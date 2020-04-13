Ay Oğlak: Beni sevmeye vaktiniz var mı?

Geçmiş yaşam deneyimlerinizin oluşturduğu ruhsal kodlarınız sayesinde ihtiyaç duyduğunuz evrime dair mizansenleri yaratır ve yaşarsınız.

Aynı aile bir çocuğa ihmal edilmiş, duygusal ihtiyaçları karşılanmamış hissettirirken diğer kardeşe sevgiye doyum sağlamış, keyifli bir çocukluk armağan etmiş olabilir.

Aynı aile hatta anne çocuk sayısı kadar farklı sevgi deneyimi sahneleyebilir. Bu da kardeşler arası ayrım, kıskançlık duygularıyla ilgili ilginç bir satır arasıdır.

Çocuklarınıza eşit davranıyor musunuz?

Ebeveyn bilgisine başvurulduğunda genelde evlatlarına eşit davranmış olduklarını ve sevgisiz büyüdüğünü iddia eden çocuğun mesafeyi kendisinin koyduğunu beyan ederler. ‘’O yalnızlıktan hoşlanırdı, çocuk gibi davranmazdı, oyun oynamayı sevmezdi, aileye düşkün değildi vb’’ sayısız ifadeyle çocuğun tercihine uyum sağlamak zorunda kaldıklarını, itildiklerini ifade ederler. Bu bir kısır döngü değil sadece, deneyime tarafların farklı yaklaşımıdır.

Neticede Ay Oğlak yaşanacaksa sahada sevgisizlik vardır. Ay Oğlak sevgiyi perdelemeyi, vicdanı, güvenilirliği annesinden öğrenir.

Oğlak yaşamın somut ve pratik boyutları ile ilgiliyken, Ay duygusal boyutu ile ilgilidir. Yani madde ruha, soyut somuta meydan okur…

Oğlak denince çalışmak, harekete geçmek, sabır, irade, disiplin, ciddiyet, soğukkanlılık, beceri, otorite vb. gelir akla. Geleneğe, statüye, sosyal pozisyona ve maddiyata değer verir Oğlaklar.

Peki duyguların bekçisi Ay, Oğlakta nasıl vücut bulur? Hangi çocukluk deneyimleri mesafeli Ay Oğlak duygularını yaratır?

Beni sevmeye hazır mısınız?

İlgi ve sevgi ihtiyacı görmezden gelinecek bir ailede doğacak ve ailenin bununla ilgili somut pek çok gerekçesi de olacaktır. Yoksul, katı kuralları olan ya da aşırı sorumluluğa boğulmuş bir aile vb. Herkes çalışmak zorunda kalmıştır ya da çok meşguldür. Bu durum ileride Ay Oğlak’ın soğuk, işkolik, öfkeli anılması için zemin hazırlamaktadır.

Ailede otorite figürü kişi ya da kişiler vardır. Bu kişi genelde anne olacaktır. Ay Oğlak’ta ezen, susturan, ihmal eden,sevilmediğini hissettiren aile en çok rastlanan modeldir. Otoriteye direnme, dayanma yöntemleri geliştirmeye başlaması çocukluk yıllarına dayanır Ay Oğlak’ın.

Hani büyümüşte küçülmüş, maddi-manevi imkanlara uygun davranmak için ihtiyaç ve isteklerini gizleyen, halden anlayan, görev ve ödev aksatmayan çocuklar vardır ya onların pek çoğu Ay Oğlak’tır. Gelecekte de istek ve ihtiyaçlarını kendilerine bile ifade edemeyen bireyler olmaya aday olurlar.

Çocuk olmayı ertelemiş, ebeveynlerine kardeşlerine yoldaş ya da anne baba olmak zorunda kalmıştır pek çoğu küçük yaşta. Narin ruhları içinde güçlü, kendine yeten özgüvenli yetişkinler taşırlar. İlk güvenli sığınakta çocukluklarını yaşamayı arzu ederler.

Çevresinde ona ihtiyaç duyan birileri daima vardır. Bu sebeple de erken yaşta önemli hissetmeye başlarlar. Diğer insanlara pratik yollarla yardımcı olmak, gerçekçi çözümler yaratmak Ay Oğlak için çok kolaydır. Başkalarını destekleme konusunda derin bir görev ve sorumluluk hissi duyarlar ve bu his gittikçe artar.

Başarılı oldukça özgüveni beslenir ve değerli olduğuna inanmaya başlar. Kendini değerli hissetmeye başladıkça diğer insanlarla mesafe daha da açılır. Bir de çalışmak yaşam amacı haline gelmişse her mutsuzlukta, hayal kırıklığında işe sığınır aslında saklanır. Çalışarak kendi dostluğunu kazanmaya uğraşmaktadır.

Ay Oğlak için sevgi ciddi bir iştir. Başkalarını tanımak ve onlar hakkında gerçekten ne hissettiğini anlamak için acele etmez. Hem kendine hem başkalarına sevgisini ifade etmekten kaçınmayı tercih edecektir.

Aile, romantizm, derin duygular ve bağlılıklar onu korkutur. Korkusunu gizlemek için ya agresif davranır yada tüm bu duyguları küçümser bir umursamazlık maskesi edinir. Duygularını gizlemezse kırılıp üzüleceğine inancı tamdır. Özellikle duygusal zaaflar yüzünden maddi manevi kayba uğrayan insanları anlamakta güçlük çekerler.

Yalnızlığı ben seçtim

Yalnızlıktan zevk alan, çekingen, hayata küskün, mutluluktan kaçan birine dönüşebilir. Mutlu, hayattan zevk alan, kendine değer veren, coşkulu, sevgiyi abartan insanları da fazla gerçekçi, bulmazlar.

Yoğun sevgi temasına bağlı yaşayan insanlar, Ay Oğlak’lara değersizliğini, kaçırdığı mutlu olma olasılıklarını, kendine ve diğer insanlara yaptığı duygusal cimrilikleri hatırlatan birer objeye dönüşür.

Herkesin mesafe koymak isteyeceği birisi haline dönüşmek için özel gayret gösterir çoğu zaman. Sevgi beklentisi olmazsa kırılmak üzülmekte olmayacaktır hayatta çünkü.

Çok çalışır ancak yaptığı işlere fazla anlam yükleme eğilimi artmamalıdır. Artarsa başkaları üstünde iş ve başarı üzerinden bir üstünlük kurmaya yönelebilir. Katılaşıp yıkıcı olması an meselesidir.

Başka hiç kimsenin onun kadar yeterli olmayacağına inanarak doğmadıysa bile zamanla buna inanır. Zira kimse Oğlak motivasyonunda çalışamaz.

Sorumlulukları paylaşırken diğerlerinin yetenek ve dayanıklılık göstermesine izin vermesi gerekir. Ay Oğlak insanı normalin üstünde sorumluluk alıp sonrasında haksızlığa uğramış gibi hisseder. Zira o insanları çok çalışması çok vermesi konusunda alışkanlığa sürükler. Yani haksızlığı kendi başlatır.

İdealist, çalışkan, eril enerjisi yüksek olarak tanımlanan Ay Oğlak kendi idealleri ve ailenin beklentileri arasında gidip gelir. Ciddi bir bocalama yaşar.

Kurallara, köklere bağlıdır.Saygınlık ve maddi güç oldukça önemlidir. Oldukça inatçı ve yükselmeye, başarmaya odaklı yaşayacaktır. Aşk ilişkilerinde kadını da erkeği de güçlü, başarılı, zengin, ün sahibi olan kişilere yönelecektir. Kendisi başarılı ve hırslıdır ve o sebeple başarmış bir eşi hak etmiş olmalıdır.

Madenciler, kuyumcular, toprak sahipleri, ticaretin her alanı maddi gücü önemseyen Ay Oğlak’ların mesleki olarak kümeleştiği alanlardır. Güçlü liderler ve yöneticiler olarak da karşınıza çıkacaklardır.

Güçlü olmak, başarmak, çok çalışmak sarmalından kurtulduğu an kendisine değişim izni verir ve ruhsal farkındalığı boy gösterir.

Artık sevgiyi zaaf ve tehdit olarak görmekten vazgeçer. Kendini dinleyerek duygusal ihtiyaçlarını keşfeder ve dile getirmekten çekinmez. Ev, aile ve ilişkilerden kaçmak için iş kolik davranmaktan vazgeçer. Bastırılmış duygularının sebep olduğu öfkeyi kontrole geçer.

Yeterli olduğu alanlarda paylaşımcı, zayıf olduğu alanlarda gelişime, değişime açık olmakla iyileşir.

Transit Ay Oğlak

İnançlarınızı sorgulayarak melankolik tavırlara girmek yerine ufkun ötesini görmeye odaklanın. Ötede sizi bekleyen yarına hazırlık sürecindesiniz. Duygusal tepkilere boğulmak yerine hedefler belirlemeye yönelin. Endişelenmeyin, iş konularına aktarın enerjinizi.

Şifre

Gerçekten bir başarı öyküsü yazmaya hazır mısınız? Başkalarının ne yapıp yapmadığıyla ilgilenmek yerine kendiniz için planlamalar yapın. Bu defa bildiğiniz çalışma, yöntem ve disiplinleri sonuç vermeyecek. Hatta bildiğiniz işleri yapamayacaksınız. Çok çalışın ancak geleceğin ne getirebileceğine dair olasılıklar üzerine çalışın.

Gökyüzünü dinleyin

Sevgilerimle