Başak dolunayı ile tekrar dünyaya geliyoruz sanki… Mart ayı hatta yıl boyunca sürecek, zihinsel başkalaşım sürecinize merhaba deyin…

Kökler, aile, yakın çevre, aldanma, aldatılma, güvenlik alanlarındaki değişimleri dikkatle izleyin Mart ayında.

‘’Hayalperest Balık ve Detaycı Başak’’ çekiştirip duracak her birinizi.

Sizin gibi düşünen, ortak hayalleri olan insanlarla bir tatil planlayın, en iyisi. Sağlık, eczacılık, tarım, beslenme, temizlik ve hizmet sektöründen dostlarınızı da davet edin, araştırmacılarda de gelebilir istiyorlarsa. Bazılarınız aile, eş ya da iş arkadaşlarını tercih edecek, biliyorum. Olsun...

Konvoya dahil olmaya hazır mısınız gerçekten... Konvoyu, takip mi edeceksiniz,''Ben yolu biliyorum'' diyerek liderlik mi edeceksiniz gruba. Önce ona karar verin. Hayali bir tatil bile olsa, plansız, programsız olmaz. Kontrolü kaybetmeden ne yapacağınızı biliyor olmanız lazım. Yol arkadaşlarınızı iyi seçtiğinize eminseniz, yolculuk başlasın...

Yolculuğun neler getireceği, yolda belli olsun istiyorum. Sizin motivasyonunuz rutinin dışına çıkmak, bilinmeyen bu yolculuğun sizi mutlu edeceğine inanmak olmalı. Hayal kırıklığına uğramak kadar, keşifler yaşamanızda mümkün olacak.

Sorumlulukları paylaşma konusunda, yol arkadaşlarınızı tanıma şansı elde edeceksiniz. Gerekli hijyen ve beslenme desteğini almaya dikkat edin lütfen. Hem insan, bedeninin ihtiyaçlarını reddetmemeli, değil mi? Salgın hastalık, süratle yayılıyor, biliyorsunuz. Hijyen ve iyi beslenme konusunda, kendinize haksızlık etmeyin. Bu tatile çıkmanızı istedim ancak gerçeklerden kaçmanız için değil. Hem bireysel hem grup olarak, sorumluluklarınızın sınırlarını düşünün istiyorum. Gereğinden fazla gelecek kaygısı taşıyor olduğunuzun farkındayım. Tatile biraz da bu sebepten çıkın istedim.

Bol bol hayal kurup, müzik dinleyin yolda. Hayal kurmazsanız, gerçek vizyonunuzu keşfedemezsiniz. Kendinizi aşacak, yeni farkındalıklar geliştirmenizi sağlayacak hayaller kurun, lütfen. Kırgınlar, yorgunlar var aranızda. Karamsarlıktan kurtulmaya niyet etmeli onlarda.

Bilmediğiniz bir serüvene çıkıyorsunuz ama korkmayın...

Bu tatil, yani 9 Mart Başak Dolunay'ı yolculuğuyla başlayan süreç, burçlara göre şöyle geçecektir...

KOÇ: Beden ve ruh sağlığınız özen bekliyor. İş konusunda bir tatmin hissi yaşayabilirsiniz. Etrafınızdakiler ihtiyaçtan mı gerçekten mi yanınızda? Dileklerde bulunmayı unutmayın...

BOĞA: İlişkiler açısından farkındalık geliştirmelisiniz. Bu konuda destek ya da tavsiyeler alabilirsiniz. Bazen ne göründüğü gibi ne de göründüğü kadardır olaylar. Çocuklarınızla bol bol vakit geçirin.

İKİZLER: Aileniz, sağlık ve mali konularla gündeminiz olabilir. Eskide kalmış olması gereken mevzular, açılmak istenecektir. Öfkeli ve yıkıcı olmamaya özen gösterin. Şans yaratmanız, ancak böyle mümkün olabilir.

YENGEÇ: Kariyerinize odaklanın, sebat ettiğiniz oranda, başarılı olacaksınız. İletişim dilinizin çatışmaları tetiklemesinden sakının. Özellikle kardeşler ve yakın çevre ile ilgili olarak.

ASLAN: Yaşam alanlarınızda değişiklikler arzu edebilirsiniz. Daha çok kazanmak için atılımlarda bulunacaksınız. Maddi manevi kaynaklarınız ve mekanlarınız ile ilgili dengede kalın.



BAŞAK: Yeni bir ruhsal kimliğe dönüşmek için şahane bir dolunay. Acele etmeyin, önce sırlar ortaya çıksın. Yeniden yarattığınız kendinizi çok seveceksiniz. Çok güzelsiniz estetik düşünmeyin, şu ara.

TERAZİ: Özellikle aşkta biraz mola vermek, kendinizi dinlemek isteyeceksiniz. Hobilerinize ve dostlarınıza vakit ayırarak geçirin bu dönemi, depresyon depolamayın. Bilinç altınızda size özel çok güzellik var onları keşfedin.

AKREP: Sosyal çevre ve arkadaşlardan, vizyon ve hayallerinizi destekleyen olumlu geri dönüşler alacaksınız. Dolunayla süresini dolduran ilişkileriniz geride kalacak.



YAY: İş konusunda yeni projeler dönemi. Keyfinizi yerine getirecek eğitim programlarına yönelin. Çözüm odaklı olabileceğiniz bu dönem, iş hayatınızı düzene sokabilirsiniz. Hatta yeni kariyer planları yapın.

OĞLAK: Eğitim ve seyahatler destekleniyor. Yeni işler ve imkanlar olabileceği gibi mevcut işinizi geliştirip daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu sayede, daha çok insan kazanır.

KOVA: Ek gelir ve iyileşen koşullar gündeminiz olabilir. Başkalarının sebep olduğu mali gelir, gider düzensizlikleri dengeleniyor. Hakkını verdikçe, hakkı gözettikçe kazanacaksınız.

BALIK: Ortaklıklar, yeni iş ve ilişkiler destekleniyor, hayatınızda. İlişkilerinizde olumlu yaklaşımlarınız, olumlu geri dönüşlere neden olacaktır.

Güzel bir Dolunay olsun.

Gökyüzünü dinleyin…



