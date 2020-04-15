Kovayı herkesten “ayıran” bir özellik mutlaka vardır.

Dahi, devrimci, objektif, hümanist, bağımsız, aykırı, vizyonerler.

Kova, fikirler, kavramlar ve iletişim ile ilgilidir.

Kova için birey olmak, kendini tanımak ve farklılıklarını toplumu değiştirebilecek düzeyde görünür kılmak görev ve yaşam yoludur.

Aile, ahlak, eğlence, adalet, eşitlik, iş, sanat vb. her alanda kişisel veya sosyal hayatın tamamını farklı algılar, yorumlar ve yaşarlar.

Bireyliğinden taviz vermeden kendisine toplumda bir yer açıp ait hissedebileceği bir düzen kurmayı amaçlar. Ancak eski koşulları yıkmak gerçekten ciddi bir iştir.

Başaramazsa ait hissetmediği halde aile, iş, ilişki gibi pek çok ortamda mesafeli ve tepkisiz, görevlerini yerine getiren ancak uzakta yaşayan birine dönüşür. Kabileye uyum sağlamak yerine kabilede görünmez olmaya başlarlar.

Düşünülmemiş olanı düşünür, yeni yöntemleri eski bilgilerle buluşturur ve insanlığın ortak hayrına armağan eder.

Toplumda kabul görmek adına orjinalitesinden taviz vererek, özgürlüğünü ve benliğini yitirmesi kovanın en büyük kaybı olur. Hiç kimse onunla aynı fikirde olmasa bile, seçimlerinin doğruluğundan şüpheye düşmez kendine inanmaya devam eder.

Kendi olmak konusunda ısrar edeceğine geleneksel yapıya teslim olursa sözde bir özgürlük sergilemeye başlar ve dahi ölür. Olağandışı deneyimler yaşamak yerine sembolik bir isyanla anlamsız tuhaf davranışları savunan birine dönüşebilir.

Sevgi böyle bir şey değil

Çocuk sahibi olmakla özgürlüğünün kısıtlandığını düşünen bir ailede dünyaya gelebilirler. Aile kendi özgürlükleriyle sorumluluk bilinci arasında sıkışmış hisseder. Ay Kova sevginin kademeli ve mesafeli halini ilk olarak ailede deneyimler.

Aile çocuğun maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi aidiyet geliştirebileceği bir ortamda sağlayamaz. Bunun sebebi ailenin sıra dışı bir sosyal çevresi olması, sevgi bağı kurmayı bilmemesi ya da yaşam biçimi olabilir. Bu duruma iletişimsiz, kopuk aileler ya da sevginin dışa vurumunu hoş görmeyen bir aile yapısı da sebeptir. ‘’Sevgini gösterirsen çocuk şımarır, aile büyükleri yanında çocuğa çok ilgi gösterilmez’’ gibi kalıp davranışlar bu tavırlara örnektir.

Neticede çocuk bu dünyada bir yabancı ve diğerlerinden farklı ve çok özel olduğunu hissetmeye gelmiştir. Aile de bunu destekler bir yapı mutlaka sergiler.

Özgürlük tanınmış, eğitim ve ilgi alanları kendi seçimine bırakılmış yönlendirilmemiştir. Erken yaşta aileden uzak bir yaşam kuracak kendi yolunu yaratacaktır.

Kendinde boğulmuş, özgür, sonraki hamlesi belli olmayan güvende hissettirmeyen bir annenin sevgisine doğar Ay Kova.

Asi’nin sevgisi evrene yeter

Ay Kova sevgiyi algılayış ve sergileyiş biçimi açısından asla alışılmış bir performans sergilemez.

Temel inancı reddedilme olasılığı yüzünden sevgiden uzak durmanın gerekliliğidir.

Objektif, idealleri olan eğlenceli kişilerdir. Duygularını soğukkanlı ve mesafeli bir tavırla saklarken bile dostluğundan şüphe etmezsiniz. Bağlanmak istemez kalıcı ilişkiler kurmaktan korkar. Özgürlüğünü sınırlayacak ilişkiler yerine bağımsız hissetmeye devam edeceği ilişkilere yönelir. Evlilik ya da verilmiş sözler onu kendi olmaktan alıkoyamaz.

Karşı tarafa ruhsal anlamda erişilmez olduğunu hissettirirken en iyi dostu olmaya da devam edecektir.

Ayrılıklar çoğu zaman travma yaratmaz neticede kendine yeteceğini bilir. Boğucu ilişkiler yerine yalnızlığı tercih edecektir. Duygularını her an özgürlüğe kurban edip, uzaktan sevmeyi seçebilir. O sevginin en yüksek halini menfaatsiz olanı bilendir.

Çılgın mı aşık mı?

Duygulara mahkum yaşamayı genelde mantıksız bulur. Onun daima daha kitlesel büyük heyecanları olacaktır. Kolektife hizmet aşktan çok tatmin edicidir Ay Kova için. Zira aşk dengesini bozar devrelerini yakar çok güvenli bir alan olmayacaktır. Kendinden uzaklaşıp bireyliğini kaybedeceği tehlikeli bu alandan sakınır. Çılgınlığa yakın bir deneyime dönüşür aşk Ay Kova’da.

Bireyden bütüne

Sahnede olmaktan çok hoşlanmaz o beyin takımında düşünen hayal eden koordinasyonu yöneten olmalıdır. Amacı bilinmek değil bilmenin faydasını topluma öğretmektir.

Tüm yolculara selam verir

Ait hissetmediği için yolda olmayı sever. Çok esnek açık fikirli, yenilikçi, gönüllü olduğu alanlarda oldukça sabırlı ve başarılıdır.

Birçok farklı kesimden insanla arkadaşlık eder sınıfsal farklara itibar etmez ve farklı kişi ve grupları bir araya getirmek konusunda doğal bir yeteneği vardır.

Toplumun sana ihtiyacı var

Krizlerde duygusal olarak zarar görmeden süreci şahane şekilde yönetebilir. Bu sebeple güvenilir ve çok aranan kişilerdir. Vizyonunu kolektifin hayrına kullanmak geleceği yaratmak onun işidir.

Radikal değişimlerden korkmaz bu sebeple de kişisel ya da toplumsal her soruna eksantrik çözümleri olacaktır. Esasen rasyonelliği sorgulanamayacak kadar ileri seviyededir. O her şeyi tüm Dünya adına sorgularken tarafsız kalmayı başarabilen toplumsal bir dahidir.

İkna edici güven veren iyi iletişim kuran Ay Kova uçuk fikirlerini bile kolayca kabul ettirerek ezber bozmaya devam eder. Kabul görmemeyi sorun etmez hatta olgunlukla karşılar. Bu kendisinin doğru yolda olduğuna inancını pekiştirir.

Evrensel bir bakış açısı ile insanlığı ileriye taşımak her zaman önceliğidir. Rasyonel aklı bilinmezi irdelerken ruhsallıkla mutlaka kesişir. Öngörülemez kişiliği sınırsız gözlem yeteneği sayesinde bilinmeze kapılar açar.

Medya, felsefe, eğitim, bilim, hukuk, astroloji, uzay bilimleri doğal olarak çekilecekleri alanlar olabilir. Gelişim ve yaratıma hizmet eden her sektörde Ay Kova kendine bir yer edinebilir. Sosyal oluşumların tamamı için ideal kişilerdir.

Transit Ay Kova

Alışılmadık ve yenilikçi düşünceler havada uçuşur. Toplumsal, bireysel her alanda bilimsel görüşler öne çıkar. Sosyal faaliyetler ve paylaşımlar artış gösterir. Teknolojinin kullanıldığı alanlar verimli ve yoğun hareketler içine girer. Elektrik ve uzay ile ilgili haberler gündemin bir yerinde kendine mutlaka yer bulur. Beklenmeyenin olması Ay Kova’nın ilk şifresidir.

Şifre

Bencilce tutumlardan uzak durun. Özgürleşeceğiniz günlerin yol haritasını çizmeye başladınız mı? Esaretinizin sebebi sadece bağımlılıklarınız.

Dışlanmaktan yalnız kalmaktan korkmadan doğru bildiklerinizin, ideallerinizin arkasından gitmeye hazır mısınız?

Gerçek dahi kendi zaaflarından başlar ve İlahi Aşkı zihninin yalnızlığında keşfeder.

Gökyüzünü dinleyin

Sevgiler