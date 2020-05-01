Akrep Dolunayı: Benden öte bizden öze

Akrep Dolunayı’nda geleceği değiştiren rüyalar görmeyi öğreneceksiniz. Hayallerinizi, umutlarınızı değil, olacakları gördüğünüz rüyaları özellikle.

Güzel başlangıçlar için öyle ya da böyle bir sona ihtiyaç vardır. ‘’Yegâne hakikat benim gördüğüm duyduğumdur ve bu da bana yeter.’’ deme sebebiniz zihnin köhne renksiz duvarlarıdır. Dönüşüm emektarı Akrep sahnede, yaşamın iç sesini duymayı ve gerçeği yalandan ayırmayı anlatacak.

İmkansız yoktur!

Olmaya fırsat bulamamış ya da henüz olmamış durumlar vardır sadece. Akrep’in muradı, parlak bilinci kör bilinçten ayırmaktır. Gerçek bir bilimsel kavrayış geliştirmek istiyorsanız, hiçbir ihtimali atlamayacak kadar cesur olun.

Öyle ya da böyle rüyalar görülecek! Rüyalarınızda ister gizemli beslenme kaynaklarını keşfedin, isterseniz göksel hiyerarşiden talimatlar dinleyin. İlahi bir parmağın kutsal yazmalardaki sahneleri göstermesinin, bilimsel buluşların altını çizmesinden bir farkı yoktur kanımca. Mutlu ilişkiler, biten kardeşlikler, parasal delilikler, yeni türeyen işler, tarih olan şirketler, başka ufuklar, yeni dünyalar zamandan bağımsız olarak koşar durur ortada.

Kendinizi bilip anlamanız için rüyalar aracılığıyla derin ve kapsamlı bir yayın yapılacak. Kaldıramayacağınız, yüzleşemeyeceğiniz, kendinize veya topluma izah edemeyeceğiniz bir arşiv artık kullanımda.

Akrep Dolunay’ı ölümden yaşama, bireyden topluma, maddeden manaya gitgeller yaşatmakta. Kendinizi inşa etme motivasyonunuz ‘’sınırlar olmadan düşünmek’’olmalıdır. Bu düşünce biçimi hayalleri utandıracak gerçekler yaratmanın gizli olmayan anahtarı.

Akrep dolunayı burçlara etkileri

Koç

Başkalarının yardımına ihtiyaç duymak başka, birileriyle birlikte çalışmak başkadır. Tek kişinin sahip olduğu bilgi ve birikim her zaman yeterli olmayabilir. Biraz düşününce kendi kendinize yetebilir olup olmadığınız netleşecektir. Önünüze gelen her şeyi şartsız reddetmek, en çok sahip olmak istediğiniz değerler üzerinden yaralar sizi.

Boğa

Evlilik, ilişkiler, ortaklar konusundan önce daha kişisel konularda bir yeniliğe ve sağlığınıza dikkat etmeye ihtiyacınız var. Yeni bir takım oluşum ve birleşimlere motivasyon olarak hazırsınız. Bireysel olarak devam edebileceğiniz işleri seçin. Zira ikili ilişkilerde kendinizi yok edene kadar emek harcıyorsunuz.

İkizler

İş ilişkileriniz, çalışma arkadaşlarınız ve yöntemleriniz çeşitlilik gösteriyor. Hayır deyip diyemedikleriniz arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Hayal gücünüz ve yaratım beceriniz kendi kendini yeniliyor. Sizin sadece düşünce biçiminizi yenilemeniz gerekir. Rutin işlerle ilgili yükünüz hafiflemeli.

Yengeç

Korkularınızın bu kadar tetiklenmesine sebep olan, başkaları tarafından kabul edilmeyeceğinize olan inancınız. Takdir ve teşekküre ihtiyaç duymadan kendiniz gibi hareket edin. Çok sayıda ihtimalden birini seçmek ve alışık olduğunuz durumları değiştirmek zorundasınız. Bu kadar gerilmemiş olsanız belki keyif bile alırsınız.

Aslan

Aileniz ve duygusal ilişkileriniz ile ilgili kaygılanmamayı deneyin. Bazı şeyleri geçmişte bırakabilmek gerekir. Bu durum sizin suçunuz değil. Yeni duruma karşı direnciniz sadece işlerinizi zorlaştırıyor. Cesaretli davranmanız verimi arttıracak. Kısıtlı hissetmenizin sebebi saklamak istemeniz, yani kabule geçememeniz ile ilgili.

Başak

Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilişkileriniz yeni bir form kazanabilir. Sorunları büyütmeden çözüme eğilin. Medya ve iletişim kanalları üzerinden kendinizi geliştirecek imkânlara erişeceksiniz. İnanç kalıplarınız ilişkilerinizi zora sokuyor. Pozitif sonuçlar almak sandığınız kadar zor olmayacak.

Terazi

Alacaklarınız ve kazancınız kadar kendinize ait alanları düzenlemekte önemlidir. Keyfi davranışlardan uzaklaşıp ortak faydalara yönelin. Yeteneklerinizi geliştirmek için yeterli motivasyon ve imkana sahipsiniz. Geride kalması gerekenlerin kendiliğinden gitmesini beklemeyin.

Akrep

İkili ilişkilerin kişisel alanınızı ihlal edip etmediğini değerlendirin. Gerçekte kim olduğunuzu tutkularınız mı korkularınız mı unutturdu? Sandığınızdan fazla seçme hakkına sahipsiniz. Kişiler, konular, durumlar seçilip elenmeyi bekliyor. Bu kadar alternatif içinde siz neden bekliyorsunuz?

Yay

Bu kadar karşılıksız hizmet ettiğiniz yeter. Artık verdiklerinizin eder ve kıymetini düşünmeniz gerekir. İç huzurunuzu bozan tüm iş ve sorumluluklar gözden geçirilmeli. Başlarken ruhsal bir doyum ve yaşamınızı idame ettirecek bir kazanç beklemiyor muydunuz? İdealize ederek kendinizi aldatmak yerine gerçek hedefinize yönelin.

Oğlak

Bağlı bulunduğunuz gruplar, sosyal ortamlar ve arkadaşlar olmadan da yola devam edebilirsiniz. Daha farklı ilişkilerle varlığınızı devam ettirmeyi öğrenin. Çocuklarla meşgul olup gülüp eğlenmek makul seçenekler sizin için. İlkeniz kendinizi yaratıp biçimlendirmek olsun.

Kova

Aile, özel hayat yani yuvaya ait maddi manevi sorumluluklar toplumsal duruşunuzun mesleğinizin önüne geçmemeli. Şu sıra tanınırlığınız konusunda aktif olmanız gereken önemli bir dönem. Becerileriniz ve seçimleriniz bundan sonraki hayatınızı oldukça etkileyecek.

Balık

Mevcut inançlar ve düşünceleriniz ile ilgili ezber bozan bilgiler ve temaslar yaşayabilirsiniz. Ulaşan bilgilerden çok yaşam felsefenize yönelecek olursanız kendinize daha faydalı bir süreç armağan etmiş olursunuz. Yeni eğitim ve adımlar sizi size kazandırır.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.