Yengeç burcunun yöneticisi Ay, duygusal ihtiyaçlarınız ve reaksiyonlarınızla ilgili olduğu kadar aidiyet hissi sayesinde sağlanan duygusal güvenlik alanınızla da ilgilidir.

Ay, bilmeye anlamaya çalıştığınız duygu dünyanıza ışık tutarak sizi size tanıtır. Kişi ruhunun karanlık yollarından geçerek duygularını anlar ve kendini yaratır.

Yengeç burcu ise ilgi, sevgi, şefkat ve korunmaya ihtiyaç duyan, detaylarda yüzen, duygusal, anaç, koruyucu, ilgili, tepkisel, sezgisel, sadık, köklere bağlı, bağımlı, güvensiz, düşünceli ve objektiflikten uzak olmayı kodlar.

Duygusal bağlar

Bu ikili bir araya geldiğinde yani Ay Yengeç olduğunda iki kat daha karmaşık bir duygu durumu açığa çıkacak demektir.

Yengeç burcu netliği olmayan bir duygu selinin akışına kapılarak huzur ve güvenlik içinde risk almadan yaşamak ister. Kendi beklentileri üzerinden çevresindeki insanlarla bağ kurar ve onlara duygusal bir güvenlik sahası temin etmek için annelik görevi üstlenir. Bu alanda daha çok kendisini besler. İnsanlar güvenlik alanından çıkıp uzaklaştığında ise terk edilmiş ve atıl hisseder.

Annesinin annesi

Ay Yengeç’in sevgiye dair ilk zihinsel ve duygusal hatırası sevgi dolu, ilgili, şefkatli bir kadın olabilir.

Duygusal ihtiyaçları karşılanmamış küçük yaşta bebek sahibi olmuş bir anneyle birlikte büyümekte olasıdır. Annenin temelde kendi ihtiyacıdır; sevgi şefkat ve güvende olma hissi. Bir yuva yaratır ve çocuğuyla paylaşır.

Annenin besleyici olamamaktan korkup yolları ayırdığı da sık rastlanan bir durumdur.

Duyarlı, aileye ve köklere düşkün, ürkek, geniş hayal gücü olan duygusal bir çocuktur. Geçmişe bağlılığı çocukluk anılarını daima sıcak tutmasına sebep olacaktır. Kendini her mutsuz hissettiğinde anılar, hayaller ve aile sığınağı olur.

Annemsiz asla

Anneye olan bağımlılığını perdelemeye çalışırken duygularına daha da yabancılaşır. Sevecek cesareti olmadığı gibi kimsenin sevgisine güvenmek gibi bir niyeti de yoktur.

Ay Yengeç sevgi dolu bir anne deneyimine sahipse neden böyle davranır? Ay Yengeç sevgiyi değil sevgiye ihtiyacı olan annenin güvensiz acemi şefkatini hissetmiş olabilir doğduğunda. Yaşam boyunca eksik parçayı birbirlerinde ararlar.

Değişken duygu durumu tepkisel güçlü çıkışlar ve hezeyanlar yaratır.

Ay Yengeç, bildiği, deneyimlediği, tanıdığı durum olay ve kişilerin alanından çıkmaktan, değişiklikten hoşlanmaz. Hiçbir yere ait ve hiçbir şeye sahip değilmiş gibi hissedecektir.

Kaygılar, huzursuzluklar

Ev ve aile içinde duygularının sık sık tetiklenmesi sebebiyle ciddi huzursuzluklar yaratabilirler. Baskın kimliği suçlamalar, duygu sömürüleri, alınganlıklar, kırgınlıklar hatta kaprislere sıkça yer verir. Aklı ve duyguları daima çatışır. Korku ve kaygılar tetiklendikçe sınırlar koyar en nihayetinde iç sesine kulak verir ve vicdan kazanır.

Uzakta olsalar bile aileleri ve kökleri onlar için önemli olmaya devam edecektir. Sevdiklerine her zaman bağlı ve sadık kalırlar, asla unutmazlar. Alışkanlıklarından vazgeçmek kadar birilerini geride bırakmakta da zorlanırlar. Yeni durumlar, yeni kararlar daima korkutur ve sarsar. Konu başkalarının sorun ve ihtiyaçları olduğunda tereddütsüz eyleme geçerek fedakarca gerekeni yaparlar.

Sen mi ben mi?

Kendi duygu ve düşünceleri ile çevresindeki insanların duyguları arasındaki sınırı genelde koruyamaz. Diğer insanların ruh hallerinde kaybolmak yolunu kaybetmesine sebep olabilir.

Ay Yengeç kendisinin neye ihtiyacı olduğunu hiç düşünmez yaşarken. Eğer gerçekten ne arzu ettiğini ve neye gereksinim duyduğunu biliyorsa hemen denemelidir. Diğer insanlardan kalan zaman ve para ile yetinir.

Sezgilerle yaşamak

Tüm su gruplarında olduğu gibi duygusal, psikolojik ve manevi boyutlar ayrı ayrı önemlidir. Güçlü sezgilerine güvenmekte tereddüde düşme nedenleri değişken duygu durumlarına olan itimatsızlıklarıdır. Hem kendilerinin hem de çevrelerinin oldukça istifade edebilecekleri bu hissedişi genelde görmezden gelirler.

Kendilerini iyi hissetmedikleri ortam veya kişilerin yanında kalmak onları çıldırtabilir. Meditasyon ve ruhsal dinginlik sağlayan aktivitelerle zihinlerini susturabilirlerse sevgi dolu ve anaç Ay Yengeç’i ortaya çıkarabilirler.

Ay Yengeç doğanın tüm seslerini duyar ve denizle şifalanır. Sanat ve güzellikten beslenir.

Kalesi ve sığınağı olan evi sakin olduğu oranda da huzurunun kaynağı olacaktır. Rahatına düşkün alışık olduğu düzeni korumakta ısrarcıdır.

Aile ne demek

Kök, aile ve anne bağımlılığı bitmeden kendi ailesini kuramayacaktır. Aidiyet ve sahiplenme duygusu geliştirmedikçe gerçekten mutlu ve huzurlu da olamaz. Bağlılık ve bağımlılık arasındaki sınırı ayarlamakta zorlanır.

Ne istediğini bilmeli buna uygun yaşam şekli yaratmalıdır. Çevresindekilere ise özgürlük alanı tanıyarak boğmamalıdır. Aksi halde maddi ve manevi ihtiyacı olan kişileri kendisine çekmeye başlar ve kendisi de onlara hizmete mecbur kalır. Bu defa kendi boğulur, beslemekten-vermekten yorulur.

Unutmaması gereken dengedir. Doğduğunda anneden aileden yeteri kadar alamadığı sevgi dengesini bozmuş ve güvensizliği tetiklemiştir. Sevgiye ve ihtimama izin vermeli, verdiği oranda almayı da öğrenmelidir. Aksi halde duygusal kalbi taşlaşacaktır.

Her daim kullanıldığı ya da kandırıldığı konusunda kuşku duymaya hazırdır. Bu durum temelde özgüven eksikliği ile ilgilidir. Bir türlü büyümek istemez.

Büyümek sorumluluk demektir. Sorumluluklarını yerine getirir ancak duygularıyla baş başa kalmak istemediği zamanlarda elbette.

Bir ilişkiye başlamak kadar bitirmekte zordur Ay Yengeç için. Mutlu olmadığı sevgiliyi terk edemediği, kullanmadığı çantayı atamadığı ilginç bağlar kurar kişiler ve eşyalarla.

Antikacı, eğitimci, insan hakları savunucusu ve arşivci olurlarsa mutlu olacaklardır.

Transit Ay Yengeç

Sevdiklerinizle vakit geçirmek deniz kenarına gitmek iyi fikirdir. Hem ruhsal hem bedensel olarak arınıp hafiflemeye çalışmak iyi gelecektir. Yarım kalmış ruhsal ve duygusal hesapları kapatma zamanları.

Geçmişte kaldığını sandığınız duygular, anılar, korkular, kaygılar gelecektir. Bir sevgi ve barış dili yaratın kendinize seslenmek için. Kendinizden başlayın bağışlamaya anlamaya ve tortu bırakmayın ardınızda.

Ay Yengeç Transitinde bunalmış gergin hissediyorsanız bunu bir ömür boyu yaşayan Ay Yengeç’i anlamaya başladınız demektir.

Şifre

Motivasyonunuzu yükselten ya da sizi dibe çeken unsurları saptayın. Elinizde güçlü bir duygusal potansiyel var mutluluğun dışarıdan gelmesini daha fazla beklemeden isteklerinizi hayata geçirin.

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgiler.