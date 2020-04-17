Bu dünyaya ait değilmiş gibi hülyalı bakışlarıyla etrafta süzülen maceracı, romantik, hayalperest, şiirsel, vicdanlı biriyle karşılaşırsanız Balık olup olmadığını sorun. Balıksa kaçacak, kaçmadan önce de öte alemden haberler verip aklınızı karıştıracaktır.

Neptün puslu, sisli hayallerde yaşıyorlarmış gibi algılanmalarına sebep olan efsunlu bir cazibe verir Balık’a.

Beşinci element Balık

Balık Zodyak’ta kendinden önceki tüm burçları ziyaret etmiş, hepsiyle ilgili potansiyel ve deneyimleri de test etmiştir. Hava, su, toprak ve ateş elementlerinin yarattığı çeşitlilik eşsiz bir sanat eserine dönüşmüştür.

Bu olağanüstü tecrübe neticesinde eşsiz bir yaratıcılık ortaya çıkabileceği gibi kendini aldatan bir hayalperestte vücut bulabilir.

Bu birikim hem zenginlik hem belirsizlik şeklinde tezahür eder. Balık’ın tüm anlaşılmazlığı ve değişkenliği bu birikimlerin neticesidir. Haklarında kesin bir kanaate varmak için acele etmeyin.

Diğer su grubu burçları gibi yüksek düzeyde duygusal zekaya sahip, derin, karmaşık bir o kadar da sıcak ve yaratıcı bireylerdir.

Gerçeklikten uzaklaşmadıkları müddetçe soyutu somuta dönüştürerek mucizeler yaratırlar. Vizyoner Balıklar, tüm kişiler ve olaylar arasındaki engelleri, sınırları yıkabilecek bir cesarete de sahiplerdir.

Anneye hizmet

Kaygılı ve hayallere sığınan, kırılgan bir çocukluk geçirecekleri ailelerde dünyaya gelirler. Anne kendini kurban etmiş, fedakar ve çocuktan bağlılık bekleyen annedir. Çocuk bu talebe olumlu cevap verir ve anneye bağlanır. Bu bağımlılık, kurbanın karşısında birde zalim yaratır, zalim genelde babadır.

Balık her şeyin bir ve bütün olduğuna inanır. Zalimin ve kurbanın iki ayrı rolde olması onun tamamlanıp bir olma inancını zedeler.

Her şey zıttı ile vardır, kurban ve zalim iç içedir. Hayatı boyunca bu iki rol arasında yorulup yoracaktır.

Merhamet

Empati yetenekleri gelişmiş olup daha çocukken başkaları için endişe duymaya başlarlar. Gelecekte de daima çevreleriyle ilgili vicdanlı ve yardımsever olacaklardır.

Aile çocuğa ölçülü ve dengeli bir sevgi sunamaz. Çocuk ilgi alaka görür hatta aile tarafından yüceltilir ancak gerçek bir ihtiyaç ve sorunu olduğunda kendisi başa çıkmak zorunda bırakılır.

Kendini aldatır

Bu durum sevildiğinden şüphe duymasına sebep olmaz. Hayaller vasıtasıyla bu durumu görmezden gelerek kendini ailenin en kıymetli bireyi olarak ilan eder. Gerçeğe her döndüğünde kırılır dökülür ve kırar döker.

Tüm bunlar küçük yaştan itibaren oturmuş dengeli bir kişilik oluşturma konusunda problemler yaşamasına neden olabilir.

Anneyi algılayış biçimi diye ifade edilen Ay burcu teması Balık için en önemli dinamiktir. Anne anlayışını; ilk sarıp sarmalayan duygu bağı kurduğu kişi olarak algılamak gerekir.

Tüm yaşamını duygu durumunun yönettiği Ay Balık yaşamı boyunca duygusal olarak yaslanacak birilerine ihtiyaç duyacaktır. Ancak çocukluk deneyimleri sebebiyle asla kimseye tam olarak güvenmeyecek ve güvenilir olamayacaktır. Çünkü aile onu sevmiş olmasına rağmen o ihtiyaç duyduğunda yanında olamamıştır. Kendisi de benzer tavrı sergileyecektir.

Fedakar, sevgi dolu, otoriteye bağımlı ve bağlılık bekleyen anne modeli en rastlanan örnektir.

Ego ve manipülasyon

En büyük motivasyonları İlahi olanla bir olduklarına dair inanç ve güvenleridir. Bu güven bazen kendilerini otorite ile bir tutmalarına sebep olur. Kendilerinin bile fark etmedikleri ‘’ Tanrı gibi olma’’ arzusu yatar psişelerinde, bu tanrı egosudur.

Keşke mümkün olsa herkese her şeyi verseler ve kendilerini iyi hissetseler. Maddi manevi her şeyi paylaşmaktan çok keyif alır.

En özde kimin neye ihtiyacı olduğunu ne istediğini görmez ve dinlemezler. Onlar arz ve talebi kendileri belirleyecek, sonrasında da insanları memnun edememekten şikayet edeceklerdir.

İçmeden sarhoş

Ay burcu Balık olanlar hayatı duygu dünyalarından yönetirler. Yani Güneş burcu Balık olan birinden çok daha fazla Balık sembolizmini hayata geçireceklerdir. Değişken, karışık, karanlık dehlizlerden geçerek hayatta kalmaları taktire şayandır. Zira ruh hali içmeden sarhoş ve dağınıktır.

Güneş burçlarının işaret ettiği kimlik ve kişiliği ortaya çıkarmaya çalışmak dengeyi sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Balıklar arzu ve istekleri konusunda oldukça cesur ve idealist davranabilirler. İlhama açık olmaları ve yaratıcılıkları görsel sanatlar, müzik, moda, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, siyaset ve din ile yollarını kesiştirebilir.

Aşkı da hayli idealize ederler. Tutkulu romantikler, melankolik aşıklara dönüşürler. Sevgi görmek ve sevgiyi başkalarıyla paylaşmak onlar için ihtiyaçtır.

Transit Ay Balık

Geçmişe olan özlem, eski filmleri, müzikleri, kitapları, eski dost ve sevgilileri hatırlatıp melankolik bir eğilime sebep olabilir. Geride kalan, iyi ve güzel yaşanan her ne varsa onların anlamı üzerine fazlaca düşünerek sizin de keyfinizi kaçıran insanların etkisinde kalmamaya dikkat edin.

Şifre

Gerçekçi ve planlı tutumlar geliştirin. Umut her zaman doğru motivasyondur. Sadece iletişim ve işbirliği içinde olabileceğiniz kişilerle makul vicdanda buluşmaya çalışın. Ortak akıl ortak kazanımlar yaratır.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle