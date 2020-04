Ay Aslan: Ay Aslan’a aşık olmadan ölme

Aslan burcu onurlu, cesur, sevecen, güçlü, cömert, eğlenceli, iyimser, hırslı, sadık ve neşelidir. Güçlü manyetik alanı eşsiz yaşam enerjisi insanı hayata bağlar. Benlik duygusu gelişip sahnedeki başarıları alkışlandığında en yüksek doyuma ulaşacaktır.

Aslan burcunun yöneticisi Güneştir. Gezegenler Güneşin etrafında döndüğü için Aslan’da dünyanın kendi etrafında dönmesini bekler. Kendini insanlara bir lütuf gibi görme nedeni tam olarak budur. Yaşam kaynağı, ormanlar kralı hak ettiği itibar ve saygıyı görmeye kararlıdır.

Aslan Burcu yaratıcılık sanat ve aşkla da ilgilidir. Ay Aslan eğlenceli, tutkulu ve yaratıcı bir ruh haliyle doğar.

Bu çocuk büyümesin

Güçlü, dominant, gösterişli, sıcak kalpli, statü sahibi, zengin, özgüvenli bir anne gururla kucaklamış olabilir bebeği. Çocuklarıyla toplum önünde gurur duymak isteyen aile çocuğu birinci olmaya başarmaya odaklı yetiştirir. İlerleyen zamanlarda çocuk annenin mükemmelliğinden çok dominant tavrına maruz kalır. Kimi zaman ise çok kardeş olması gibi bir nedenle çocuk görünür olmak ve kabul edilmek için dikkat çekici davranmaya çalışır. Kendiyle barışık çocukluğunun tadını çıkarmış, gerçek bir gülümsemeye sahip, eğlenceye düşkün, kıyaslanmaktan hoşlanmayan bir çocuktur.

Kırılırsam kırarım

Hayal kırıklığı tüm yaşam motivasyonunu yerle bir edebilecek yegane unsurdur. Kalbi kırılırsa gölge yönleri karanlıklardan çıkıp gelir hayaletler gibi dolanır ortalıkta. Gölgesi, öfkeli çıkışlar, kendine gerçeklikten uzak bir değer verme eğilimi, içine kapanma ya da katı bir liderlik şeklinde kendini gösterebilir. Başarı ve alkış bağımlılık haline gelir ise komik duruma düşme pahasına sahneden inmez. Talepkarlık, insanlara sahipleriymiş gibi davranmak az rastlanan tatsız davranış biçimleridir. Çocuk aileden ayrılırken zorlanmaz ancak ebeveynler hayatı boyunca kıymetlisi olacaktır.

İçindeki büyümeyen çocuk ilerleyen yaşlarda da ona eşlik edecektir. Güneş, deniz, tatil, bayram, konser, tiyatro, oyun her tür aktivite ve macera çocuk doğasını besler. Çocuksu dürüstlüğü her ortamda kendini sergiler.

Başa çıkmakta en zorlandığı duygu hayal kırıklığıdır. Hayat dolu, yaşam enerjisini paylaşmaya bayılan Ay Aslan kolay kolay depresyona girmez. Girdiğinde süreç kimse için kolay olmayacaktır. Onaylanma ihtiyacı duymadan yaşamayı öğrendiğinde özgüvenli gerçek bir yıldız doğacaktır.

Herkes gördü mü?

Kendinden emin, dikkat çekici, güçlü, görkemli ve daima iyi izlenim bırakmayı arzular. Özgüvenli ve cesur doğasını dış görünüşüyle süsleyerek onay ve beğeniye sunar. Lüks kıyafetler, evler, arabalar, pahalı ve muhteşem yaşam biçimlerine toplumdaki saygınlığı için ihtiyacı olduğunu düşünür. İş hayatında da sosyal hayatta olduğu kadar prestij arar. Şöhretin, görünür olmanın her türüne tutkuyla bağlıdır. Gösterişi abartıp olumsuz eleştiriler alacak olursa öfkelenir ve insanları acımasızca kırar. Sonrasında bağışlanmak ve kabul görmek için cidden uğraşır. Ay Aslan ile savaşa girmek yerine affedin gitsin. Bu arada asaletiyle baş döndüren sadeliğiyle ezen pek çok Ay Aslan vardır.

Sahne senin

Doğuştan yeteneklidir sahne sanatlarında. En basit iletişimi bile coşkulu enerjik bir gösteriye çevirebilir. Görsel işitsel sanat dalları ya da bir iş toplantısı fark etmez Ay Aslan için. Sahne ona verildiğinde muhteşem bir gösteri sunacaktır izleyicisine. Küçük bir çocuğu oyalamak için yaptığı tek kişilik bir gösteri bile bir şölene dönüşür. Akıl yerine kalbiyle yaşar ve eyleme geçer. Sahnede beslendikçe coşku şefkat ve sevgiyle kucaklar, ışığıyla aydınlatır izleyicisini. Her zaman her koşulda eylemlerini insanların yararına ithaf eder. Düşünsel ve eylemsel her sahada iyilik ve asalet olmazsa olmazıdır.

Romantik kral

Ay Aslan’a aşık olmak Güneşi elinde tutmaya çalışmak gibidir. Romantizmi ve aşkı yaşamında her zaman canlı tutmak ister. Aşk ona canlı diri ve güvende hissettirir. Kendisi gibi neşeli ve sevgiden beslenen kişilerle birlikte olduğunda yaşamı anlam kazanır. Aşkta saygı, gurur ve hayranlığı önemser. Kendisine duyulan hayranlık ifade edilmeli takdir edildiğini derinden hissetmelidir. Saygı ve gurur duyduğu toplumun hayranlığını kazanacak kişilere çekilir. Kral ya da kraliçe muamelesi görmenin en üst oktavı aşktır Ay Aslan için. Kendisi yüceldikçe yüceltecek sadakatle karşılık verecektir aşkına. Evlilik, sadakat ve bağlılığa hazır birine aşık olduğunda bağlanmaktan korkmaz. Anne baba olmayı ertelemek istemez, içlerindeki çocuk şahane ebeveyn olacaktır.

Doğuştan lider

Liderlik etmek için Dünyaya geldiğini içsel olarak bilir. Bir işi sonlandırma enerjisi ve iradesine sahiptir. Bunu egosunu besleyecek bir unsur olarak değil yeteneğinin hakkını vermekte kullanırsa gerçek alkışları duyacaktır. Gelişen her duruma müdahale edebilecek bir yeterlilik hisseder. Toplumu ardından sürükleyebilen bir etkileyiciliği vardır.

İnsanlar Ay Aslandan eğlence ve macera konusunda da ilham alırlar. Gururlu ve hedefi olan kişilerdir. Her zaman en yüksek düzeyde bir başarı hedefler. İçten içe başaracağına da emindir.

Kibir tuzağı

Gururu kibre dönüp en doğruyu bildiğini iddia etmediği sürece yücelecektir. Eğer kontrol etmekten hükmetmekten beslenen bir liderlik anlayışı geliştirirse bu doğal olmayan tavra halktan destek gelmez. Sıcak, nazik, yüksek ruhlu bu kral düşmanlığında bile onurundan dürüstlüğünden taviz vermez. Her asil lider gibi kin tutmaz ve affedicidir.

Atlamamaları gereken noktalardan biri şudur; halkın üzerinde otorite kurmaya gelmiş gibi davranmak yerine bir baba gibi koruyucu kapsayıcı ilişkiler kurmayı öğrenmelidir. Nezaket duygusuna içsel olarak sahiplerdir ancak empati konusunda zorlandıkları gerçektir.

Maddi konularda sonsuz bir kaynağa sahip gibi harcamak ve paylaşmak ister.

Ün getirme sonucu olan her işte yüksek motivasyonla çalışabilir. Rutini olan görevler bir amire bağlı çalışmak mutsuz edecektir. Yaratıcılık ve estetik duygusunun frenlenmediği işlerde, organizasyon ve liderlik pozisyonlarında başarılı olacaktır.

Ay Aslan Transit

Ay Yengeç’in duygusal zemininde yeterince yıprandınız. Benliğinizi yeniden cesaretle ayağa kaldırın. Evet ilgiye ihtiyacınız var bir şeyler eksik gibi hissediyorsunuz ama öyle değil. Sadece Ay Yengeç giderken alınganlık ve karamsarlık tozları serpti üzerinize.

Toparlanın! Güzelleşin! Dans müzik neşe! Yaşam enerjinizi bir şekilde yükseltin yeniden.

Şifre

Mükemmel olmak kazanmak birinci olmak zorunda değilsiniz. Sadece sizin kazandığınız ya da sahne aldığınız tek kişilik oyunlar yerine halkı sahneye davet edin. Gerçekten mutlu olmanın, kazanmanın, onaylanmanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz.

Mutlu bireylerle kurulacak mükemmel düzene biz diyerek hizmet edin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.