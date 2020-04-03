11 pek çok sayıdan daha yüksek bir enerji taşır. Ruhsal rehberlerin, ustaların, adalet ve gücün, yeni başlangıçların, halka hizmetin, pozitif düşüncenin, karma ve ruhsal uyanışın enerjisine işaret eden bu sayı iki kat yaratıcılık ve güven demektir.

Nasıl bir dünyada kim olarak yaşamak ve neler başarmak istiyorsunuz?

Öfke tetiklenmesi yaşamamak ve öfkeye maruz kalmamak için toplum yararı için ne yapabileceğinizi düşünerek başlayın güne. Zira günün enerjisi bütünün hayrına eylemlerin bireysel hayatlarınızı düzene sokma şifresine kilitli.

Yaratıcılığınız dalga dalga yayılsın insanlığa…

Yarının mutlu dünyasını yaratabilmek için insandan insana bulaşan bir umuda ihtiyacınız var. Ortak hayaller kurma yeteneğine zaten sahipsiniz. Yeter ki fikirleriniz birleşim ruhuna aykırı olmasın. Mükemmel bir düzende yaşamak uzak bir hayal değil artık insanlığın ihtiyacıdır. Asırlardır yaşanan ömürler harcanan emekler size geleceğinizi yaratmakta söz hakkı kazandırdı.

Yarınların aydınlık olacağı bellidir. Mühim olan o ışıklara uzanacak müşterek elleri ve bilinçleri bir bütün olarak sergilemektir.

Düşlerden düşünceye aldığınız bu yol hem size hem kolektife hizmettir.

Kendinizi yaratın, güvenin kendinize…

Niyetlerinize güvenin önce. En önemli potansiyellerinizden biridir niyet. Var mı aranızda etik-ahlak temeline bağlı olmayan, düzen-adalet temin etmeyen, sağlık-huzur vermeyen bir dünyada yaşamaya niyeti olan? Dünya insanı artık mükemmel dünya düzenini tasarlayacak ruhsal kültür ve bilince sahiptir. Sahip olmayanlar ya çoğunluğun yaratım enerjisiyle yükselir ya da hazır oldukları dünyaları yaşamaya doğru yol alırlar. Yollarınızı bilinç düzeyleriniz ayırmaktadır.

Gaye içinizde ki hakiki insanı bulmak, insandan insan yaratmaktır.

Kendine inan ve kendine söz geçir iyi bir insan yarat kendinden.

Gerçeği yeniden tanımlayın…

Benliğinizi yaratırken katman katman değişen gerçekliklere şahit oluyorsunuz. Dünün gerçeği bugünün yalanı yarının ise batıl inancı olabiliyor. Mühim olan bilinç aşaması yapmaya devam edileceğinin unutulmamasıdır. Her yeni bilgiyi akıl-mantık süzgecinden geçirip kendinize uyarlayın. Ama son durak yoktur, nihai bir mutlulukta.

Her yeni bilgi bir bilinç aşaması eşiğidir. Bu eşiği muntazaman aşmak sizi ileri bilinmez yaşam mucizelerine hazırlar ve bilinmeyen ihtimallere ulaştırır.

Gökyüzünden her daim farklı yayınlar yapılır. Size özel mesajlarınıza Doğum Haritası analizlerinizle ulaşın. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz?

Gökyüzünü dinleyin.

Sevgilerimle.