolayısıyla. Takılıp kaldığınız, daraldığınız ne varsa düşünmeyin; rahatlayın biraz. İyi bir zihinsel tatilin ardından ilişkilerde sorunların çözüldüğünü, dinamik kararlar alabildiğinizi, sevinçli haberler geldiğini göreceksiniz. Biz olmanın kutsal alanı sizi koruyacaktır.

ASLAN

Yaşamın rutinlerinin kutsanmış birer güzelliğe dönüşmesi sizin elinizde. İnsan bazen sahip olduklarının değerini fark etmekte geç kalıyor. Bu değerli farkındalık kapısına gelene kadar kim bilir neleri es geçtiniz. Her zaman ‘’yüksek enerjili siz’’i yücelten olaylar yaşamayı bekleyemezsiniz. Dışarıdan bir tetikle mutlu edilmeyi beklemek yerine, yaşama ettiğiniz sitemleri şükürlere dönüştürün. ''Mutlu değilsem mutsuzluk beni tutsak eder'' korkusundan sıyrılın. Şükür döngünüz mutluluk çarkını çevirmeye başlamak için sizin kaygılardan arınmanızı bekliyor. Zihnin en küçük alanını dahi cennete çevirebilirsiniz.

BAŞAK

Yaşamınız artık eskisi kadar renkli görünmüyor olabilir. Yaşamı kaçırdığınızı düşünerek üzülmeyin, bu olanları neden yaşadığınızı tekrar gözden geçirin. Aşk ve eğlence hayatınız yeniliklere hazır. Kazançlarla ilgili harakete geçebilirsiniz. Aileniz, çocuklarınız için harcayacağınız zaman ve her türlü enerji katlanarak geri dönecektir. Sosyal hayatın dinamizmi ya da insanlarla iletişim tek beslenme alanınız olmamalı. Bazen kalabalıklar içinde gölgede kalmak ve faydalı işler yapmak size kendi yaşamınızın en değerli sırlarını verebilir. Sahne sizin; içten dışa bir performans en iyisidir. Düşünce zincirleri kurun aşka ulaşan.

TERAZİ

Siz ev, emlak, taşınma konularında bir trafik yaşayabilirsiniz. Bu konularda sonuca ulaştıran gelişmeler için oldukça uygun bir dönem. İdealize ettiğiniz konu yuva teması olmalı, alım satım değil. Bu tutulmada kökler, aile ve ilişkiler açısından bağlılıklarınızı ve önceliklerinizi güncellemelisiniz. Siz zihninizde bir arınma ve toparlanma yaşadıkça dünyasal yenilikler, gelişmeler size yetişmek için yarışır. Ruhunuza bir yuva edindirmek için siz de kendinizle yarışın. Sağlıklı, mutlu ve güvenli hissetmek için dört duvara değil, sağlam bir duruşa ve yüzleşmeye ihtiyacınız var. Şahane bir dört duvar yolda bu arada. Bilmediklerinizi bildirmesini talep edin oyun kurucudan.

AKREP

Çalışın, yazın, çizin, okuyun ve aktarın tüm topladıklarınızı. Yakın çevrenizle başlayan etkileşim ufkun ötesinden de görünür olmak üzere. Eğitimlere ve kendinizi geliştirmeye verdiğiniz önem ve özen yaşamınıza yön verecek düzeye ulaşıyor. Artık uzak dediğiniz alanların, toprakların sizin için uzak olmadığı tescilleniyor. Yaşam amacınız olan ''dönüşüm'', yazılı ve sözlü paylaşımlar aracılığıyla insanları eğitmeye devam edecek. Vicdani ve oluşsal bir tercihin ticari kazanca dönüşmesi sürpriz değil. Yaşama dahil oldukça, insanlarla iletişimde kaldıkça kazanırsınız. İlahi olanın sesi olmaya talep çıkarın.

YAY

Tatmin olmamış, kazanmamış hissettiğinizde bile çevrenize adil ve nazik davranmanız en kıymetli özelliğiniz. Gündeminizde alım, satım, iş, para mevzuları varsa sonuç almak için uygun bir tutulma diyebiliriz. En iyisi ya da en doğrusu kavramları sizi oldukça yoruyor. Zihninizde bir tür devrime ihtiyaç var. Siz akışta olduğunuzda konfor alanlarınız size hizmet etmeye başlayacak ve kendinizi maddi-manevi var edebileceksiniz. Değerlerinizin resmini yeniden çizin ve ''benim hayatım'' olsun çizdiğiniz resim. Gerçekte ''en'' yoktur ''daha'' vardır. Daha mutlu olacağınız bir yaşam için daha fazla siz olmak gerekir. Daha fazla siz olduğunuzda, kaynağa ulaşıp mutlu olmak daha kolay olacak. Manayı maddeye çevirme göreviniz kutlu olsun.

OĞLAK

İş, para, aile, aşk ve aklınıza gelen hemen her konuda oldukça yorucu ve ertelenmiş evrelerden geçtiniz. Endişelenmeyin, sonlanan olaylar ve ilişkiler yeni başlangıçlara merhaba deme formülünüz. Daha önce ertelediğiniz adımlar şu anki savrulmuşluğunuzun sebebi. Kendinizden kaçmak için işe güce sarmayı alışkanlık edinen siz, tepeden tırnağa yeni yaşamınızı inşa ederken yine çalışacaksınız. Korkmayın, bu defa kendiniz olmaya çalışacaksınız. Kim olarak yaşayıp kimin izini kaybettirdiniz ruhunuza? Arayıp bulmanız gerekiyor. Bir ''iz sürücü'', gerçekte ne istediğini yolun sonunda mutlaka öğrenir. Yolun sonunda değil, başında olmayı seçin ve yenilikleri kabul edin. Yeni inançlar yaratma yolunuz açık olsun.

KOVA

Yaşamınızı değiştirecek iç görü ve ilhamlara kulak verin. Aldığınız ilhamı paylaşmak ve akıl yoluyla hayata geçirmek yaşamınızı güzelleştirecek. İlahi olana koşulsuz güvenin; en güçlü istek ve dilekleriniz işitilmektedir. Bu kısıtlanmaların, zorlanmaların, hatta saçma dediğiniz olayların bir sebebi var elbette. Artık geçmişte kendinize verdiğiniz ödevleri erteleyip görmezden gelemezsiniz. Sizin planınız bu dönüşümler serisindeki kendinizi yakalamak olmalı. Günlük yaşama dair ufak tefek düzenlemeleri yapın artık ve gerçek hedeflerinize doğru ilerlemeye başlayın. Yol güzel! Yol keyifli! Kendinden kendine giden bir zihnin eşsiz deneyimine hazır olun.

BALIK

İş arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz gruplar, dernekler, topluluklar artık yetmiyor; eksik bir şeyler var. Bu sosyal ortamlarda bir süredir sırası gelenin sahne performansı izleniyor ve pek bir yaratım gerçekleşmiyordu. Haliyle sizin de yaşam motivasyonunuz bu alandan artık beslenemiyor. Siz bir süre kendi adınıza yapmak istediklerinizi ve görevlerinizi yaparak yolunuza devam edin. Enerji dengelenir ve birlikte devam etmeniz gerekirse, bu enerji sizi yeniden davet edecek, daha güçlü ilişkiler tesis edilecektir. Özsel bir davet almıyorsanız enerji sahanız değişmiştir. Devam etmek için zorlamayın, ancak sosyal gruplar sizi destekler. Yeni yolunuzu hayal edin ve hayalinizi kolektife armağan edin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.

Instagram: astrologseckinilbuga

Facebook: seckin.ilbuga

Twitter: seckinilbuga