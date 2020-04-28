Ay İkizler: Gördüm, duydum, biliyorum ve anlatacağım

Her birinizin Ay İkizler bir dosta ihtiyacı var! Çünkü Ay İkizler insanı, sonsuza kadar genç ve dinamik hissedecek, enerjisini çevresine de bulaştıracaktır.

İkizler burcu insanı hareketli, esprili, zeki, meraklı, ikna edici, flörtöz, maceracı ve konuşkandır. Merak duygusu, onları bedensel ve zihinsel olarak yerinde duramayan bir insana dönüştürür. Çabuk öğrenir ve öğrendiklerini de hemen hayata geçirirler.

Hava burçları entelektüel düzlemde var olmayı tercih ederler. Bu sebeple, duygusal konulardan kaçmaya meyilli olur ve aşkı sık sık ıskalarlar.

Anne meşgul ama eğlenceli

İlk sevgi ilişkisini zeki, meşgul, çalışan, mesafeli, eğlenceli, anneden çok arkadaş hissi veren bir kadınla kuracaktır.

Aile, bebeğin duygusal ihtiyaçlarına karşı ilgisiz ve mesafeli davranmıştır. Çocuk erken yaşta konuşur, yürür ve okumayı öğrenir. Ay İkizler her zaman konuşmak, konuşmak, konuşmak ister zaten. Çocuk eğlenceli, neşeli bir tavırla ailenin ilgisini ve sevgisini kazanmak üzere parlak gösteriler sergiler.

Sevgi ve ilgi beklentisi, kendisinden uzaklaşan bir aileyi fotoğraflamış, çocuk kırılmış, ancak tamamen terk edilmemek için duygularını saklamıştır.

Çocukluktan itibaren sevgisini göstermekten kaçınan, sevildiğinde dengesi bozulan birine dönüşmeye başlamıştır. Sevgiye ne zaman ihtiyacı olsa, anne kaçmış ya da kendi uğraşları içine sürüklemiştir çocuğu. Çocuk yetişkinlere ait hemen her etkinlik hakkında bilgi sahibi olur. Anne çocuk iletişimi, başka insanların da içinde olduğu programlardan öteye gitmez genellikle.

Yaşam motivasyonu merak

Ay İkizler, daha çocuk yaşta olur olmaz her şeyi merak edip araştırmaya başlar. Arayışı, sevgiye doyum sağlamak ve hazza ulaşmakla ilgilidir, ancak çocuklukta oluşan boşluklar kolay dolmaz ve bu tutkulu arayış ömür boyu sürer.

Erken yaşta aileden uzaklaşmak isteyecek ve bireysel yolculuğuna başlayacaktır. Yalnızlığı seçmesi kendi krallığını kurma arzusuyla ilgilidir. O sosyal ve insanlarla birlikte olmaya devam edecektir.

Duygularını ifade etmek zorunda kalmadığı müddetçe bilgi ve eğlenceyi paylaşır.

Hepinize aşığım

Aşka uzak değildir, hatta kalplerinde herkes için yer vardır. Ay İkizler İnsanı, duygularını ifade etmemek için geliştirdiği stratejiyi, büyüleyici bir yaratımla sahneye koyar.

Aynı anda birden fazla kişi için aşk hissederken aldatmak, kırmak, saygısızlık etmek aklından bile geçmez. Duygusal çeşitlilik isteğinin, yeni bir dil öğrenirken tenis dersleri almaya başlamaktan farkı yoktur. Ay İkizler olursa, bir hayrandan diğerine koşmak, merak kadar içgüdüsel bir arzudur.

Gönül işlerinde çuvalladığında, bilgi ve düşünce alışverişi peşinde koşmaya yönelip, yeni grupların kapısını aşındıracaktır. Yüksek iletişim yeteneği sayesinde, çok fazla kişi ve grupla temas kurup, kendi hayatına dair pek çok çözümsel bilgiye de ulaşır.

Doğal ve sürekli haber kaynağı

Bilginin derinine inme ihtiyacı duymadan, etrafında neler olup bittiği veya diğer insanların yaşamları hakkında yüzeysel bir arayışa yönelmeleri çok sık rastlanan bir durumdur.

Ay İkizler merak eder, öğrenir ve diğer insanlarla paylaşır. Bu durum, dedikoducu ya da sır saklamaz olarak yaftalanmalarına neden olsa bile, Ay İkizler için son derece doğal ve masum bir süreçtir.

Olumsuzluklardan beslenen insanların çekim alanına girip onlara malzeme olmamak için, nerede susmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekecektir. Bilme ve öğrenme özgürlükleri diğer insanların özel alanlarının ihlaline dönmedikçe, sempatik meraklılar olarak ilgi göreceklerdir.

Herhangi bir konunun detayını öğrenir öğrenmez ilgisi başka bir konuya kayar. Genelde ulaşmaya çalıştığı ve aradığı hakikati yolda unutur.

Hep ben konuşsam

İyi bir konuşmacı ve ikna edici bir bilgi avcısıdır. Her zaman ilginç, heyecanlı ve enerjik bir sohbet açıp insanların dikkatini üzerine çekebilir. Spontane planların aranan ismi ve eğlencenin mimarıdır.

Kısıtlanmaktan hoşlanmaz ve hayattaki herhangi bir şeye çok fazla önem veya ağırlık vermenin, kendini sınırlamasından korkarak kısa süreli deneyimlere yönelebilir.

Eğleniyorum! Öyleyse yaşıyorum

Konu ister teknolojideki yenilikler isterse birinin özel hayatı olsun, yaşanan her şey ilginçtir.

Sabırsız ve çabuk sıkılan ruhları, heyecan verici bir uğraş olmadığında atıl ve mutsuz hisseder. İkizlerin huzursuz doğası parlak zekalarıyla birleştiğinde, kuralları aşma yolları hayatın karanlık taraflarını keşfetme kapasitesine dönüşebilir. Tüm kestirme yol ve hileleri bilir, ancak uygulamama iradesine sahiptir. Onları kandırmak veya aldatmak kolay değildir, şüpheci ve güvensiz olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları, aldatılacaklarını düşünerek reddetmeleri ve gelen şansın önünü kesmeleri çok rastlanan bir durumdur. Çok iyi gözlemci olan Ay İkizler, değişkenliğe olan yatkınlıkları sayesinde diğerlerini kolayca taklit eder ve yeni alışkanlıklar geliştirirler. Hayal güçleri gelişmiş, ancak gerçekçiliği seçmişlerdir. Daha doğrusu kendilerine doğru geleni yapmayı tercih edeceklerdir. Doğal bir ‘’en doğruyu ben bilirim’’ egosu ve direnç gördüklerinde de kırıcı ve sivri dilli olma eğilimleri vardır.

Polis veya dedektif olmak şüpheci doğaları için uygun mesleklerdir. Ay İkizler kelimeler, sayılar, muhasebe, satış, konuşma, analiz konusunda yeteneklidir.

Transit Ay İkizler

Ay Boğa sonrası dinginlikten, yüksek performanslı iletişim ve kararlar evresine geçilmiştir. Çifter çifter gelen haberler kadar, geçmişte atlanmış detaylar da gün içinde önemle ele alınır.

Şimdiye kadar, düşünüp fark etmediğiniz pek çok konuya dikkat kesilerek, yeni bilgi ve eğitimler keşfedebilirsiniz.

Cevaplanmamış mailler, izlenmemiş video ve filmler, okunmamış kitaplarla kendiniz için meşguliyet ve eğlence yaratabilirsiniz.

Ay İkizler transitinin vereceği dikkat dağınıklığı sebebiyle aksayan, uzayan işlere odaklanmakta ısrarcı olmak en doğru yaklaşımdır.

Şifre

Gerçekten dinlemek, anlamak ve öğrenmek için yola çıkıp, derine inmeye cesaret edin. Kendi duygularınıza ve diğer insanların sesine kulak verin.

Şimdiye kadar bildikleriniz size ve topluma ne fayda sağladı? Bilgiyi bilgelik eleğinden geçirin.

İnsanlarla yaptığınız paylaşımlar amacı olan ve sonuca ulaştıran değerler içersin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.